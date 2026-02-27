https://ukraina.ru/20260227/ssha-svalyat-nyneshniy-rezhim-v-gavane-politolog-dal-neuteshitelnyy-prognoz-o-sudbe-kuby-1076120637.html

"США свалят нынешний режим в Гаване": политолог дал неутешительный прогноз о судьбе Кубы

Россия анонсировала поставки нефти на Кубу, против которой США ведут топливную блокаду. Но американцы хотят блокировать любые суда, которые идут к кубинскому побережью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

Ранее по итогам переговоров Владимира Путина с министром иностранных дел Кубы в Кремле российское посольство в Гаване анонсировало поставки нефти и нефтепродуктов из России на Остров Свободы, против которого США начали топливную блокаду.Отвечая на вопрос о технической стороне поставок и аналогиях с Карибским кризисом, эксперт сразу отмел параллели с 1962 годом. "Карибского кризиса точно не будет. Сейчас не 1962 год. Ситуация в геополитике совсем другая. Мы полностью связаны на Украине", — заявил Колпашников.По словам политолога, Россия будет отправлять суда на Кубу, но гарантии, что они туда дойдут, совсем не железобетонные. "Насколько я понимаю, американцы намерены блокировать любые суда, которые идут к кубинскому побережью. Поэтому все закончится тем, что они наши танкеры будут разворачивать", — добавил собеседник издания.Эксперт подчеркнул, что Москва не пойдет на эскалацию. "На прямую конфронтацию с США мы не пойдем", — пояснил он.Политолог допустил, что какие-то грузы на Кубу могут доставлять российские подлодки, но тут же усомнился в том, много ли таким способом можно перевезти из того, что действительно нужно кубинцам."У меня вообще не очень хороший прогноз по поводу судьбы Кубы. Сейчас весьма велика вероятность того, что США свалят нынешний режим в Гаване", — резюмировал Виталий Колпашников.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Иран готов вступить в прямую войну с США, в которой он выстоит при помощи России" на сайте Украина.ру.О том, кто будет следующей "жертвой" США после Острова Свободы — в материале "Никита Мендкович: Трамп не знает политическую матчасть и может получить кризис в США из-за войны с Ираном" на сайте Украина.ру.

