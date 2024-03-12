https://ukraina.ru/20240312/1053849762.html

Солдаты НАТО могут быть отправлены на Украину, так как риторика Запада меняется быстро – Сийярто

Солдаты НАТО могут быть отправлены на Украину, так как риторика Запада меняется быстро – Сийярто - 12.03.2024 Украина.ру

Солдаты НАТО могут быть отправлены на Украину, так как риторика Запада меняется быстро – Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указал на быструю смену риторики на Западе, а значит полностью исключить отправку иностранных военнослужащих в зону боевых действий на Украине нельзя

2024-03-12T23:52

2024-03-12T23:52

2024-03-12T23:52

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Комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат стран Запада на Украину, он сказал, что это серьёзно нарушит красную линию НАТО, поскольку альянс с начала конфликта на Украине заявлял, что не является его стороной. Ранее в этот же день в Белом доме в очередной раз подтвердили, что США не планируют отправлять своих солдат на Украину. До этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина пока ещё держится, а значит французским военнослужащим в ближайшее время не придётся умирать, участвуя в боевых действиях на стороне ВСУ.

https://ukraina.ru/20240312/1053815743.html

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новости, петер сийярто, украина, сша, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, иностранные наемники, сво