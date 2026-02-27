"Соревнования отменили, не пускали провиант": Доронин о жизни российских специалистов на Шпицбергене - 27.02.2026 Украина.ру
"Соревнования отменили, не пускали провиант": Доронин о жизни российских специалистов на Шпицбергене
"Соревнования отменили, не пускали провиант": Доронин о жизни российских специалистов на Шпицбергене - 27.02.2026 Украина.ру
"Соревнования отменили, не пускали провиант": Доронин о жизни российских специалистов на Шпицбергене
Российские специалисты продолжают работу на Шпицбергене, отношения с местными властями остаются в рамках договоренностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
2026-02-27T04:00
2026-02-27T04:00
Отвечая на вопрос о роли Шпицбергена для российского присутствия в Арктике, эксперт рассказал про беседу с работниками российского предприятия. "Недавно я разговаривал с людьми, которые работают в тресте "Арктикуголь". На уровне местных властей, губернатора и наших ответственных лиц треста, которые ведут экономическую деятельность на Шпицбергене, существуют ровные отношения в пределах договорённостей" , — сообщил Доронин.Однако политика внесла коррективы в социальную сферу. "Хотя совместные спортивные соревнования отменены с 2022 года" , — констатировал он.Были и более серьезные инциденты. "В том же году пытались не пустить судно с провиантом для российских сотрудников" , — добавил собеседник издания.По его словам, сейчас острая фаза миновала. "Но с тех пор вопросы по инфраструктуре и обеспечению урегулированы. Плюс сотрудники "Арктикугля" получают регулярно визы для въезда на Шпицберген" , — уточнил эксперт.При этом туристическое направление пострадало. "А развитие туризма, наоборот, застопорилось" , — пояснил Доронин, отметив давление со стороны Норвегии. "Проблемы создаёт официальная позиция Осло с материка, которая является отражением геополитики" , — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Николай Доронин: Россия перейдет к жестким действиям, если НАТО продолжит разогревать Арктику" на сайте Украина.ру.Также про угрозы для арктических владений России со стороны НАТО — в материале "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.ру.
новости, россия, шпицберген, арктика, украина.ру, нато, север, сотрудничество, норвегия, международные отношения
Новости, Россия, Шпицберген, Арктика, Украина.ру, НАТО, север, сотрудничество, Норвегия, международные отношения, Международная политика, Главные новости, Украина.ру Дзен, эксперты, новости России

"Соревнования отменили, не пускали провиант": Доронин о жизни российских специалистов на Шпицбергене

04:00 27.02.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
Дзен
Российские специалисты продолжают работу на Шпицбергене, отношения с местными властями остаются в рамках договоренностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
Отвечая на вопрос о роли Шпицбергена для российского присутствия в Арктике, эксперт рассказал про беседу с работниками российского предприятия.
"Недавно я разговаривал с людьми, которые работают в тресте "Арктикуголь". На уровне местных властей, губернатора и наших ответственных лиц треста, которые ведут экономическую деятельность на Шпицбергене, существуют ровные отношения в пределах договорённостей" , — сообщил Доронин.
Однако политика внесла коррективы в социальную сферу. "Хотя совместные спортивные соревнования отменены с 2022 года" , — констатировал он.
Были и более серьезные инциденты. "В том же году пытались не пустить судно с провиантом для российских сотрудников" , — добавил собеседник издания.
По его словам, сейчас острая фаза миновала. "Но с тех пор вопросы по инфраструктуре и обеспечению урегулированы. Плюс сотрудники "Арктикугля" получают регулярно визы для въезда на Шпицберген" , — уточнил эксперт.
При этом туристическое направление пострадало. "А развитие туризма, наоборот, застопорилось" , — пояснил Доронин, отметив давление со стороны Норвегии. "Проблемы создаёт официальная позиция Осло с материка, которая является отражением геополитики" , — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Николай Доронин: Россия перейдет к жестким действиям, если НАТО продолжит разогревать Арктику" на сайте Украина.ру.
Также про угрозы для арктических владений России со стороны НАТО — в материале "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.ру.
