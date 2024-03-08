Министр обороны Франции объяснил слова Макрона об отправке войск на Украину - 08.03.2024 Украина.ру
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Министр обороны Франции объяснил слова Макрона об отправке войск на Украину
Министр обороны Франции объяснил слова Макрона об отправке войск на Украину - 08.03.2024 Украина.ру
Министр обороны Франции объяснил слова Макрона об отправке войск на Украину
Французские военные не поедут на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против России. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню
2024-03-08T11:53
2024-03-08T11:56
франция
украина
россия
эммануэль макрон
минобороны
нато
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские лидеры обсуждали возможность отправки воинских контингентов на Украину.По словам Лекорню, европейские союзники рассматривают разные гипотезы, но не отправку военных для участия боевых действий, как это многие поняли.На фоне заявлений Эммануэля Макрона о том, что отдельные страны НАТО могут ввести войска на Украину, российский Су-27 из состава сил ПВО сопроводил два французских истребителя и самолет дальнего радиолокационного обнаружения над акваторией Черного моря, не дав им нарушить наше воздушное пространство.
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франция, украина, россия, эммануэль макрон, минобороны, нато
Франция, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Минобороны, НАТО

Министр обороны Франции объяснил слова Макрона об отправке войск на Украину

11:53 08.03.2024 (обновлено: 11:56 08.03.2024)
 
© commons.wikimedia.org / Marinha do BrasilАрмия Франция
Армия Франция - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© commons.wikimedia.org / Marinha do Brasil
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Французские военные не поедут на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против России. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские лидеры обсуждали возможность отправки воинских контингентов на Украину.
По словам Лекорню, европейские союзники рассматривают разные гипотезы, но не отправку военных для участия боевых действий, как это многие поняли.
"Президент заявил, что мы не станем соучастниками этого конфликта. Тем не менее, все ли мы испробовали в том поле между отправкой оружия, как мы это делаем сейчас, и соучастием, то есть прямой войной с Россией? Нет ли еще не испробованных путей?", - сказал глава Минобороны Франции.
На фоне заявлений Эммануэля Макрона о том, что отдельные страны НАТО могут ввести войска на Украину, российский Су-27 из состава сил ПВО сопроводил два французских истребителя и самолет дальнего радиолокационного обнаружения над акваторией Черного моря, не дав им нарушить наше воздушное пространство.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Вчера, 05:50
Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и КупянсковКиевский режим сможет продлить свою агонию до ноября. Пока же России надо внимательно следить за тем, сумеет ли Запад отправить на Украину новые партии оружия или послать войска под чужим флагом
 
ФранцияУкраинаРоссияЭммануэль МакронМинобороныНАТО
 
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