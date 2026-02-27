Киевский режим зря сжег резервы: Анпилогов о провале попытки контрудара ВСУ на Запорожье - 27.02.2026 Украина.ру
Киевский режим зря сжег резервы: Анпилогов о провале попытки контрудара ВСУ на Запорожье
Группировка войск "Восток" в полосе своего наступления вышла на водораздел — самую высокую часть рельефа между речкой Гайчур и Днепром. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру
Эксперт напомнил, что ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Рождественское в Запорожской области, о его освобождении Минобороны сообщило 2 февраля. Село находится на берегу реки Соленая в двух километрах к западу от Придорожного. "Группировка войск "Восток" в полосе своего наступления вышла на водораздел — самую высокую часть рельефа между речкой Гайчур и Днепром. И освобожденное Рождественское находится как раз на конце этого водораздела. Дальше местность уже идет под уклон", — добавил аналитик.То есть российские бойцы заняли господствующие высоты, с которых ВСУ будет сложнее "сбросить" наступающие войска, добавил он. Анпилогов напомнил, что до этого противник наносил здесь контрудары."Он пытался отбить Терноватое, через которое проходит железная дорога, однако у него ничего не вышло. Киевский режим только сжег резервы, переброшенные с других направлений", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Военный эксперт Алексей Анпилогов: В ближайшее время армия России сломает южный фас обороны Запорожья" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале "Геннадий Подлесный: У России есть три способа дать отпор НАТО на Балтике, не доводя дело до большой войны" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
россия, днепр, запорожье, алексей анпилогов, украина.ру, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, сводка сво, спецоперация, война, война на украине, запорожская область, запорожское направление
05:45 27.02.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Группировка войск "Восток" в полосе своего наступления вышла на водораздел — самую высокую часть рельефа между речкой Гайчур и Днепром. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру
Эксперт напомнил, что ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Рождественское в Запорожской области, о его освобождении Минобороны сообщило 2 февраля. Село находится на берегу реки Соленая в двух километрах к западу от Придорожного.
"Группировка войск "Восток" в полосе своего наступления вышла на водораздел — самую высокую часть рельефа между речкой Гайчур и Днепром. И освобожденное Рождественское находится как раз на конце этого водораздела. Дальше местность уже идет под уклон", — добавил аналитик.
То есть российские бойцы заняли господствующие высоты, с которых ВСУ будет сложнее "сбросить" наступающие войска, добавил он. Анпилогов напомнил, что до этого противник наносил здесь контрудары.
"Он пытался отбить Терноватое, через которое проходит железная дорога, однако у него ничего не вышло. Киевский режим только сжег резервы, переброшенные с других направлений", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Военный эксперт Алексей Анпилогов: В ближайшее время армия России сломает южный фас обороны Запорожья" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации — в материале "Геннадий Подлесный: У России есть три способа дать отпор НАТО на Балтике, не доводя дело до большой войны" на сайте Украина.ру.
