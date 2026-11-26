https://ukraina.ru/20261126/sovet-es-odobril-predostavlenie-ukraine-45-mlrd-bazovogo-finansirovaniya-1084743064.html

Совет ЕС одобрил предоставление Киеву €45 млрд базового финансирования

Совет ЕС одобрил предоставление Киеву €45 млрд базового финансирования - 26.11.2026 Украина.ру

Совет ЕС одобрил предоставление Киеву €45 млрд базового финансирования

Совет Евросоюза одобрил предоставление Украине базового финансирования в размере €45 млрд на 2027 год. Это следует из постановления, 25 ноября опубликованного в официальном журнале ЕС

2026-11-26T04:12

2026-11-26T04:12

2026-11-26T04:16

украина.ру

новости

ес

еврокомиссия

украина

киев

брюссель

европа

европейская комиссия

военная помощь украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/1a/1084743213_0:27:1342:781_1920x0_80_0_0_1958bf9749fc7fae9e63f1c9acd8d141.jpg

Данное решение является техническим по двухлетней программе в рамках кредита на €90 млрд."Украине предоставляется помощь в размере до 45 миллиардов евро… в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года", — говорится в документе.Выделение этих средств Еврокомиссией было одобрено 30 октября. €31,7 млрд из этой суммы пойдут на вооружения, €13,3 млрд — на бюджетную помощь.Выделение Киеву дополнительного финансирования в размере €45 млрд и запроса ещё на €25 млрд (в виде гранта от стран-партнёров под гарантии ЕС) станет главной темой саммита ЕС, который 26-27 ноября пройдёт в Брюсселе.Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза, если четыре государства объединения откажутся участвовать в финансировании нового кредита для Украины объемом €45 млрд.Подробнее об этом - в публикации Платить за Киев заставляют всех: Мерц пригрозил заблокировать бюджет Евросоюза.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261125/ukraina-i-atomnaya-bomba-1084729261.html

украина

киев

брюссель

европа

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, ес, еврокомиссия, украина, киев, брюссель, европа, европейская комиссия, военная помощь украине, русофобия, недружественные страны, финансирование, киевский режим, кредит, мир без границ