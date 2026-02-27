https://ukraina.ru/20260227/maduro-potreboval-ot-suda-v-ssha-otklonit-obvinitelnoe-zaklyuchenie-1076128083.html

Мадуро потребовал от суда в США отклонить обвинительное заключение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро просит американский суд прекратить его уголовное преследования, заявляя о допущенных нарушениях. Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости

"Президент Мадуро с уважением просит этот суд отклонить обвинительное заключение против него", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении агентства.В ходатайстве захваченного спецназом США президента Венесуэлы заявляется о нарушении американскими властями его конституционных прав. На нарушении прав Мадуро в ходе уголовного преследования также настаивает защита венесуэльского лидера.В жалобе содержится требование к американским властям обеспечить для Мадуро справедливое разбирательство. В настоящее время Каракасу не дают оплатить его защиту в суде США."Поведение правительства США не только подрывает права Мадуро, но и обязанность суда провести справедливое разбирательство", — подчёркивается в документе.В ночь на 3 января американский спецназ провел военную операцию, во время которой был захвачен президент Венесуэлы и его супруга. Власти США обвинили их в наркотерроризме, супруги вину не признают. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США под прикрытием "морали" колонизируют Западное полушарие, начиная с Венесуэлы.В свою очередь, МИД РФ призвал США освободить Мадуро с супругой, а также оставить в покое Кубу и Иран.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

