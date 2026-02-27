https://ukraina.ru/20260227/arktika-stanovitsya-goryachey-tochkoy-ekspert-o-novoy-missii-nato-i-sudbe-shpitsbergena-1076098499.html

Арктика становится "горячей точкой": эксперт о новой миссии НАТО и судьбе Шпицбергена

Арктика становится "горячей точкой": эксперт о новой миссии НАТО и судьбе Шпицбергена

Приступая к программе "Арктический часовой", страны Альянса выступают единым фронтом. Речь идет о размещении в Гренландии именно подразделений НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин

Отвечая на вопрос о том, приведут ли военные приготовления НАТО к милитаризации Шпицбергена, эксперт напомнил об исторических договоренностях. "Взаимоотношения стран в этом регионе определяются Шпицбергенским трактатом 1920 года. Пункт 9 этого договора говорит о том, что никто не может размещать на архипелаге морские и военные базы" , — заявил Доронин.Он уточнил текущую ситуацию. "Сейчас на Шпицбергене есть аэродром, куда иногда садятся самолеты стран НАТО, но полноценной базы там нет" , — пояснил собеседник издания.При этом эксперт указал на двойную трактовку со стороны Осло. "Хотя Норвегия трактует по-разному свой суверенитет над Шпицбергеном и пытается распространить там свое военное присутствие, признаком которого могут быть суда береговой охраны" , — добавил Доронин.По его оценке, Арктика входит в фазу обострения. "Как я уже говорил неоднократно, Арктика становится горячей точкой нашей планеты. Это видно из действий натовского командования. Особенно они усиливают авиабазы в материковой части Норвегии, спутниковую разведку и мониторинг ситуации в высоких широтах" , — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Николай Доронин: Россия перейдет к жестким действиям, если НАТО продолжит разогревать Арктику" на сайте Украина.ру.Также про угрозы для арктических владений России со стороны НАТО — в материале "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.ру.

