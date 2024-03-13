Василий Колташов объяснил, как гражданская война в Европе сбросит в Атлантику "белого господина" из США
© AP / Czarek Sokolowski
© AP / Czarek Sokolowski
Общественное мнение в Европе постепенно меняется не в пользу Украины. Жители Польши точно не обрадуются тому, если их военные отправятся на войну с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист, директор института нового общества Василий Колташов
Нужно понимать, что Евросоюз готов помогать Украине не только деньгами, ставки уже сделаны. То, что фронт движется не слишком быстро, дает России важное психологическое и экономическое преимущество. Общественное мнение в ЕС меняется не в пользу Украины, рассказал экономист.
К примеру, жители Польши точно не обрадуются тому, если их военные массово отправятся на Украину. Сейчас там наблюдается наибольшая зрелость общественного сознания в ее антиукраинском виде. В Польше соединились город и деревня, добавил он.
"Таким образом кажущееся промедление на фронте, превращает гражданскую войну среди русских людей, когда недобитые петлюровцы превратились в бандеровцев и воюют против России, в гражданскую войну в Европе. Идет борьба за совершенно другую Европу, за Европу без США", - отметил Колташов.
Через некоторое время общественное мнение в Евросоюзе дойдет до того, что они захотят "сбросить США в Атлантику". Для украинских беженцев станет большим открытием, что в Европе не любят не только их, но их "белого господина", подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Василий Колташов: Даже если ЕС пошлет на помощь ВСУ миротворцев с танками, США утонут в Атлантике читайте на сайте Украина.ру.
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