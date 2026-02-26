Переговоры в Женеве. Итоги 26 февраля - 26.02.2026 Украина.ру
Переговоры в Женеве. Итоги 26 февраля
Переговоры в Женеве. Итоги 26 февраля
Украинская делегация прибыла в Женеву на переговоры с американцами. Позднее в город прибыл спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев
Бывший министр обороны Украины, Секретарь совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил о том, что в Женеве начались переговоры украинцев и американцев."Сегодня в Женеве продолжаем работу в рамках переговорного процесса. Началась двухсторонняя встреча с американской делегацией — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. С украинской стороны вместе со мной в делегации сегодня Давид Арахамия, Алексей Соболев и Дарина Марчак", — написал Умеров в своём телеграм-канале.Он рассказал и о повестке встречи."Вместе с экономической командой правительства детально отработаем prosperity package: механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества. Также вместе с Давидом обсудим подготовку к следующему раунду трёхсторонних переговоров при участии российской стороны — необходимо синхронизировать позиции перед этим этапом", — отметил Умеров.По словам секретаря СНБО, важным блоком является гуманитарный трек и вопросы возможных обменов."Рассчитываем на конкретные результаты касательно возвращения наших граждан. Работаем на практические решения. Об итогах сообщим после завершения встречи", — указал Умеров в 15:31 по Москве.Накануне, 25 февраля, РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник сообщило о том, что 26 февраля в Женеву прибудет и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Дмитриев прилетает завтра", — рассказал собеседник агентства.В 14:06 пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить находится ли Дмитриев в Женеве."Дмитриев продолжает работу по экономическому треку. У него осуществляются разные контакты. Сейчас я точно не могу сказать, в Женеве (Дмитриев - ред.) или нет", — сказал Песков журналистам.Позднее, в 18:26 корреспондент РИА Новости сообщил о прибытии Дмитриева в Женеву."Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл в отель Four Seasons в Женеве, где, как ожидается, он проведёт переговоры с американской стороной &lt;...&gt; Дмитриев на тонированном мини-вэне прибыл в отель в 16:25 по местному времени (18:25 по московскому времени — Ред.). В Four Seasons находится делегация США, которая с 14 часов дня проводила неофициальные переговоры с делегацией Украины. К моменту приезда Дмитриева полиция начала отгонять машины украинской делегации, готовя их к отъезду", — указывалось в публикации.Ранее издание Axios сообщало, что президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что хочет остановки боевых действий в течение месяца, чтобы добиться мирного соглашения уже к лету. Об этом изданию сообщил неназванный украинский чиновник и ещё два источника.Собеседники издания назвали разговор "очень дружелюбным и позитивным". Трамп заявил, что конфликт "продолжается слишком долго" и добавил, что хотел бы завершить его в течение месяца.Также обсуждалась идея трёхстороннего саммита с участием президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По словам источников, Трамп готов работать над его организацией, если запланированная на начало марта встреча делегаций США, России и Украины приведёт к большему прогрессу.Как рассказал украинский источник, Трамп также подтвердил готовность предоставить Украине значимые гарантии безопасности США в рамках возможного мирного соглашения.Разговор состоялся за день до сегодняшних переговоров в Женеве.Позднее в Кремле прокомментировали заявление о трёхсторонней встрече."Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку", — заявил Песков 25 февраля в комментарии журналисту Павлу Зарубину.Говоря о перспективах прямых контактов России и Украины на высшем уровне, Песков призвал учитывать публичную позицию украинской стороны."Ну пока давайте ограничимся тем, что вспомним его (Зеленского — Ред.) заявление за последнюю неделю, с чем Украина никогда не согласится, на что она не пойдет, что она намерена делать дальше и так далее. Просто их даже не надо анализировать, их надо просто вспомнить и задаться вопросом: есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию?" — указал Песков.Также он напомнил, что обсуждение ключевых тем, прежде всего территориального вопроса, невозможно без длительной и детальной подготовки."Вопрос территории самый сложный, и, конечно, каким-то встречам серьёзным должна предшествовать очень скрупулезная работа на экспертном уровне", — отметил Песков.По его словам, Россия пока не видит со стороны Украины сопоставимой заинтересованности в поиске вариантов мирного урегулирования.Также Песков заявил, что ранее озвученное предложение президента России о приезде Зеленского в Москву остается в силе."Да, это было слово президента Путина, он всегда держит свое слово", — отметил Песков.До этого, 24 февраля, Уиткофф заявил, что Россия, США и Украина могут провести новый раунд переговоров в ближайшие 10 дней.Подробнее о переговорах — в статье Виктора Пироженко "Кнут и пряник для Трампа. Как не допустить превращение переговоров по Украине в "Минск-3"".
Украинская делегация прибыла в Женеву на переговоры с американцами. Позднее в город прибыл спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев
Бывший министр обороны Украины, Секретарь совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил о том, что в Женеве начались переговоры украинцев и американцев.
"Сегодня в Женеве продолжаем работу в рамках переговорного процесса. Началась двухсторонняя встреча с американской делегацией — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. С украинской стороны вместе со мной в делегации сегодня Давид Арахамия, Алексей Соболев и Дарина Марчак", — написал Умеров в своём телеграм-канале.
Он рассказал и о повестке встречи.
"Вместе с экономической командой правительства детально отработаем prosperity package: механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества. Также вместе с Давидом обсудим подготовку к следующему раунду трёхсторонних переговоров при участии российской стороны — необходимо синхронизировать позиции перед этим этапом", — отметил Умеров.
По словам секретаря СНБО, важным блоком является гуманитарный трек и вопросы возможных обменов.
"Рассчитываем на конкретные результаты касательно возвращения наших граждан. Работаем на практические решения. Об итогах сообщим после завершения встречи", — указал Умеров в 15:31 по Москве.
Накануне, 25 февраля, РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник сообщило о том, что 26 февраля в Женеву прибудет и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Дмитриев прилетает завтра", — рассказал собеседник агентства.
В 14:06 пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить находится ли Дмитриев в Женеве.
"Дмитриев продолжает работу по экономическому треку. У него осуществляются разные контакты. Сейчас я точно не могу сказать, в Женеве (Дмитриев - ред.) или нет", — сказал Песков журналистам.
Позднее, в 18:26 корреспондент РИА Новости сообщил о прибытии Дмитриева в Женеву.
"Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл в отель Four Seasons в Женеве, где, как ожидается, он проведёт переговоры с американской стороной <...> Дмитриев на тонированном мини-вэне прибыл в отель в 16:25 по местному времени (18:25 по московскому времени — Ред.). В Four Seasons находится делегация США, которая с 14 часов дня проводила неофициальные переговоры с делегацией Украины. К моменту приезда Дмитриева полиция начала отгонять машины украинской делегации, готовя их к отъезду", — указывалось в публикации.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
13:00
Призыв Орбана, успехи ВС РФ, серьезный кризис в ЕС. Хроника событий на 13:00 26 февраляОрбан обвинил Зеленского в антивенгерской политике и вмешательстве в выборы. ВС РФ уничтожают противника и технику. ЕС столкнулся с одним из худших внутренних кризисов
Ранее издание Axios сообщало, что президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что хочет остановки боевых действий в течение месяца, чтобы добиться мирного соглашения уже к лету. Об этом изданию сообщил неназванный украинский чиновник и ещё два источника.

