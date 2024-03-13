https://ukraina.ru/20240313/1053866545.html
Украинских журналистов депортировали из Польши и отобрали аппаратуру – они снимали на границе с РФ
Украинских журналистов депортировали из Польши и отобрали аппаратуру – они снимали на границе с РФ - 13.03.2024 Украина.ру
Украинских журналистов депортировали из Польши и отобрали аппаратуру – они снимали на границе с РФ
Украинских журналистов, которые снимали материал о якобы российско-польской торговле, выгнали из Польши. Всю аппаратуру работников СМИ также изъяли из соображений безопасности, сообщает издание "Район.in.ua"
2024-03-13T17:45
2024-03-13T17:45
2024-03-13T17:45
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Уточняется, что 7 марта оператора украинского издания задержали на польско-российской границе из-за того, что он снимал движение товарных поездов между двумя странами. Журналисты уверены, что это доказывает, что Варшава и Москва не прервали торговые отношения. Как сообщили правоохранители Польши, причиной задержания журналистов стало фотографирование объектов критической инфраструктуры. Работников СМИ лишили возможности позвонить, чтобы решить вопрос и всё закончилось выдворением из страны. В ответ редакция издания обратилась к властям Украины и Польши с требованием отреагировать на ситуацию. Этот случай стал не первым. В конце февраля на границе с Белоруссией задержали журналиста и оператора издания "Украинская правда". Они, как указывалось, снимали материал о транзите продукции между Польшей и Россией через Беларусь. Работников СМИ в итоге отпустили, но правоохранители удалили некоторые кадры с видеокамеры.
https://ukraina.ru/20240302/1053554681.html
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новости, польша, белоруссия, россия, торговля, депортация
Новости, Польша, Белоруссия, Россия, торговля, депортация
Украинских журналистов депортировали из Польши и отобрали аппаратуру – они снимали на границе с РФ
Украинских журналистов, которые снимали материал о якобы российско-польской торговле, выгнали из Польши. Всю аппаратуру работников СМИ также изъяли из соображений безопасности, сообщает издание "Район.in.ua"
"Журналисты "Район.in.ua" сняли торговлю Польши с Россией: их задержали и депортировали, отобрав всю технику", – сказано в опубликованном сообщении.
Уточняется, что 7 марта оператора украинского издания задержали на польско-российской границе из-за того, что он снимал движение товарных поездов между двумя странами. Журналисты уверены, что это доказывает, что Варшава и Москва не прервали торговые отношения.
Как сообщили правоохранители Польши, причиной задержания журналистов стало фотографирование объектов критической инфраструктуры. Работников СМИ лишили возможности позвонить, чтобы решить вопрос и всё закончилось выдворением из страны. В ответ редакция издания обратилась к властям Украины и Польши с требованием отреагировать на ситуацию.
Этот случай стал не первым. В конце февраля на границе с Белоруссией задержали журналиста и оператора издания "Украинская правда". Они, как указывалось, снимали материал о транзите продукции между Польшей и Россией через Беларусь. Работников СМИ в итоге отпустили, но правоохранители удалили некоторые кадры с видеокамеры.