Солдаты НАТО могут быть отправлены на Украину, так как риторика Запада меняется быстро – Сийярто
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указал на быструю смену риторики на Западе, а значит полностью исключить отправку иностранных военнослужащих в зону боевых действий на Украине нельзя
Комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат стран Запада на Украину, он сказал, что это серьёзно нарушит красную линию НАТО, поскольку альянс с начала конфликта на Украине заявлял, что не является его стороной.
"В то же время, учитывая изменения в европейской позиции, к сожалению, полностью исключать это нельзя", - приводит слова Сийярто РИА Новости.
Ранее в этот же день в Белом доме в очередной раз подтвердили, что США не планируют отправлять своих солдат на Украину.
До этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина пока ещё держится, а значит французским военнослужащим в ближайшее время не придётся умирать, участвуя в боевых действиях на стороне ВСУ.
Вчера, 04:57Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ На Украине гибнут военнослужащие НАТО, которые попадают туда под видом наемников. Гробы идут пачками. Российская армия уничтожает немало западной техники. Поэтому Запад так зашевелился. Он уже не знает, как себя повести