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Вашингтон продаст Киеву услуги по обслуживанию F-16 за счёт европейцев

Вашингтон продаст Киеву услуги по обслуживанию F-16 за счёт европейцев - 26.11.2026 Украина.ру

Вашингтон продаст Киеву услуги по обслуживанию F-16 за счёт европейцев

Госдеп США одобрил возможную продажу киевскому режиму услуг и оборудования для технического обслуживания истребителей F-16 на общую сумму $621,9 млн. Об этом говорится в соответствующем уведомлении дипломатического ведомства

2026-11-26T04:47

2026-11-26T04:47

2026-11-26T04:48

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В очередной пакет вошли специализированные пиротехнические устройства, лабораторное оборудование и транспортная поддержка, которые дополнят ранее согласованный контракт."Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины по линии межправительственных военных продаж услуг по поддержанию эксплуатации самолетов F-16 и сопутствующего оборудования. Ориентировочная общая стоимость составляет $621,9 млн", — говорится в уведомлении Госдепа.Отмечается, что американские бюджетные средства на эти цели привлекаться не будут — услуги и оборудование для Киева оплатят Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия в рамках совместной многонациональной программы JUMPSTART.Напомним, 18 ноября Португалия объявила, что не планирует передавать Украине свои истребители F-16, поскольку они необходимы самой стране для защиты воздушного пространства и морских границ.Больше информации на эту тему - в публикации Чудо-оружие не взлетело: почему американские F-16 бессильны в небе над Украиной.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261125/nato-ne-reshilos-sbivat-rossiyskie-rakety-nad-ukrainoy-1084740894.html

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