США "застолбят" западное полушарие: политолог Колпашников о планах Трампа в Латинской Америке

При Дональде Трампе Соединенные Штаты решительно настроены на то, чтобы застолбить все западное полушарие как свою абсолютную зону влияния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

Ранее по итогам переговоров Владимира Путина с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей в Кремле российское посольство в Гаване анонсировало поставки нефти и нефтепродуктов из России на Остров Свободы, против которого США начали топливную блокаду."У меня вообще не очень хороший прогноз по поводу судьбы Кубы. Сейчас весьма велика вероятность того, что США свалят нынешний режим в Гаване", — заявил политолог.Развивая тему блокады Кубы, эксперт признал, что его слова могут показаться слишком резкими. "Я понимаю, что сейчас это неприятно звучит. Все-таки у нас остаются романтические воспоминания по поводу Острова Свободы", — сказал Колпашников.Он отметил заслуги кубинцев. "Кубинцы действительно были отличными союзниками в советское время и сейчас нам хорошо помогали", — добавил собеседник издания.Однако, по его словам, геополитические реалии оказались сильнее. "Тем не менее, США при Трампе очень решительно настроены на то, чтобы застолбить все западное полушарие как свою 100% зону влияния", — резюмировал Виталий Колпашников.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Иран готов вступить в прямую войну с США, в которой он выстоит при помощи России" на сайте Украина.ру.О том, кто будет следующей "жертвой" США после Острова Свободы — в материале "Никита Мендкович: Трамп не знает политическую матчасть и может получить кризис в США из-за войны с Ираном" на сайте Украина.ру.

