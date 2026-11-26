Вашингтон продаст Киеву услуги по обслуживанию F-16 за счёт европейцев
04:47 26.11.2026 (обновлено: 04:48 26.11.2026)
© Фото : Военный Осведомитель / TelegramИстребитель F-16 ВВС Украины
© Фото : Военный Осведомитель / Telegram
Госдеп США одобрил возможную продажу киевскому режиму услуг и оборудования для технического обслуживания истребителей F-16 на общую сумму $621,9 млн. Об этом говорится в соответствующем уведомлении дипломатического ведомства
В очередной пакет вошли специализированные пиротехнические устройства, лабораторное оборудование и транспортная поддержка, которые дополнят ранее согласованный контракт.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины по линии межправительственных военных продаж услуг по поддержанию эксплуатации самолетов F-16 и сопутствующего оборудования. Ориентировочная общая стоимость составляет $621,9 млн", — говорится в уведомлении Госдепа.
Отмечается, что американские бюджетные средства на эти цели привлекаться не будут — услуги и оборудование для Киева оплатят Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия в рамках совместной многонациональной программы JUMPSTART.
Напомним, 18 ноября Португалия объявила, что не планирует передавать Украине свои истребители F-16, поскольку они необходимы самой стране для защиты воздушного пространства и морских границ.
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