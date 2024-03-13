https://ukraina.ru/20240313/1053853808.html

"У клоуна карманы с секретиком": Захарова подсказала США, где искать деньги

"У клоуна карманы с секретиком": Захарова подсказала США, где искать деньги - 13.03.2024 Украина.ру

"У клоуна карманы с секретиком": Захарова подсказала США, где искать деньги

Средства для Украины США могли бы отыскать у коррумпированных представителей киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik

2024-03-13T10:30

2024-03-13T10:30

2024-03-13T10:30

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Дипломат прокомментировала вопрос о выделении дополнительных средств Киеву. Захарова подчеркнула, что США ранее направили на Украину специальную миссию, но не для оценки эффективности применения выделенных средств, а по их поиску."У меня вопрос: нашли? Нашли хоть, куда пошли американские деньги? Может быть, оттуда взять? Может быть, просто национализировать или, как это любят делать на Западе, […] конфисковать или изъять имущество Зеленского Белому дому? Его недвижимость, движимость, его активы в пользу, как они говорят, Украины", - заявила Захарова.Также дипломат предложила "пошурудить палкой" и среди бывших и нынешних представителей Министерства обороны Украины или "пройтись по сотне украинских псевдобанкиров и бизнесменов".По мнению Захаровой, ЦРУ вместе с Минфином США могут провести "операцию по изъятию у коррумпированной украинской элиты средств в пользу Украины".Она полагает, что, если даже ЦРУ ищет деньги на Украину, то "дела совсем плохи". Она предложила американскому ведомству поискать деньги в кармах у Зеленского, отметив, что карманы бездонные и дырявые."Но, как у любого клоуна, в этих карманах есть секретики. Можно наконец раскрыть профессиональные секреты вот этого самого украинского клоуна и показать, где и сколько у него спрятано. Не просто показать, а отдать той самой Украине, которую разрушили, унизили, обворовали и лишили нормального будущего Соединенные Штаты Америки руками вот этих самых вороватых террористов", - резюмировала Захарова.Сенат США ранее проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины, однако Палата представителей ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав за выделение средств Киеву.

https://ukraina.ru/20240311/1053807356.html

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новости, украина, сша, киев, мария захарова, владимир зеленский, цру, минфин, сенат, россия, деньги, коррупция