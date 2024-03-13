Заявления членов НАТО говорят о готовности оккупировать Украину – Захарова

"Будет большая война": эксперт из США о том, что будет, если 70-тысячная армия НАТО ворвется на Украину

Во время учений "Дракон-2024" на польско-украинской границе задействованы 2,5 польских дивизий, 20 тысяч британцев и 7 тысяч военных из Германии. Если войска НАТО заедут на Украину, может начаться прямое боестолкновение между Россией и Западом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник