https://ukraina.ru/20240314/1053879597.html
Медведев предложил свою формулу мира вместо "мозгоклюйской" от Зеленского
Медведев предложил свою формулу мира вместо "мозгоклюйской" от Зеленского - 14.03.2024 Украина.ру
Медведев предложил свою формулу мира вместо "мозгоклюйской" от Зеленского
"Спокойную и вполне реалистичную" российскую формулу мира предложил сконструировать председатель политической партии "Единая Россия", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 14 марта в своем телеграм-канале
2024-03-14T12:39
2024-03-14T12:39
2024-03-14T12:39
дмитрий медведев
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Медведев испытывает "неодолимое чувство брезгливости, быстро переходящее в ощущение стыда от дурного сюрреализма происходящего", когда слышит выражение "формула мира Зеленского". "Ведь все отлично понимают, включая и оборзевших западных лжецов, что даже в гораздо более простых ситуациях во время войны мир может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путем капитуляции одной из сторон конфликта", - написал Медведев.Он указал, что воли Украины к переговорам не просматривается. Во всяком случае на основе признания реалий, о чем накануне сказал в интервью президент РФ Владимир Путин.Он привел несколько возможных пунктов этой формулы, в том числе "признание бывшей (далее – б.) "Украиной" поражения в военной составляющей конфликта. Полная и безоговорочная капитуляция б. "Украины" в лице неонацистской клики в Киеве. Демилитаризация б. "Украины" и запрет на создание военизированных формирований на ее территориях в будущем".Также по его мнению, международное сообщество должно признать нацистский характер Киева и провести принудительную денацификацию всех органов власти под контролем ООН. ООН должна будет констатировать утрату Киевом международной правосубъектности и невозможности вступления без согласия России любых ее правопреемников в военные альянсы. Все конституционные органы власти Украины должны будут уйти в отставку, в стране необходимо будет немедленно провести выборы во временный парламент. После парламент должен будет принять законы о выплате всех положенных компенсаций России.Также временный парламент должен будет признать всю территорию Украины - Россией и принять акт о воссоединении с РФ. Затем временный парламент распустят, а ООН признает акт воссоединения. "Такова может быть мягкая российская формула мира. Это ведь и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей – западных партнеров", - заключил Медведев.
https://ukraina.ru/20240314/1053874376.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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дмитрий медведев, новости, россия, украина, владимир зеленский, оон, совбез
Дмитрий Медведев, Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, ООН, Совбез
Медведев предложил свою формулу мира вместо "мозгоклюйской" от Зеленского
"Спокойную и вполне реалистичную" российскую формулу мира предложил сконструировать председатель политической партии "Единая Россия", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 14 марта в своем телеграм-канале
Медведев испытывает "неодолимое чувство брезгливости, быстро переходящее в ощущение стыда от дурного сюрреализма происходящего", когда слышит выражение "формула мира Зеленского".
"Ведь все отлично понимают, включая и оборзевших западных лжецов, что даже в гораздо более простых ситуациях во время войны мир может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путем капитуляции одной из сторон конфликта", - написал Медведев.
Он указал, что воли Украины к переговорам не просматривается. Во всяком случае на основе признания реалий, о чем накануне сказал в интервью президент РФ Владимир Путин.
"Для них реалии – это мозгоклюйская "формула мира" провинциального клоуна в зеленом трико. И никак иначе. Выглядит это настолько искусственно, что единственный выход – сконструировать свою, российскую формулу, спокойную и вполне реалистичную. Гуманную для всех", - предложил Медведев.
Он привел несколько возможных пунктов этой формулы, в том числе "признание бывшей (далее – б.) "Украиной" поражения в военной составляющей конфликта. Полная и безоговорочная капитуляция б. "Украины" в лице неонацистской клики в Киеве. Демилитаризация б. "Украины" и запрет на создание военизированных формирований на ее территориях в будущем".
Также по его мнению, международное сообщество должно признать нацистский характер Киева и провести принудительную денацификацию всех органов власти под контролем ООН.
ООН должна будет констатировать утрату Киевом международной правосубъектности и невозможности вступления без согласия России любых ее правопреемников в военные альянсы.
Все конституционные органы власти Украины должны будут уйти в отставку, в стране необходимо будет немедленно провести выборы во временный парламент. После парламент должен будет принять законы о выплате всех положенных компенсаций России.
Также временный парламент должен будет признать всю территорию Украины - Россией и принять акт о воссоединении с РФ. Затем временный парламент распустят, а ООН признает акт воссоединения.
"Такова может быть мягкая российская формула мира. Это ведь и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей – западных партнеров", - заключил Медведев.