"Следите за повесткой": Захарова ответила посольству Франции в Москве через издание Украина.ру

Планы Парижа и Лондона по передаче Киеву ядерного оружия чреваты эскалацией украинского конфликта, подрывом международного правового режима нераспространения ядерного оружия и коллапсом на европейском континенте. Об этом на брифинге для журналистов 26 февраля рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова

Ранее Служба внешней разведки России (СВР) заявила о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие. В Посольстве Франции в Москве назвали это заявление "сплошным враньём и провокацией". Во время брифинга Мария Захарова прокомментировала корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой заявление французских дипломатов."Вы знаете, нам чужого не надо. Поэтому оставляем сплошное вранье и провокации Елисейскому дворцу. Не претендуем, это их прерогатива", — заявила Захарова, иронично реагируя на формулировку французского посольства.Официальный представитель МИД напомнила, что оценки ситуации уже опубликованы, и выразила сомнение в том, что сотрудников французского посольства посвящали в детали реальных военных планов союзников."Если говорить серьезно, то еще раз повторю: мы свои оценки ситуации в дополнение к фактуре информации СВР опубликовали. Те планы Парижа и Лондона, которые были вскрыты Службой внешней разведки, вряд ли были известны французскому посольству, и я очень сильно сомневаюсь, что их посвящают в такие вещи", — пояснила Захарова.По её словам, сам факт секретности разработки этих планов говорит о том, что речь идет о сговоре, который скрывали от общественности."Очевидно, что сговор между киевским режимом и его европейскими хозяевами разрабатывался в обстановке секретности, иначе это была бы общедоступная информация", — добавила дипломат.При этом Захарова подчеркнула, что сама по себе тема ядерного оружия и манипуляций им со стороны Киева и Запада не нова — российская сторона фиксирует это постоянно."Хотя, еще раз говорю, о манипуляциях темой ядерного оружия, ядерных материалов и ядерной энергетики со стороны киевского режима и его западных покровителей мы видели все время. На брифингах мы постоянно говорили о том, что они используют и атомные станции, нанося по ним удар, в качестве орудия угроз и шантажа, и ядерную тему, и бесконечные заявления о том, что им необходимо ядерное оружие, и как они его применят, и по кому они ударят. Это же все — открытая информация, это же все было", — напомнила официальный представитель МИД.Именно поэтому, пояснила она, конкретные договоренности о том, "что делать", держались в тайне, пока их не рассекретила российская разведка."А вот конкретно что делать — это информация, которую, очевидно, держали в секрете. Ее просто вскрыли российские спецслужбы, о чем мы и рассказали. Так что подробный комментарий — на сайте, в нем разобрали политические, правовые, гуманитарные аспекты подобных не просто нелегитимных и неприемлемых планов, но просто сумасшедших Франции и Британии", — заявила Захарова.Последствия реализации этих планов, по мнению дипломата, будут катастрофическими для Европы и мира в целом."Потому что они чреваты резкой эскалацией украинского конфликта, подрывом международного правового режима нераспространения ядерного оружия и абсолютным коллапсом, в первую очередь — на европейском континенте", — подчеркнула она.В своем ответе Захарова через издание Украина.ру обратилась напрямую к сотрудникам посольства Франции с предложением вспомнить недавнюю историю с секретными биолабораториями на территории Украины."Я хочу ответить через вас французскому посольству в Москве. Когда мы говорили о биологических экспериментах, которые проходят на пространстве СНГ под эгидой натовских кураторов, точно так же мы слышали заявление о том, что "вы все врете". В результате это была вынуждена признать замгоссекретаря США Виктория Нуланд, когда ее собственные американские законодатели буквально приперли к стене. Она сказала, что да, действительно, американские биолаборатории развернуты на территории Украины", — напомнила Захарова.Она также описала, каким образом западные страны маскировали эту деятельность, пытаясь выдать её за гражданские программы украинского Минздрава.Захарова напомнила, как были спрятаны американские биолаборатории. "Они действовали как бы "под эгидой" украинского Министерства здравоохранения. Их были десятки. Но действовали они не просто по наводке, а под системным руководством Пентагона. Тогда тоже в это никто не верил", — констатировала официальный представитель МИД.Завершая ответ, Захарова дала совет французским дипломатам. "Поэтому большая просьба к посольству Франции — следить за повесткой", — заключила дипломат.Ранее Мария Захарова ответила на вопрос Украина.ру о том, готова ли Россия действовать в случае угроз со стороны военно-политических блоков стран Западной Европы так же, как это было во времена гитлеровской коалиции. Подробности в публикации "Не намерены мириться": Захарова ответила Украина.ру о действиях России на фоне милитаризации Европы.

