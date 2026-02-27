https://ukraina.ru/20260227/razgovor-byl-slozhnym-rugalas-zhitelnitsa-predlozhila-gladkovu-kupit-e-dom-v-zone-atak-vsu-1076128342.html

"Разговор был сложным. Ругалась": жительница предложила Гладкову купить её дом в зоне атак ВСУ

"Разговор был сложным. Ругалась": жительница предложила Гладкову купить её дом в зоне атак ВСУ - 27.02.2026

"Разговор был сложным. Ругалась": жительница предложила Гладкову купить её дом в зоне атак ВСУ

Жительница Грайворонского округа Белгородской области предложила губернатору Вячеславу Гладкову, заехавшему к ней после обращения, выкупить её дом, находящийся в зоне атак ВСУ. Об этом глава региона в ночь на 27 февраля рассказал в своём телеграм-канале

"Разговор был сложным. Ругалась. Говорит, купите мой дом, живите в нём сами. Она абсолютно права. Жить и растить детей в таких условиях — невозможно. Конечно, надо искать решение", — написал губернатор.По словам Гладкова, он увидел в соцсетях обращение Марины Гайвасенко об осложнении оперативной обстановки в Грайвороне из-за постоянных атак украинских беспилотников. Во время рабочей поездки в Грайворонский округ губернатор заехал к женщине.Комментируя поездку в Грайворонский округ Гладков отметил, что выполнен огромный объём работы в части усиления безопасности и противодействия беспилотникам ВСУ."Уже увеличили количество бойцов подразделения "Орлан" в Грайворонском округе до роты, закупаем дополнительную защищенную технику (сегодня передали 2 бронированных автомобиля, оснащенных РЭБ), выставляем мобильные огневые группы, налаживаем взаимодействие между подразделениями, модернизируем системы РЭБ и систему связи, затягиваем антидроновой сеткой социальные объекты, детские сады и школы, оклеиваем окна этих зданий бронепленкой, занимаемся восстановлением поврежденных ВСУ вышек сотовой связи", — рассказал глава региона.Ранее сообщалось, что в ночь на 27 февраля Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