Собеседники издания назвали разговор "очень дружелюбным и позитивным". Трамп заявил, что конфликт "продолжается слишком долго" и добавил, что хотел бы завершить его в течение месяца.

Также обсуждалась идея трёхстороннего саммита с участием президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По словам источников, Трамп готов работать над его организацией, если запланированная на начало марта встреча делегаций США, России и Украины приведёт к большему прогрессу.
Как рассказал украинский источник, Трамп также подтвердил готовность предоставить Украине значимые гарантии безопасности США в рамках возможного мирного соглашения.

Разговор состоялся за день до сегодняшних переговоров в Женеве.
Позднее в Кремле прокомментировали заявление о трёхсторонней встрече.
"Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку", — заявил Песков 25 февраля в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
Говоря о перспективах прямых контактов России и Украины на высшем уровне, Песков призвал учитывать публичную позицию украинской стороны.
"Ну пока давайте ограничимся тем, что вспомним его (Зеленского — Ред.) заявление за последнюю неделю, с чем Украина никогда не согласится, на что она не пойдет, что она намерена делать дальше и так далее. Просто их даже не надо анализировать, их надо просто вспомнить и задаться вопросом: есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию?" — указал Песков.
Также он напомнил, что обсуждение ключевых тем, прежде всего территориального вопроса, невозможно без длительной и детальной подготовки.
"Вопрос территории самый сложный, и, конечно, каким-то встречам серьёзным должна предшествовать очень скрупулезная работа на экспертном уровне", — отметил Песков.
- РИА Новости, 1920, 26.02.2026
10:00
Сложности урегулирования, провалы ВСУ, заработок на крови. Хроника событий на утро 26 февраляРубио рассказал о сложностях урегулирования конфликта. ВС РФ уничтожают противника и технику. Украина превратила конфликт в бизнес-модель по освоению западной помощи
По его словам, Россия пока не видит со стороны Украины сопоставимой заинтересованности в поиске вариантов мирного урегулирования.
Также Песков заявил, что ранее озвученное предложение президента России о приезде Зеленского в Москву остается в силе.
"Да, это было слово президента Путина, он всегда держит свое слово", — отметил Песков.
До этого, 24 февраля, Уиткофф заявил, что Россия, США и Украина могут провести новый раунд переговоров в ближайшие 10 дней.
Подробнее о переговорах — в статье Виктора Пироженко "Кнут и пряник для Трампа. Как не допустить превращение переговоров по Украине в "Минск-3"".
