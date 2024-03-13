https://ukraina.ru/20240313/1053849383.html

Василий Колташов объяснил, как гражданская война в Европе сбросит в Атлантику "белого господина" из США

Василий Колташов объяснил, как гражданская война в Европе сбросит в Атлантику "белого господина" из США - 13.03.2024 Украина.ру

Василий Колташов объяснил, как гражданская война в Европе сбросит в Атлантику "белого господина" из США

Общественное мнение в Европе постепенно меняется не в пользу Украины. Жители Польши точно не обрадуются тому, если их военные отправятся на войну с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист, директор института нового общества Василий Колташов

2024-03-13T04:15

2024-03-13T04:15

2024-03-13T04:15

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Нужно понимать, что Евросоюз готов помогать Украине не только деньгами, ставки уже сделаны. То, что фронт движется не слишком быстро, дает России важное психологическое и экономическое преимущество. Общественное мнение в ЕС меняется не в пользу Украины, рассказал экономист.К примеру, жители Польши точно не обрадуются тому, если их военные массово отправятся на Украину. Сейчас там наблюдается наибольшая зрелость общественного сознания в ее антиукраинском виде. В Польше соединились город и деревня, добавил он.Через некоторое время общественное мнение в Евросоюзе дойдет до того, что они захотят "сбросить США в Атлантику". Для украинских беженцев станет большим открытием, что в Европе не любят не только их, но их "белого господина", подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Василий Колташов: Даже если ЕС пошлет на помощь ВСУ миротворцев с танками, США утонут в Атлантике читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240312/1053836410.html

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