МВФ одобрил Украине новый кредит на 8,1 миллиарда долларов. Часть средств Киев получит немедленно - 27.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260227/mvf-odobril-ukraine-novyy-kredit-na-81-milliarda-dollarov-chast-sredstv-kiev-poluchit-nemedlenno-1076127791.html
МВФ одобрил Украине новый кредит на 8,1 миллиарда долларов. Часть средств Киев получит немедленно
МВФ одобрил Украине новый кредит на 8,1 миллиарда долларов. Часть средств Киев получит немедленно - 27.02.2026 Украина.ру
МВФ одобрил Украине новый кредит на 8,1 миллиарда долларов. Часть средств Киев получит немедленно
Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило для Украины новую кредитную программу на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости
2026-02-27T03:45
2026-02-27T03:49
украина.ру
новости
мвф
украина
киев
ес
сша
рада
кредит
финансирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/11/1045393259_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3146a883e7f7d7fd1aa1c378b3025920.jpg
"Исполнительный совет МВФ сегодня одобрил новую 48-месячную программу расширенного финансирования в рамках механизма Extended Fund Facility (EFF) объемом 5,9 миллиарда специальных прав заимствования (примерно 8,1 миллиарда долларов США, или 295% квоты)", — говорится в официальном сообщении организации.Отмечается, что Киев незамедлительно получит транш в размере 1,5 миллиарда долларов.МВФ оценивает общие потребности Украины во внешнем финансировании в 136,5 миллиардов долларов на четыре года. Эту сумму предполагается покрывать за счёт "донорской поддержки и высвобождения средств в результате операций по реструктуризации долга".Часть дефицита, в размере 52 миллиардов долларов в 2026 году, предполагается выплатить в рамках механизмов ЕС, механизм стран "Большой семерки" по ускоренному получению доходов, двусторонней поддержки, а также недавно утверждённой программы при содействии МВФ.В документе фонда признаются исключительно высокие риски для нового кредита, предоставляемого киевскому режиму."Успех программы будет зависеть не только от продолжения поддержки со стороны международного сообщества в целях преодоления бюджетного и внешнего дефицита финансирования и восстановления долговой устойчивости, но и от непоколебимой решимости властей проводить амбициозные структурные реформы и готовности принять дополнительные меры в случае необходимости", — отмечает директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.Ранее сообщалось, что МВФ проведёт заседание 26 февраля для рассмотрения 4-летней программы поддержки Украины объёмом 8,1 миллиарда долларов даже несмотря на то, что депутаты Рады так и не проголосовали за повышение налогов.Подробнее финансовая ситуация в незалежной рассматривается в публикации - Экономика Украины и война: дуэт Киева и Брюсселя, уступчивость МВФ и социал-дарвинизм Смелянского.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/11/1045393259_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f20281bb5dd77f1e9488b196b80ec4b1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, мвф, украина, киев, ес, сша, рада, кредит, финансирование, финансовая помощь, военная помощь украине, инфраструктура
Украина.ру, Новости, МВФ, Украина, Киев, ЕС, США, Рада, кредит, финансирование, финансовая помощь, военная помощь Украине, инфраструктура

МВФ одобрил Украине новый кредит на 8,1 миллиарда долларов. Часть средств Киев получит немедленно

03:45 27.02.2026 (обновлено: 03:49 27.02.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило для Украины новую кредитную программу на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости
"Исполнительный совет МВФ сегодня одобрил новую 48-месячную программу расширенного финансирования в рамках механизма Extended Fund Facility (EFF) объемом 5,9 миллиарда специальных прав заимствования (примерно 8,1 миллиарда долларов США, или 295% квоты)", — говорится в официальном сообщении организации.
Отмечается, что Киев незамедлительно получит транш в размере 1,5 миллиарда долларов.
МВФ оценивает общие потребности Украины во внешнем финансировании в 136,5 миллиардов долларов на четыре года. Эту сумму предполагается покрывать за счёт "донорской поддержки и высвобождения средств в результате операций по реструктуризации долга".
Часть дефицита, в размере 52 миллиардов долларов в 2026 году, предполагается выплатить в рамках механизмов ЕС, механизм стран "Большой семерки" по ускоренному получению доходов, двусторонней поддержки, а также недавно утверждённой программы при содействии МВФ.
В документе фонда признаются исключительно высокие риски для нового кредита, предоставляемого киевскому режиму.
"Успех программы будет зависеть не только от продолжения поддержки со стороны международного сообщества в целях преодоления бюджетного и внешнего дефицита финансирования и восстановления долговой устойчивости, но и от непоколебимой решимости властей проводить амбициозные структурные реформы и готовности принять дополнительные меры в случае необходимости", — отмечает директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
Ранее сообщалось, что МВФ проведёт заседание 26 февраля для рассмотрения 4-летней программы поддержки Украины объёмом 8,1 миллиарда долларов даже несмотря на то, что депутаты Рады так и не проголосовали за повышение налогов.
Подробнее финансовая ситуация в незалежной рассматривается в публикации - Экономика Украины и война: дуэт Киева и Брюсселя, уступчивость МВФ и социал-дарвинизм Смелянского.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиМВФУкраинаКиевЕССШАРадакредитфинансированиефинансовая помощьвоенная помощь Украинеинфраструктура
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
03:45МВФ одобрил Украине новый кредит на 8,1 миллиарда долларов. Часть средств Киев получит немедленно
03:11Москву пытались атаковать почти 30 БПЛА — силы ПВО сбили очередной украинский дрон
02:36Российские военные использовали трофейные Starlink для заманивания ВСУ
02:13Британские и французские десантники приготовились к высадке на Украине — Telegraph
01:45Бои на афгано-пакистанской границе разрастаются. Пакистан ударил по Кабулу
01:11Масштабный удар ВС РФ и неудавшийся теракт. События 26 февраля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:48Путин поздравил бойцов Сил специальных операций России с профессиональным праздником
00:35Россия предъявила Украине аргумент, который изменит ход конфликта полностью
00:26Силы ПВО за девять часов сбили 220 беспилотников ВСУ над регионами России. Сводка Минобороны РФ
00:20Легендарного Бубку хотят лишить всех званий на родине
00:10Семьи пропавших без вести военных требуют от Зеленского наложить вето на закон о сокращении выплат
00:08ВСУ покидают позиции под Херсоном, российские войска продвигаются на Славянском и Изюмском направлениях
00:06Над Белгородом сбито около 16 ракет ВСУ, часть жителей осталась без света и воды
23:58Буданов* желает уничтожения России
23:56Минобороны опубликовало новые данные о потерях ВСУ за день: 1115 боевиков и 136 дронов
23:53США приостановили продажу активов "Лукойла"
23:50В Киеве мать покончила с собой на глазах у сына из-за невозможности оплатить коммуналку и согреть детей
23:45Киевский режим атаковал Брянскую область
23:43Германия рассматривает вопрос об экстрадиции подозреваемого в убийстве Андрея Портнова
23:39США в одностороннем порядке прервали переговоры с Ираном в Женеве. Главные новости к этому часу
Лента новостейМолния