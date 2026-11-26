https://ukraina.ru/20261126/dver-dlya-kompromissov-kashin-nazval-bazovye-usloviya-dlya-prekrascheniya-ognya-1084741515.html

Дверь для компромиссов: Кашин назвал базовые условия для прекращения огня

Дверь для компромиссов: Кашин назвал базовые условия для прекращения огня - 26.11.2026 Украина.ру

Дверь для компромиссов: Кашин назвал базовые условия для прекращения огня

Необходимо, чтобы Украина покинула оставшуюся часть Донбасса и дала обязательства о невступлении в НАТО и неприсутствии на её территории иностранных войск, — это базовые условия прекращения огня. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

2026-11-26T04:30

2026-11-26T04:30

2026-11-26T04:30

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На недавней пресс-конференции по итогам визита в китайский Шэньчжэнь 19 ноября 2026 года президент России Владимир Путин заявил о готовности России к компромиссам для урегулирования конфликта на Украине и построения новой архитектуры безопасности.Отвечая на вопрос о том, какую форму могут принять компромиссы, о которых заявил президент, эксперт перечислил конкретные требования Москвы.Кашин заявил, что первый блок условий касается территорий и военного статуса Украины. "Необходимо, чтобы Украина покинула оставшуюся часть Донбасса, дала обязательства о невступлении в НАТО и неприсутствии на ее территории иностранных войск. Эти условия будут базовыми для прекращения огня", — пояснил эксперт.По его словам, после этого возможен обмен гарантиями. "Со своей стороны Россия может дать определённые гарантии, касающиеся как европейской безопасности, так и безопасности Украины", — отметил Кашин.Эксперт подчеркнул, что далее последует более широкий диалог. "После прекращения огня мог бы быть начать диалог по более широкому кругу вопросов. В итоге мы бы получили новую систему безопасности в регионе", — констатировал он."Но здесь вмешиваются личные интересы Зеленского и его окружения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Василий Кашин: Россия больно ударит по Украине, которая уже стоит на грани коммунального коллапса" в дзен-канале Украина.ру.Актуальный материал по теме: "Тимофей Сергейцев: США уже нечего предложить миру, а Россия и Китай могут построить экономику нового типа" в дзен-канале Украина.ру.

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