https://ukraina.ru/20240315/1053890329.html

Иван Кудрявцев о фильме "Позывной "Пассажир": Это картина о зарождении любви в иссохшемся циничном сердце

Иван Кудрявцев о фильме "Позывной "Пассажир": Это картина о зарождении любви в иссохшемся циничном сердце - 15.03.2024 Украина.ру

Иван Кудрявцев о фильме "Позывной "Пассажир": Это картина о зарождении любви в иссохшемся циничном сердце

В четверг, 14 марта, на экраны российских кинотеатров выходит фильм Ильи Казанкова "Позывной "Пассажир" по роману Александра Проханова "Убийство городов". Киножурналист Иван Кудрявцев рассказал в интервью изданию Украина.ру, в чем уникальность этой картины и какие вопросы придется задать себе зрителям

2024-03-15T07:14

2024-03-15T07:14

2024-03-15T08:28

культура

кино

фильм

донбасс

культура

война

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/06/1045096991_40:0:886:476_1920x0_80_0_0_23326075c56c4397a283f455a8b3dd59.jpg

Фильм рассказывает о московском писателе, который летом 2015 года оказался в Донбассе, разыскивая своего воюющего брата, и сам стал ополченцем.— Иван, "Позывной "Пассажир" - не первая картина, старающаяся осмыслить украинскую трагедию, войну в Донбассе. В России уже выходили "Солнцепек" Максима Бриуса и Михаила Вассербаума, "Ополченочка" Алексея Козлова, "Крым" Алексея Пиманова и другие. Чем этот, новый фильм отличается от предыдущих? В чем его уникальность?— Прежде всего в том, что это экранизация, причем прохановской прозы, человека, который прошел как писатель 18 горячих точек, больших и локальных войн, в том числе и Донбасс.Его произведения отличает очень яркая образность, сила метафор и аллегорий. Порой он сталкивается с упреками в какой-то плакатности, но сам эти упреки не отметает и считает их достоинством своего творчества, потому что он относится к художественному произведению как к оружию в борьбе и считает, что писатель “должен смело хвататься за оголенный провод действительности”. И делать это первым, как Прометей, – ради людей.По этой причине фильм, безусловно, заслуживает зрительского интереса и предельного внимания.Плюс, конечно же, постановочная сложность, потому что это высокобюджетное кино с большим количеством спецэффектов, мощной галереей героев и образов.И третье: он обращается к событиям уже почти десятилетней давности, хотя это и с трудом укладывается в голове. Проханов оказался в Донбассе вскоре после Майдана, был свидетелем того, как разворачивались эти события, и этим его взгляд, конечно же, очень важен.— Многократно в СМИ поднимался вопрос о том, что российская кинематографическая среда старается дистанцироваться не только от происходящего на Украине сейчас, но и от тех событий, истории десятилетней давности. Особенно это касается наиболее заметных, известных актеров, режиссеров, сценаристов.В фильме "Позывной "Пассажир" играет Антон Шагин – совершенно точно известный всем в России актер, играют Александр Михайлов, Надежда Маркина.— К этой картине действительно привлечен первоклассный актерский состав. Здесь есть Витай Кищенко, которого мы помним по "Белому тигру" Карена Шахназарова, здесь есть Алексей Шевченков, который играл в блестящей картине о Великой Отечественной войне – "Красном призраке" (Андрея Богатырёва), есть Сергей Горобченко, есть Антон Шагин, которого мы совсем недавно видели в потрясающей картине Алексея Германа "Воздух". Пускай даже там он был и не в главной роли, но это актер яркий, самобытный, с очень сильной харизмой.А главное – актер очень пластичный, и здесь в "Пассажире", мне кажется, ему удалась роль человека противоречивого, человека, который переживает очень мощную внутреннюю трансформацию, и два полюса, между которыми натянут сюжет этого фильма, – два полюса состояний героя – ему, как мне кажется, удались очень точно.— Основная линия — именно изменение героя, его превращение в человека, готового и желающего воевать. Какие опорные точки этого изменения Вы бы отметили? С точки зрения драматургии его превращение и финальное решение показалось Вам оправданным? Как это произошло?— Нет, он, скорее, превращается в человека, которому не всё равно. И у этого превращения несколько ступеней. Первая — известие от отца, что в Донбассе без вести пропал брат, и желание отца ехать "туда" самому: старик хочет сам спасать одного сына, потому что давно не верит во второго.Это первая в череде ярких "прохановских" метафор, которые являет нам фильм. Следующая ступень — писательский интерес к людям, которых он встречает на фронте, потом сострадание, потом зарождение любви в его иссохшемся циничном сердце, новая ступень — товарищество (в подлинно гоголевском духе: "нет уз святее товарищества") и далее, далее. Путь героя следует считать восхождением. Восхождением к правде, при том что он парадоксально круг за кругом спускается в самый ад войны.— Мне кажется, не будет спойлером упомянуть одну из самых напряженных, ключевых сцен фильма, в которой персонаж Виталия Кищенко созванивается со своим бывшим однокурсником, украинским офицером. У них выходит очень острый диалог: сперва они говорят, как друзья и товарищи, у которых есть общие знакомые, шутки, воспоминания, но спустя несколько минут разговора они уже говорят о своих политических взглядах, о том, почему они оказались по разные стороны военных действий…— Это одна из ключевых сцен, и в ней, как мне кажется, позиции сторон даны довольно честно, без каких-либо изъятий.