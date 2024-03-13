Заявления членов НАТО говорят о готовности оккупировать Украину – Захарова
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Слова лидеров стран НАТО свидетельствуют о том, что блок готовится оккупировать Украину. Так прокомментировала публичное заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат на Украину официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Они (прим. ред. – члены НАТО) готовы оккупировать Украину, они готовы её поделить, об этом говорят их политические деятели в их странах открыто, собственно говоря, сейчас и начинается вот такая моральная подготовка населения и собственных натовских стран и граждан Украины к подобным действиям", – сказала она в ходе брифинга журналистам.
Спикер российского министерства также подчеркнула, что на Западе продолжается "бесконечное заигрывание" с включением Украины в состав НАТО. Обещания, по её словам, существуют только на словах, потому как членство страны предполагает признание её границ, однако в блоке не все к этому готовы.
"Речь идёт о том, что остатки Украины они начинают делить между собой. Впору в очередной задуматься, что будет, если доверить свою судьбу НАТО", – добавила Мария Захарова.
После заявления Макрона о возможной отправке иностранных солдат на Украину, лидеры многих стран публично высказались против такого решения. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, вопреки публичным заявлениям, указал на быструю смену риторики на Западе, а значит полностью исключить отправку иностранных военнослужащих в зону боевых действий на Украине нельзя.
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