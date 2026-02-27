https://ukraina.ru/20260227/gotovy-srazhatsya-i-umirat-za-rodinu-ekspert-o-gotovnosti-irana-dat-moschnyy-otpor-ssha-1076124636.html
"Готовы сражаться и умирать за родину": эксперт о готовности Ирана дать мощный отпор США
"Готовы сражаться и умирать за родину": эксперт о готовности Ирана дать мощный отпор США - 27.02.2026 Украина.ру
"Готовы сражаться и умирать за родину": эксперт о готовности Ирана дать мощный отпор США
Если США будут втянуты в вооруженный конфликт с Ираном, никакой режим они снести не смогут. Режим в любом случае устоит, потому что у него прочная фундаментальная база. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
2026-02-27T04:45
2026-02-27T04:45
2026-02-27T04:45
новости
иран
сша
россия
дональд трамп
украина.ру
ближний восток
режим
война
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075202257_0:54:3449:1994_1920x0_80_0_0_4121fafd3219cd15abf9bfc12b157368.jpg
Отвечая на вопрос, готова ли Россия вести прокси-войну с США в случае нападения на исламскую республику, эксперт дал свой прогноз. "Как раз по поводу Ирана у меня более оптимистичный прогноз. Я недавно там был и знаю, о чем говорю" , — начал Колпашников.Он признал, что часть иранской молодежи настроена прозападно и проамерикански. Но при этом молодежи и людей всех возрастов, готовых сражаться с США, гораздо больше, добавил собеседник издания.Политолог отметил мощный антизападный настрой иранцев. "Я сам видел 100-тысячную толпу, которая скандировала антиамериканские лозунги. Это что-то с чем-то" , — добавил он.По словам эксперта, даже прямое вторжение не приведет к смене власти. "Короче говоря, если США будут втянуты в прямой вооруженный конфликт с Ираном, никакой режим они снести не смогут" , — подчеркнул Колпашников.Политолог уверен, что режим в любом случае устоит, потому что у него прочная фундаментальная база. "Там очень многие готовы сражаться и умирать за свою родину. Режим аятолл невозможно снести без применения ядерного оружия" , — резюмировал Виталий Колпашников.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Иран готов вступить в прямую войну с США, в которой он выстоит при помощи России" на сайте Украина.ру.Что удерживает Трампа от немедленного удара по Ирану? Об этом и других важных аспектах международной политики — в материале Дениса Рудометова "Ирина Алкснис: Трамп имитирует мирный процесс по Украине и сильно рискует, готовясь ударить по Ирану" на сайте Украина.ру.
иран
сша
россия
ближний восток
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075202257_359:0:3088:2047_1920x0_80_0_0_f82fc40cbd36b89e51abadbbb1868542.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, сша, россия, дональд трамп, украина.ру, ближний восток, режим, война, главные новости, главное, международные отношения, международная политика, ядерное оружие
Новости, Иран, США, Россия, Дональд Трамп, Украина.ру, Ближний Восток, режим, война, Главные новости, главное, международные отношения, Международная политика, Ядерное оружие
"Готовы сражаться и умирать за родину": эксперт о готовности Ирана дать мощный отпор США
Если США будут втянуты в вооруженный конфликт с Ираном, никакой режим они снести не смогут. Режим в любом случае устоит, потому что у него прочная фундаментальная база. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Отвечая на вопрос, готова ли Россия вести прокси-войну с США в случае нападения на исламскую республику, эксперт дал свой прогноз. "Как раз по поводу Ирана у меня более оптимистичный прогноз. Я недавно там был и знаю, о чем говорю" , — начал Колпашников.
Он признал, что часть иранской молодежи настроена прозападно и проамерикански. Но при этом молодежи и людей всех возрастов, готовых сражаться с США, гораздо больше, добавил собеседник издания.
Политолог отметил мощный антизападный настрой иранцев. "Я сам видел 100-тысячную толпу, которая скандировала антиамериканские лозунги. Это что-то с чем-то" , — добавил он.
По словам эксперта, даже прямое вторжение не приведет к смене власти. "Короче говоря, если США будут втянуты в прямой вооруженный конфликт с Ираном, никакой режим они снести не смогут" , — подчеркнул Колпашников.
Политолог уверен, что режим в любом случае устоит, потому что у него прочная фундаментальная база. "Там очень многие готовы сражаться и умирать за свою родину. Режим аятолл невозможно снести без применения ядерного оружия" , — резюмировал Виталий Колпашников.
Что удерживает Трампа от немедленного удара по Ирану? Об этом и других важных аспектах международной политики — в материале Дениса Рудометова "Ирина Алкснис: Трамп имитирует мирный процесс по Украине и сильно рискует, готовясь ударить по Ирану" на сайте Украина.ру.