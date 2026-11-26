https://ukraina.ru/20261126/raketnaya-opasnost-bpla-krymskiy-most-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-rossii-1084742701.html

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по России

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по России - 26.11.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по России

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 26 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-11-26T03:15

2026-11-26T03:15

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 25 ноября и в ночь на 26 ноября объявлялась в Ставропольском крае, в Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях*, в ЛНР, Татарстане, Чувашии.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и в районе Крымского моста, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ульяновской, Смоленской, Самарской, Запорожской, Московской, Тульской, Ростовской, Саратовской, Херсонской, Пензенской, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской областях*, в Татарстане, Чувашии, ЛНР и ДНР.Опасность по БПЛА ("жёлтый уровень" по БПЛА) была объявлена в Липецкой области.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 26 ноября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Пензы, Саратова (0:39 мск), Краснодара (дополнительные, 0:53 мск), Волгограда (1:16 мск), Грозного (2:09 мск), Казани, Ульяновска, Чебоксар (2:17 мск), Самары (2:27 мск), Геленджика (дополнительные, 2:45 мск).В 2:31 мск ограничения в аэропорту Грозного были сняты.Аэропорт Домодедово некоторое время принимал и отправлял рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 20 украинских беспилотников, за сутки — 325.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261125/ne-veryu-ya-masku-ekspert-rasskazal-kto-stoit-za-atakoy-na-krymskiy-most-1084729581.html

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