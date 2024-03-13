"Пряники Зеленского" не помогут вернуть беженцев. Украинские эксперты о том, кому жить, а кому умирать - 13.03.2024 Украина.ру
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"Пряники Зеленского" не помогут вернуть беженцев. Украинские эксперты о том, кому жить, а кому умирать
"Пряники Зеленского" не помогут вернуть беженцев. Украинские эксперты о том, кому жить, а кому умирать - 13.03.2024 Украина.ру
"Пряники Зеленского" не помогут вернуть беженцев. Украинские эксперты о том, кому жить, а кому умирать
На Украине обсуждают перспективы получения помощи от Запада и думают над тем, вернутся ли миллионы украинцев, которые вынуждены были покинуть страну. И что будет, если не вернутся
2024-03-13T12:35
2024-03-13T14:10
украина
эксперты
эксклюзив
запад
помощь
сша
мобилизация
киев
россия
вооруженные силы украины
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Помощь Киеву от США зависла. Глядя на это, европейские лидеры с помощью тоже не спешат, и украинская власть должна готовиться к соответствующему развитию событий, считает экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева. При этом он отметил, что вряд ли власть имеет на этот случай какой-то четкий план."Они все-таки надеются на "авось как-то пронесет", – сказал политик в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста*. По его словам, политики в Киеве действуют "в стиле КВН", а вот "с прогностической функцией у них очень и очень слабо".Ситуация сложная, в ВСУ большой дефицит боеприпасов, перспективы войны во многом связаны с позицией союзников Киева, прежде всего от США, а там все зависит от результатов американских выборов, считает Рева.На Украине также обсуждают, удастся ли вернуть покинувших её территорию граждан. Миллионы украинцев сейчас вынужденно находятся за рубежом. Точных цифр нет, есть приблизительные оценки. Так, по данным "Немецкой волны"**, в общей сложности только с февраля 2022 года с Украины уехали около 8,6 миллиона человек. Ориентировочно её население сейчас составляет сейчас 29 миллионов человек.Украинские власти ищут способы перекрыть все мыслимые пути бегства и думают над тем, как вернуть из-за границы мужчин призывного возраста. Предлагаются различные варианты, часть которых содержится в готовящемся законе об усилении мобилизации. В частности, предполагается, что всем будет предложено явиться в ТЦК "для уточнения данных", кто не явится — тот уже правонарушитель.Но вот украинский морской юрист Николай Гольбин отметил изменение тона официального Киева в отношении уехавших украинцев."Если раньше практически из каждого утюга гремело — вернем, обяжем, заставим, экстрадируем, арестуем счета, арестуем имущество, сделаем все, но вы будете на Украине, то сейчас этот кнут убрали. А почему? Потому что поняли, что есть конвенция, потому что поняли, что люди под защитой. И даже есть Конституция, которая, представляете, запрещает это делать", – сказал юрист в выпуске своего видеоблога.По его словам, кнут убрали, сменив его на пряник, суть которого заключается в следующем: "Вы возвращайтесь, не факт, что вы попадете под мобилизацию, вы будете работать, платить налоги, и на ваши налоги будут содержать армию — вы поможете стране, и вы будете тратить деньги на Украине".Но проблема в том, что не все в это верят, отметил Гольбин. Хотя сейчас и в Европе риторика в отношении украинских беженцев тоже меняется. Например, в Польше уже говорят, что могут прекратить помощь тем, кто хоть на один день выедет на Украину. В Германии говорят о том, что хорошо было бы, чтобы беженцы были трудоустроены. В Ирландии говорят о сокращении финансовой поддержки в четыре раза и о возможных ограничениях в предоставлении социального жилья.Итак, в Европе ужесточают правила для находящихся там граждан Украины, дома сулят "пряник", но все равно это не побудит украинцев вернуться, считает юрист. По его мнению, в случае возвращения они теряют безопасность, социальные гарантии и стабильность. Конечно, многие хотели бы домой, но мужчины опасаются попасть под мобилизацию по новому закону (многие не держали в руках оружие, а их сразу могут отправить на фронт, записав в штурмовики). Кроме того, они помнят о закрытых границах.