https://ukraina.ru/20260227/schitayut-rossiyu-istoricheskoy-ugrozoy-ekspert-pro-naraschivanie-voennogo-potentsiala-finlyandii-1076118851.html
Считают Россию "исторической угрозой": эксперт про наращивание военного потенциала Финляндии
Считают Россию "исторической угрозой": эксперт про наращивание военного потенциала Финляндии - 27.02.2026 Украина.ру
Считают Россию "исторической угрозой": эксперт про наращивание военного потенциала Финляндии
Финляндия, обладая передовыми судостроительными компетенциями, наращивает военный потенциал, способный угрожать северо-западным рубежам России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
2026-02-27T05:15
2026-02-27T05:15
2026-02-27T05:15
новости
россия
финляндия
арктика
николай патрушев
украина.ру
нато
балтика
флот
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052305643_359:98:1949:992_1920x0_80_0_0_8183d26728e10c37ee33f643d4825900.jpg
На днях помощник президента Российской Федерации и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Финляндия закупает корветы, вооружение которых способно достать до северо-западных регионов России.Отвечая на вопрос о роли Финляндии в военном освоении Арктики со стороны НАТО, эксперт подтвердил технологические возможности Хельсинки. "Финляндия среди северных стран обладает одними из самых продвинутых верфей. Часть наших неатомных ледоколов построены в Финляндии. Финны обладают навыками и компетенциями, чтобы построить боевой корвет. Как судостроители они доказали свою эффективность", — заявил Доронин.При этом он указал на стратегическое ограничение. "Другое дело, что Финляндия не имеет выхода в Северный Ледовитый океан, хотя и считается членом Арктического совета. Финнам придется выходить через Балтику. Они всеми соседями отрезаны от этого выхода, хотя раньше его имели", — пояснил собеседник издания.По словам эксперта, мотивация Хельсинки лежит в идеологической плоскости. "Нужно учитывать, что элита Финляндии настроена против России. Они считают Россию исторической угрозой", — резюмировал Николай Доронин.Полный текст материала Дениса Рудометова "Николай Доронин: Россия перейдет к жестким действиям, если НАТО продолжит разогревать Арктику" на сайте Украина.ру.Также про угрозы для арктических владений России со стороны НАТО — в материале "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.ру.
россия
финляндия
арктика
балтика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052305643_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_76087f623a38062a95a6964f433d2436.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, финляндия, арктика, николай патрушев, украина.ру, нато, балтика, флот, главные новости, главное, судостроение, угроза, международные отношения, международная политика, военная эскалация, эскалация, новости россии, прогнозы сво
Новости, Россия, Финляндия, Арктика, Николай Патрушев, Украина.ру, НАТО, Балтика, флот, Главные новости, главное, судостроение, угроза, международные отношения, Международная политика, военная эскалация, эскалация, новости России, прогнозы СВО
Считают Россию "исторической угрозой": эксперт про наращивание военного потенциала Финляндии
Финляндия, обладая передовыми судостроительными компетенциями, наращивает военный потенциал, способный угрожать северо-западным рубежам России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
На днях помощник президента Российской Федерации и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Финляндия закупает корветы, вооружение которых способно достать до северо-западных регионов России.
Отвечая на вопрос о роли Финляндии в военном освоении Арктики со стороны НАТО, эксперт подтвердил технологические возможности Хельсинки.
"Финляндия среди северных стран обладает одними из самых продвинутых верфей. Часть наших неатомных ледоколов построены в Финляндии. Финны обладают навыками и компетенциями, чтобы построить боевой корвет. Как судостроители они доказали свою эффективность", — заявил Доронин.
При этом он указал на стратегическое ограничение. "Другое дело, что Финляндия не имеет выхода в Северный Ледовитый океан, хотя и считается членом Арктического совета. Финнам придется выходить через Балтику. Они всеми соседями отрезаны от этого выхода, хотя раньше его имели", — пояснил собеседник издания.
По словам эксперта, мотивация Хельсинки лежит в идеологической плоскости. "Нужно учитывать, что элита Финляндии настроена против России. Они считают Россию исторической угрозой", — резюмировал Николай Доронин.