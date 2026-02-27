https://ukraina.ru/20260227/gotovy-srazhatsya-i-umirat-za-rodinu-ekspert-o-gotovnosti-irana-dat-moschnyy-otpor-ssha-1076124636.html

"Готовы сражаться и умирать за родину": эксперт о готовности Ирана дать мощный отпор США

"Готовы сражаться и умирать за родину": эксперт о готовности Ирана дать мощный отпор США

Если США будут втянуты в вооруженный конфликт с Ираном, никакой режим они снести не смогут. Режим в любом случае устоит, потому что у него прочная фундаментальная база. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

Отвечая на вопрос, готова ли Россия вести прокси-войну с США в случае нападения на исламскую республику, эксперт дал свой прогноз. "Как раз по поводу Ирана у меня более оптимистичный прогноз. Я недавно там был и знаю, о чем говорю" , — начал Колпашников.Он признал, что часть иранской молодежи настроена прозападно и проамерикански. Но при этом молодежи и людей всех возрастов, готовых сражаться с США, гораздо больше, добавил собеседник издания.Политолог отметил мощный антизападный настрой иранцев. "Я сам видел 100-тысячную толпу, которая скандировала антиамериканские лозунги. Это что-то с чем-то" , — добавил он.По словам эксперта, даже прямое вторжение не приведет к смене власти. "Короче говоря, если США будут втянуты в прямой вооруженный конфликт с Ираном, никакой режим они снести не смогут" , — подчеркнул Колпашников.Политолог уверен, что режим в любом случае устоит, потому что у него прочная фундаментальная база. "Там очень многие готовы сражаться и умирать за свою родину. Режим аятолл невозможно снести без применения ядерного оружия" , — резюмировал Виталий Колпашников.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Иран готов вступить в прямую войну с США, в которой он выстоит при помощи России" на сайте Украина.ру.Что удерживает Трампа от немедленного удара по Ирану? Об этом и других важных аспектах международной политики — в материале Дениса Рудометова "Ирина Алкснис: Трамп имитирует мирный процесс по Украине и сильно рискует, готовясь ударить по Ирану" на сайте Украина.ру.

