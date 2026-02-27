https://ukraina.ru/20260227/sorevnovaniya-otmenili-ne-puskali-proviant-doronin-o-zhizni-rossiyskikh-spetsialistov-na-shpitsbergene-1076118147.html

"Соревнования отменили, не пускали провиант": Доронин о жизни российских специалистов на Шпицбергене

"Соревнования отменили, не пускали провиант": Доронин о жизни российских специалистов на Шпицбергене - 27.02.2026 Украина.ру

"Соревнования отменили, не пускали провиант": Доронин о жизни российских специалистов на Шпицбергене

Российские специалисты продолжают работу на Шпицбергене, отношения с местными властями остаются в рамках договоренностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин

2026-02-27T04:00

2026-02-27T04:00

2026-02-27T04:00

новости

россия

шпицберген

арктика

украина.ру

нато

север

сотрудничество

норвегия

международные отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/05/1034270526_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_fb5ac45910da253af46890cd9c741187.jpg

Отвечая на вопрос о роли Шпицбергена для российского присутствия в Арктике, эксперт рассказал про беседу с работниками российского предприятия. "Недавно я разговаривал с людьми, которые работают в тресте "Арктикуголь". На уровне местных властей, губернатора и наших ответственных лиц треста, которые ведут экономическую деятельность на Шпицбергене, существуют ровные отношения в пределах договорённостей" , — сообщил Доронин.Однако политика внесла коррективы в социальную сферу. "Хотя совместные спортивные соревнования отменены с 2022 года" , — констатировал он.Были и более серьезные инциденты. "В том же году пытались не пустить судно с провиантом для российских сотрудников" , — добавил собеседник издания.По его словам, сейчас острая фаза миновала. "Но с тех пор вопросы по инфраструктуре и обеспечению урегулированы. Плюс сотрудники "Арктикугля" получают регулярно визы для въезда на Шпицберген" , — уточнил эксперт.При этом туристическое направление пострадало. "А развитие туризма, наоборот, застопорилось" , — пояснил Доронин, отметив давление со стороны Норвегии. "Проблемы создаёт официальная позиция Осло с материка, которая является отражением геополитики" , — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Николай Доронин: Россия перейдет к жестким действиям, если НАТО продолжит разогревать Арктику" на сайте Украина.ру.Также про угрозы для арктических владений России со стороны НАТО — в материале "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.ру.

россия

шпицберген

арктика

норвегия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, шпицберген, арктика, украина.ру, нато, север, сотрудничество, норвегия, международные отношения, международная политика, главные новости, украина.ру дзен, эксперты, новости россии