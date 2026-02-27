https://ukraina.ru/20260227/mvf-odobril-ukraine-novyy-kredit-na-81-milliarda-dollarov-chast-sredstv-kiev-poluchit-nemedlenno-1076127791.html

МВФ одобрил Украине новый кредит на 8,1 миллиарда долларов. Часть средств Киев получит немедленно

2026-02-27

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило для Украины новую кредитную программу на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости

"Исполнительный совет МВФ сегодня одобрил новую 48-месячную программу расширенного финансирования в рамках механизма Extended Fund Facility (EFF) объемом 5,9 миллиарда специальных прав заимствования (примерно 8,1 миллиарда долларов США, или 295% квоты)", — говорится в официальном сообщении организации.Отмечается, что Киев незамедлительно получит транш в размере 1,5 миллиарда долларов.МВФ оценивает общие потребности Украины во внешнем финансировании в 136,5 миллиардов долларов на четыре года. Эту сумму предполагается покрывать за счёт "донорской поддержки и высвобождения средств в результате операций по реструктуризации долга".Часть дефицита, в размере 52 миллиардов долларов в 2026 году, предполагается выплатить в рамках механизмов ЕС, механизм стран "Большой семерки" по ускоренному получению доходов, двусторонней поддержки, а также недавно утверждённой программы при содействии МВФ.В документе фонда признаются исключительно высокие риски для нового кредита, предоставляемого киевскому режиму."Успех программы будет зависеть не только от продолжения поддержки со стороны международного сообщества в целях преодоления бюджетного и внешнего дефицита финансирования и восстановления долговой устойчивости, но и от непоколебимой решимости властей проводить амбициозные структурные реформы и готовности принять дополнительные меры в случае необходимости", — отмечает директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.Ранее сообщалось, что МВФ проведёт заседание 26 февраля для рассмотрения 4-летней программы поддержки Украины объёмом 8,1 миллиарда долларов даже несмотря на то, что депутаты Рады так и не проголосовали за повышение налогов.Подробнее финансовая ситуация в незалежной рассматривается в публикации - Экономика Украины и война: дуэт Киева и Брюсселя, уступчивость МВФ и социал-дарвинизм Смелянского.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