Нужно понимать природу прохановской прозы и публицистики: он очень метафоричен. И, конечно, в этом диалоге – метафора той гражданской войны, которая сегодня происходит. Убивают друг друга по сути соотечественники, потому что это наше общее большое Отечество, которое сегодня расколото, разорвано войной.Эта боль отзывается и в сердцах зрителей, и в сердцах авторов, и эта боль чувствуется в этом диалоге. Для того, чтобы понять ужас происходящего, мы должны видеть вещи, которые разрывают происходящее. И одна из этих разрывающихся тканей – ткань дружбы, ткань товарищества, разлом, который и в прямом, и в переносном смысле проходит по живому. Мне кажется, авторам это удалось.В адрес фильма будет много похвалы, будет много критики, и так и должно быть с кинособытием. Но мне кажется важным, что сегодня авторы заявляют свою позицию и имеют возможность донести ее до широкой киноходящей аудитории.— Я хочу вас спросить о том, как вы поняли для себя мотивацию поступков антагонистов в фильме: предателя, фанатика-нациста, мародёра, украинского комбата? Должен ли режиссёр убедительно оправдать поступки каждого героя ради объёмного характера персонажа?— Конечно. Но буквальное оправдание в каждом случае вообще не требуется. Фильм интересен тем, что ты можешь додумывать за авторами. Он как бы простирается дальше экрана, рождая число вариаций трактовок, равное числу зрителей. Фильм являет собой прямой призыв к размышлению и к диалогу между ними, даже к спорам. Он выводит из равновесия.— Какие вопросы задаст себе зритель после просмотра этого фильма? Получит ли в нем какие-нибудь ответы?— Мне кажется, авторам — и режиссёру Илье Казанкову, и писателю Александру Андреевичу Проханову — меньше всего хотелось бы давать нам прямые ответы, и больше всего — чтобы мы искали их сами, в своих сердцах. Всё, что они могут нам предложить, — это отправиться в Донбасс 2015-го, в зону ответственности отряда ополченцев, и познакомиться там с людьми, которые не захотели повиноваться воле Майдана и режима, который переворотом взял власть.И с теми, кто силой решил эту власть установить, бронёй и огнём сломив сопротивление тех, кто не захотел повиноваться. И всё это нам предстоит сделать вместе с героем, в чьём изначальном состоянии иные угадают своё, возможно не такое уж и давнее: "Это всё далеко, где-то там, в телевизоре". Фильм даёт нам возможность сопоставлений с нестатичным, меняющимся, живым героем. Этим он и ценен.Говоря о той робости, с которой сегодня российское кино подходит к этой теме, трудно не обратиться к словам самого Проханова, который считает, что исконная природа русской культуры – она авангардная и боевая.Возможно, он прав в том, что культуре сейчас предстоит пережить серьезный и болезненный переход из одного состояния в другое, но он станет возможен, только если мы настойчиво будем нарушать тишину. Потому что масштаб и ужас событий таков, что у многих людей, и авторы произведений здесь не исключение, есть желание спрятаться от всего этого и промолчать.Смелость авторов в том, что они это молчание нарушают. Если кто-то думает иначе, пускай скажет это, сделает иначе, по-своему.— В прошлом году огромного успеха в прокате добились именно фильмы, которые позволяли спрятаться от реальности и уйти в мир волшебного. Я имею в виду "Чебурашку" Дмитрия Дьяченко, "По щучьему велению" Александра Войтинского, Алексея Нужного – детские сказки, на которые пошли в кинотеатры люди абсолютно всех возрастов.Как вы считаете, "Позывной "Пассажир" ждет успех у публики?— Прежде всего, я бы не стал противопоставлять этот фильм остальному кино, потому что кино выполняет разные задачи, и, конечно, развлечение зрителя – важная задача. Совместные приключения в кино для любой дружеской компании, для любой семьи – бесценная ткань общего воспоминания, общего опыта. Это соединительная ткань общества. Использовать здесь нужно разные нитки, разных цветов.Я думаю, что попытки сегодня подтолкнуть культуру к более активной реакции на происходящее объяснимы, но культура – вещь многогранная и во многом инертная. Нужно понимать природу каждого медиа в отдельности.Публицистика, журналистика – это быстрое медиа, литература, на самом деле, тоже. Кино же, в силу сложности производственного цикла (от замысла до воплощения любого фильма проходит года три, а порой и больше), не может позволить себе такую роскошь, как быстрая реакция.Посмотрите на фильм "Позывной "Пассажир": он рассказывает о событиях десятилетней давности, он является экранизацией книги, которая увидела свет только в 2017 году, хотя была написана в 2015-м.Скорее всего, кино так и будет реагировать: отложено, вдумчиво, после тщательной и долгой рефлексии. Очень много больших произведений самых разных авторов ждет нас впереди.

https://ukraina.ru/20240226/1053509794.html

https://ukraina.ru/20240122/1052822128.html

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Мария Нестерова

Мария Нестерова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

кино, фильм, донбасс, культура, война, интервью