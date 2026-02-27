https://ukraina.ru/20260227/sorevnovaniya-otmenili-ne-puskali-proviant-doronin-o-zhizni-rossiyskikh-spetsialistov-na-shpitsbergene-1076118147.html
"Соревнования отменили, не пускали провиант": Доронин о жизни российских специалистов на Шпицбергене
Российские специалисты продолжают работу на Шпицбергене, отношения с местными властями остаются в рамках договоренностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
новости
россия
шпицберген
арктика
украина.ру
нато
север
сотрудничество
норвегия
международные отношения
Отвечая на вопрос о роли Шпицбергена для российского присутствия в Арктике, эксперт рассказал про беседу с работниками российского предприятия. "Недавно я разговаривал с людьми, которые работают в тресте "Арктикуголь". На уровне местных властей, губернатора и наших ответственных лиц треста, которые ведут экономическую деятельность на Шпицбергене, существуют ровные отношения в пределах договорённостей" , — сообщил Доронин.Однако политика внесла коррективы в социальную сферу. "Хотя совместные спортивные соревнования отменены с 2022 года" , — констатировал он.Были и более серьезные инциденты. "В том же году пытались не пустить судно с провиантом для российских сотрудников" , — добавил собеседник издания.По его словам, сейчас острая фаза миновала. "Но с тех пор вопросы по инфраструктуре и обеспечению урегулированы. Плюс сотрудники "Арктикугля" получают регулярно визы для въезда на Шпицберген" , — уточнил эксперт.При этом туристическое направление пострадало. "А развитие туризма, наоборот, застопорилось" , — пояснил Доронин, отметив давление со стороны Норвегии. "Проблемы создаёт официальная позиция Осло с материка, которая является отражением геополитики" , — резюмировал собеседник издания.
россия
шпицберген
арктика
норвегия
