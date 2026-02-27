https://ukraina.ru/20260227/rossiyskie-voennye-ispolzovali-trofeynye-starlink-dlya-zamanivaniya-vsu-1076126797.html
Российские военные использовали трофейные Starlink для заманивания ВСУ
Российские бойцы расставляли трофейные антенны Starlink на ложных позициях на линии боевого соприкосновения в Харьковской области, по которым ВСУ затем наносили безрезультатные удары, напрасно расходуя БПЛА и артиллерийские снаряды. Об этом в ночь на 27 февраля сообщает РИА Новости
"Мы использовали трофейное оборудование Starlink, найденное на занятых позициях ВСУ [в Харьковской и Сумской областях], а также сами печатали корпуса на 3D-принтерах с целью дезорганизации разведки противника и сокрытия истинного определения наших позиций", — рассказал агентству разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Смоленск".По его словам, антенны расставляли на несуществующих позициях, чем вводили противника в заблуждение."То есть противник думал, что на ложных позициях находятся операторы БПЛА, и наносил по ним безрезультатные удары артиллерией и БПЛА", — добавил боец.Больше информации о ситуации в зоне СВО в публикации - ВСУ покидают позиции под Херсоном, российские войска продвигаются на Славянском и Изюмском направлениях.
Российские военные использовали трофейные Starlink для заманивания ВСУ
02:36 27.02.2026 (обновлено: 02:38 27.02.2026)
Российские бойцы расставляли трофейные антенны Starlink на ложных позициях на линии боевого соприкосновения в Харьковской области, по которым ВСУ затем наносили безрезультатные удары, напрасно расходуя БПЛА и артиллерийские снаряды. Об этом в ночь на 27 февраля сообщает РИА Новости
"Мы использовали трофейное оборудование Starlink, найденное на занятых позициях ВСУ [в Харьковской и Сумской областях], а также сами печатали корпуса на 3D-принтерах с целью дезорганизации разведки противника и сокрытия истинного определения наших позиций", — рассказал агентству разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Смоленск".
По его словам, антенны расставляли на несуществующих позициях, чем вводили противника в заблуждение.
"То есть противник думал, что на ложных позициях находятся операторы БПЛА, и наносил по ним безрезультатные удары артиллерией и БПЛА", — добавил боец.
