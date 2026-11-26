Совет ЕС одобрил предоставление Киеву €45 млрд базового финансирования
04:12 26.11.2026 (обновлено: 04:16 26.11.2026)
Совет Евросоюза одобрил предоставление Украине базового финансирования в размере €45 млрд на 2027 год. Это следует из постановления, 25 ноября опубликованного в официальном журнале ЕС
Данное решение является техническим по двухлетней программе в рамках кредита на €90 млрд.
"Украине предоставляется помощь в размере до 45 миллиардов евро… в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года", — говорится в документе.
Выделение этих средств Еврокомиссией было одобрено 30 октября. €31,7 млрд из этой суммы пойдут на вооружения, €13,3 млрд — на бюджетную помощь.
Выделение Киеву дополнительного финансирования в размере €45 млрд и запроса ещё на €25 млрд (в виде гранта от стран-партнёров под гарантии ЕС) станет главной темой саммита ЕС, который 26-27 ноября пройдёт в Брюсселе.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза, если четыре государства объединения откажутся участвовать в финансировании нового кредита для Украины объемом €45 млрд.
Подробнее об этом - в публикации Платить за Киев заставляют всех: Мерц пригрозил заблокировать бюджет Евросоюза.
Вчера, 12:54Украина и атомная бомбаКогда у меня спрашивают, какой судьбы я хочу для послевоенной Украины, я обычно отвечаю: "Никакой! Я не хочу послевоенной Украины!" Часто люди не понимают и начинают говорить, что это несправедливо, что украинцы не виноваты, что это власть у них плохая, а сами они как все, и прочие банальности.
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