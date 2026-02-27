https://ukraina.ru/20260227/schitayut-rossiyu-istoricheskoy-ugrozoy-ekspert-pro-naraschivanie-voennogo-potentsiala-finlyandii-1076118851.html

Считают Россию "исторической угрозой": эксперт про наращивание военного потенциала Финляндии

Финляндия, обладая передовыми судостроительными компетенциями, наращивает военный потенциал, способный угрожать северо-западным рубежам России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052305643_359:98:1949:992_1920x0_80_0_0_8183d26728e10c37ee33f643d4825900.jpg

На днях помощник президента Российской Федерации и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Финляндия закупает корветы, вооружение которых способно достать до северо-западных регионов России.Отвечая на вопрос о роли Финляндии в военном освоении Арктики со стороны НАТО, эксперт подтвердил технологические возможности Хельсинки. "Финляндия среди северных стран обладает одними из самых продвинутых верфей. Часть наших неатомных ледоколов построены в Финляндии. Финны обладают навыками и компетенциями, чтобы построить боевой корвет. Как судостроители они доказали свою эффективность", — заявил Доронин.При этом он указал на стратегическое ограничение. "Другое дело, что Финляндия не имеет выхода в Северный Ледовитый океан, хотя и считается членом Арктического совета. Финнам придется выходить через Балтику. Они всеми соседями отрезаны от этого выхода, хотя раньше его имели", — пояснил собеседник издания.По словам эксперта, мотивация Хельсинки лежит в идеологической плоскости. "Нужно учитывать, что элита Финляндии настроена против России. Они считают Россию исторической угрозой", — резюмировал Николай Доронин.Полный текст материала Дениса Рудометова "Николай Доронин: Россия перейдет к жестким действиям, если НАТО продолжит разогревать Арктику" на сайте Украина.ру.Также про угрозы для арктических владений России со стороны НАТО — в материале "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.ру.