Говоря о ситуации вокруг закрытых границ Гольбин привел пример с моряками. По его словам, если бы границы были открыты в обе стороны, то никто бы не забирал семьи, и тогда на Украину шел бы поток денег. Юрист напомнил, что "по статистике 2021 года, только моряки привозили от 3 до 4 миллиардов долларов в год". А если говорить обо всех работающих за границей, то эта сумма составляла бы около 12 миллиардов долларов.Сейчас ситуация такая - многие моряки уехали, забрали свои семьи и открыли счета за границей. Причина проста — они опасаются мобилизации. Все прекрасно видят, как это все происходит, сказал юрист. Он отметил, что люди готовы возвращаться, если границы будут открыты в обе стороны и если будет справедливая мобилизация."Иными словами, если ты можешь держать в руках оружие, ты его держишь. Но если ты полезен, к примеру, в бизнесе, и ты готов донатить, платить налоги, то наверное все-таки польза будет для государства, если человек продолжит заниматься бизнесом", – сказал Гольбин, добавив, что он высказывает как свое мнение, так и мнение огромного числа людей, с которыми он общался.Отметим, что вряд ли те граждане, которые не занимаются бизнесом, сочтут именно такую мобилизацию справедливой. И этот вывод тоже сделан на основе общения с людьми.Но у хозяев киевского режима свои представления о справедливости. Как сообщил в своем телеграм-канале депутат Рады Алексей Гончаренко***, в Кабмине планируют привязать бронирование от мобилизации, в частности, к размеру заработной платы и к налогу на доход. Бронь планируют предоставлять и чиновникам категории А. По словам депутата, "по этой логике чиновники и богачи не должны рисковать жизнью". Он отметил, что "в таком виде подход можно назвать социальным дарвинизмом".* Признан иноагентом в РФ.** Организация, признанная в РФ иностранным агентом.*** Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240313/1053852093.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, эксперты, эксклюзив, запад, помощь, сша, мобилизация, киев, россия, вооруженные силы украины, рада
Украина, эксперты, Эксклюзив, Запад, помощь, США, мобилизация, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Рада

"Пряники Зеленского" не помогут вернуть беженцев. Украинские эксперты о том, кому жить, а кому умирать

12:35 13.03.2024 (обновлено: 14:10 13.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСитуация на польско-украинской границе
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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На Украине обсуждают перспективы получения помощи от Запада и думают над тем, вернутся ли миллионы украинцев, которые вынуждены были покинуть страну. И что будет, если не вернутся
Помощь Киеву от США зависла. Глядя на это, европейские лидеры с помощью тоже не спешат, и украинская власть должна готовиться к соответствующему развитию событий, считает экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева. При этом он отметил, что вряд ли власть имеет на этот случай какой-то четкий план.
"Они все-таки надеются на "авось как-то пронесет", – сказал политик в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста*. По его словам, политики в Киеве действуют "в стиле КВН", а вот "с прогностической функцией у них очень и очень слабо".
Ситуация сложная, в ВСУ большой дефицит боеприпасов, перспективы войны во многом связаны с позицией союзников Киева, прежде всего от США, а там все зависит от результатов американских выборов, считает Рева.
На Украине также обсуждают, удастся ли вернуть покинувших её территорию граждан. Миллионы украинцев сейчас вынужденно находятся за рубежом. Точных цифр нет, есть приблизительные оценки. Так, по данным "Немецкой волны"**, в общей сложности только с февраля 2022 года с Украины уехали около 8,6 миллиона человек. Ориентировочно её население сейчас составляет сейчас 29 миллионов человек.
