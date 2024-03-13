https://ukraina.ru/20240313/1053839404.html

Латентный ферштеер России: эксперт рассказал, как Шольц обыграет всех

Латентный ферштеер России: эксперт рассказал, как Шольц обыграет всех - 13.03.2024 Украина.ру

Латентный ферштеер России: эксперт рассказал, как Шольц обыграет всех

Главной площадкой для переговоров Россия-Украина с большой долей вероятности может стать Берлин. Об этом свидетельствуют пусть пока непрямые, но вполне очевидные поступки канцлера Германии Олафа Шольца.

2024-03-13T06:29

2024-03-13T06:29

2024-03-13T06:29

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олаф шольц

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.Он отметил, что Шольц уже готовится к поражению Украины и собирается сделать Германию страной номер один в посреднических усилиях по послевоенному переделу мира.И шансы Шольца, уверен Борисов, очень высоки, так как Париж и Лондон не рукопожатны для Москвы, а Дональд Трамп очевидно "опоздает", так как сядет в президентское кресло только в начале следующего года, "если его допустят до выборов и не убьют".В итоге, резюмировал Борисов, из конкурентов у Шольца остается только президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Но и перед ним у немецкого лидера есть козыри, даже в условиях, когда он не может публично разворачиваться в сторону Москвы."Шагов навстречу он делать не может, чтобы не прослыть Путин-ферштеером (политик, заявляющий о поддержке РФ. - Ред.). Но одно то, что он выдерживает колоссальный натиск по поставкам Taurus, говорит о многом. А учитывая, что наш президент германофил, расчет Шольца может оправдаться. Германия при Шольце может стать площадкой для переговорного трека", - резюмировал Борисов.В конце 2022 года Шольц отказал Киеву в поставках боевых машин пехоты (БМП) Marder и танков Leopard. Свое решение канцлер объяснил тогда тем, что нужно предотвратить прямую конфронтацию между НАТО и Россией. После этого Шольц столкнулся с масштабным давлением со стороны коллективного Запада и в конце концов согласился.Уже в текущем году Шольц выступил против поставок киевскому режиму ракет Taurus. Он заявил, что их передача невозможна, так как для контроля их применения нужно участие немецких солдат, а это исключено.Полностью интервью с Тимофеем Борисовым можно прочитать ЗДЕСЬ.

https://ukraina.ru/20231201/1051646416.html

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новости, олаф шольц, россия, германия, москва, дональд трамп