https://ukraina.ru/20240308/1053775900.html

Министр обороны Франции объяснил слова Макрона об отправке войск на Украину

Министр обороны Франции объяснил слова Макрона об отправке войск на Украину - 08.03.2024 Украина.ру

Министр обороны Франции объяснил слова Макрона об отправке войск на Украину

Французские военные не поедут на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против России. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню

2024-03-08T11:53

2024-03-08T11:53

2024-03-08T11:56

франция

украина

россия

эммануэль макрон

минобороны

нато

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские лидеры обсуждали возможность отправки воинских контингентов на Украину.По словам Лекорню, европейские союзники рассматривают разные гипотезы, но не отправку военных для участия боевых действий, как это многие поняли.На фоне заявлений Эммануэля Макрона о том, что отдельные страны НАТО могут ввести войска на Украину, российский Су-27 из состава сил ПВО сопроводил два французских истребителя и самолет дальнего радиолокационного обнаружения над акваторией Черного моря, не дав им нарушить наше воздушное пространство.

https://ukraina.ru/20240307/1053736972.html

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франция, украина, россия, эммануэль макрон, минобороны, нато