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Украинские власти ищут способы перекрыть все мыслимые пути бегства и думают над тем, как вернуть из-за границы мужчин призывного возраста. Предлагаются различные варианты, часть которых содержится в готовящемся законе об усилении мобилизации. В частности, предполагается, что всем будет предложено явиться в ТЦК "для уточнения данных", кто не явится — тот уже правонарушитель.
Но вот украинский морской юрист Николай Гольбин отметил изменение тона официального Киева в отношении уехавших украинцев.
"Если раньше практически из каждого утюга гремело — вернем, обяжем, заставим, экстрадируем, арестуем счета, арестуем имущество, сделаем все, но вы будете на Украине, то сейчас этот кнут убрали. А почему? Потому что поняли, что есть конвенция, потому что поняли, что люди под защитой. И даже есть Конституция, которая, представляете, запрещает это делать", – сказал юрист в выпуске своего видеоблога.
По его словам, кнут убрали, сменив его на пряник, суть которого заключается в следующем: "Вы возвращайтесь, не факт, что вы попадете под мобилизацию, вы будете работать, платить налоги, и на ваши налоги будут содержать армию — вы поможете стране, и вы будете тратить деньги на Украине".
Но проблема в том, что не все в это верят, отметил Гольбин. Хотя сейчас и в Европе риторика в отношении украинских беженцев тоже меняется. Например, в Польше уже говорят, что могут прекратить помощь тем, кто хоть на один день выедет на Украину. В Германии говорят о том, что хорошо было бы, чтобы беженцы были трудоустроены. В Ирландии говорят о сокращении финансовой поддержки в четыре раза и о возможных ограничениях в предоставлении социального жилья.
Итак, в Европе ужесточают правила для находящихся там граждан Украины, дома сулят "пряник", но все равно это не побудит украинцев вернуться, считает юрист. По его мнению, в случае возвращения они теряют безопасность, социальные гарантии и стабильность. Конечно, многие хотели бы домой, но мужчины опасаются попасть под мобилизацию по новому закону (многие не держали в руках оружие, а их сразу могут отправить на фронт, записав в штурмовики). Кроме того, они помнят о закрытых границах.
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Говоря о ситуации вокруг закрытых границ Гольбин привел пример с моряками. По его словам, если бы границы были открыты в обе стороны, то никто бы не забирал семьи, и тогда на Украину шел бы поток денег. Юрист напомнил, что "по статистике 2021 года, только моряки привозили от 3 до 4 миллиардов долларов в год". А если говорить обо всех работающих за границей, то эта сумма составляла бы около 12 миллиардов долларов.
Сейчас ситуация такая - многие моряки уехали, забрали свои семьи и открыли счета за границей. Причина проста — они опасаются мобилизации. Все прекрасно видят, как это все происходит, сказал юрист. Он отметил, что люди готовы возвращаться, если границы будут открыты в обе стороны и если будет справедливая мобилизация.
"Иными словами, если ты можешь держать в руках оружие, ты его держишь. Но если ты полезен, к примеру, в бизнесе, и ты готов донатить, платить налоги, то наверное все-таки польза будет для государства, если человек продолжит заниматься бизнесом", – сказал Гольбин, добавив, что он высказывает как свое мнение, так и мнение огромного числа людей, с которыми он общался.
Отметим, что вряд ли те граждане, которые не занимаются бизнесом, сочтут именно такую мобилизацию справедливой. И этот вывод тоже сделан на основе общения с людьми.
Но у хозяев киевского режима свои представления о справедливости. Как сообщил в своем телеграм-канале депутат Рады Алексей Гончаренко***, в Кабмине планируют привязать бронирование от мобилизации, в частности, к размеру заработной платы и к налогу на доход. Бронь планируют предоставлять и чиновникам категории А. По словам депутата, "по этой логике чиновники и богачи не должны рисковать жизнью". Он отметил, что "в таком виде подход можно назвать социальным дарвинизмом".
* Признан иноагентом в РФ.
** Организация, признанная в РФ иностранным агентом.
*** Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
 
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