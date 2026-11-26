https://ukraina.ru/20261126/razneset-odna-bomba-ischenko--o-riskakh-pontonnykh-pereprav-cherez-dnepr-1084739078.html

"Разнесет одна бомба": Ищенко — о рисках понтонных переправ через Днепр

"Разнесет одна бомба": Ищенко — о рисках понтонных переправ через Днепр - 26.11.2026 Украина.ру

"Разнесет одна бомба": Ищенко — о рисках понтонных переправ через Днепр

Понтонные переправы рядом с мостами — более дешевый выход для Киева, чем подземный тоннель через Днепр. Но у капитальных мостов большой запас прочности, а понтоны разнесет даже одна бомба. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-11-26T05:10

2026-11-26T05:10

2026-11-26T05:10

новости

украина

киев

днепр

ростислав ищенко

украина.ру

мост

аналитика

аналитики

украина аналитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/04/1083598459_0:549:1255:1254_1920x0_80_0_0_89c8a67af57d334b89da6112a82cb52d.png

Комментируя планы Киева по строительству тоннеля, эксперт отметил, что его больше интересует украинская затея со строительством мостовых переправ рядом с мостами, которые подвергаются ударам ВС РФ."Они собираются прокладывать нечто вроде понтонных мостов улучшенного качества, которые возьмут на себя 40% нагрузки на сами мосты, а это много", — пояснил он.По его словам, при временном выходе из строя основных мостов это может спасти Киев от транспортного коллапса."Если выключается Южный или Северный мост, то не просто прекращается поток с Троенщины на правый берег. Переключаются потоки на левом берегу, и возникают пробки в районе других мостов", — отметил собеседник Украина.ру.Ищенко подчеркнул, что сбой одной переправы создает более серьезный коллапс, поэтому строительство понтонов возле существующих мостов — более эффективный и дешевый метод решения проблемы переправ через Днепр.При этом эксперт признал: понтонные мосты очень уязвимы. "У капитальных мостов большой запас прочности, и дыры заделывать можно относительно быстро, а понтонные мосты даже одна бомба разнесет. С другой стороны, понтоны можно относительно быстро заменять", — констатировал он."Просто на мост через Днепр понадобится немало этих понтон", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Украина больше всего боится не ударов по мостам в Киеве, а истощения своей энергетики" в дзен-канале Украина.ру.Больше про ситуацию вокруг Украины — в материале "Леонид Савин: Пока Украина служит тараном против России, НАТО готовит войска для полномасштабной войны" в дзен-канале Украина.ру.

украина

киев

днепр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, днепр, ростислав ищенко, украина.ру, мост, аналитика, аналитики, украина аналитика, новости украины, дзен, дзен сво, украина.ру дзен, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво