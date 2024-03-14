https://ukraina.ru/20240314/1053879597.html

Медведев предложил свою формулу мира вместо "мозгоклюйской" от Зеленского

Медведев предложил свою формулу мира вместо "мозгоклюйской" от Зеленского - 14.03.2024 Украина.ру

Медведев предложил свою формулу мира вместо "мозгоклюйской" от Зеленского

"Спокойную и вполне реалистичную" российскую формулу мира предложил сконструировать председатель политической партии "Единая Россия", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 14 марта в своем телеграм-канале

2024-03-14T12:39

2024-03-14T12:39

2024-03-14T12:39

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Медведев испытывает "неодолимое чувство брезгливости, быстро переходящее в ощущение стыда от дурного сюрреализма происходящего", когда слышит выражение "формула мира Зеленского". "Ведь все отлично понимают, включая и оборзевших западных лжецов, что даже в гораздо более простых ситуациях во время войны мир может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путем капитуляции одной из сторон конфликта", - написал Медведев.Он указал, что воли Украины к переговорам не просматривается. Во всяком случае на основе признания реалий, о чем накануне сказал в интервью президент РФ Владимир Путин.Он привел несколько возможных пунктов этой формулы, в том числе "признание бывшей (далее – б.) "Украиной" поражения в военной составляющей конфликта. Полная и безоговорочная капитуляция б. "Украины" в лице неонацистской клики в Киеве. Демилитаризация б. "Украины" и запрет на создание военизированных формирований на ее территориях в будущем".Также по его мнению, международное сообщество должно признать нацистский характер Киева и провести принудительную денацификацию всех органов власти под контролем ООН. ООН должна будет констатировать утрату Киевом международной правосубъектности и невозможности вступления без согласия России любых ее правопреемников в военные альянсы. Все конституционные органы власти Украины должны будут уйти в отставку, в стране необходимо будет немедленно провести выборы во временный парламент. После парламент должен будет принять законы о выплате всех положенных компенсаций России.Также временный парламент должен будет признать всю территорию Украины - Россией и принять акт о воссоединении с РФ. Затем временный парламент распустят, а ООН признает акт воссоединения. "Такова может быть мягкая российская формула мира. Это ведь и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей – западных партнеров", - заключил Медведев.

https://ukraina.ru/20240314/1053874376.html

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дмитрий медведев, новости, россия, украина, владимир зеленский, оон, совбез