Мадуро потребовал от суда в США отклонить обвинительное заключение
Президент Венесуэлы Николас Мадуро просит американский суд прекратить его уголовное преследования, заявляя о допущенных нарушениях. Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости
04:26 27.02.2026
 
© ФотоМадуро и Силия
Президент Венесуэлы Николас Мадуро просит американский суд прекратить его уголовное преследования, заявляя о допущенных нарушениях. Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости
"Президент Мадуро с уважением просит этот суд отклонить обвинительное заключение против него", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении агентства.
В ходатайстве захваченного спецназом США президента Венесуэлы заявляется о нарушении американскими властями его конституционных прав. На нарушении прав Мадуро в ходе уголовного преследования также настаивает защита венесуэльского лидера.
В жалобе содержится требование к американским властям обеспечить для Мадуро справедливое разбирательство. В настоящее время Каракасу не дают оплатить его защиту в суде США.
"Поведение правительства США не только подрывает права Мадуро, но и обязанность суда провести справедливое разбирательство", — подчёркивается в документе.
В ночь на 3 января американский спецназ провел военную операцию, во время которой был захвачен президент Венесуэлы и его супруга. Власти США обвинили их в наркотерроризме, супруги вину не признают. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США под прикрытием "морали" колонизируют Западное полушарие, начиная с Венесуэлы.
В свою очередь, МИД РФ призвал США освободить Мадуро с супругой, а также оставить в покое Кубу и Иран.
