https://ukraina.ru/20240312/1053838714.html

Украина будет нападать. У Зеленского нет другого способа подтвердить свою нужность Западу

Украина будет нападать. У Зеленского нет другого способа подтвердить свою нужность Западу - 12.03.2024 Украина.ру

Украина будет нападать. У Зеленского нет другого способа подтвердить свою нужность Западу

Информация губернатора Курской области Романа Старовойта, согласно которой 12 марта 2024 года "была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), был стрелковый бой, но никакого прорыва не было", не должна никого настраивать на благодушный лад

2024-03-12T15:00

2024-03-12T15:00

2024-03-12T15:00

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Во-первых, потому, что украинские ДРГ в этот же день атаковали соседнюю Белгородскую область. Об этом изначально взахлеб сообщали военные паблики Украины, рассказывая, что операции эти предприняли воюющие на украинской стороне некие "Русский добровольческий корпус"*, легион "Свобода России"* и "Сибирский батальон", по украинской же легенде якобы сформированные из россиян, недовольных правлением президента России Владимира Путина. Следовательно, в приграничных с Украиной областях России все продолжится в прежнем режиме.Во-вторых, у неонацистского режима президента Владимира Зеленского, проигрывающего на фронте по всем статьям, просто нет другого выхода, кроме как имитировать свою активность. И тем самым подтверждать свою дееспособность и эффективность. Ведь только так Зеленский и его камарилья могут надеяться на то, что коллективный Запад хоть что-то им еще даст. В смысле – оружия и денег.В этом плане у неонацистов Зеленского ситуация складывается вообще аховая и крайне неблагоприятная. Даже известный американский "ястреб войны", сенатор Линдси Грэм 11 марта сего года в эфире телеканала NBC News внезапно высказался за то, чтобы обязательно помогать Украине, но только кредитами и займами, а не бесплатно."Идея, которая состоит в том, чтобы отдавать и не получать назад, должна быть снята с повестки. Когда ваш долг составляет 34 триллиона долларов, нужно думать об американском народе, а не о союзниках", – прагматично переобулся в воздухе сенатор. А ведь Зеленский на американскую помощь не одну губу раскатал.Кроме этой важной геополитической предпосылки, сегодня военные специалисты выделяют несколько причин того, что нападения Украины на Россию будут продолжаться и даже интенсифицироваться.И в первую очередь это касается чисто политической составляющей. Президент США Джо Байден, как известно, поставил задачу – любой ценой негативно повлиять на предстоящие в России президентские выборы. И максимально снизить явку на них и тем самым представить картину так, что, мол, за Путина никто не голосует. А для этого нужно запугать российский электорат. Хотя бы в приграничных областях, для чего и нужны провокации и теракты в исполнении ДРГ и прочих "добровольцев".Они, кстати, и не скрывают, что выполняют задачу хозяина. В частности, упомянутый легион "Свобода России"* уже подтвердил участие в операции, заявив, что "мы будем отбирать у режима нашу землю сантиметр за сантиметром, легион идет на выборы". То есть будет гадить в предстоящую неделю по максимуму.Раздухарился и представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, который рассказал, что "российские добровольческие батальоны" действуют на территории России как самостоятельные подразделения. "Легион "Свобода России"*, РДК* и Сибирский батальон на территории России действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан России. Они, наконец, находятся у себя дома. Вероятно, сейчас проходит совместная операция данных подразделений на территории так называемой России", – рассказал Юсов.И все это уже действительно имеет место быть. За прошедшую ночь, как сообщали в Минобороны России, российские системы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Курской областью. А губернатор Старовойт добавил, что в регионе продолжает действовать ракетная опасность.Второй момент – тоже геополитический, который заключается в том, что многие западные союзники, официально не отказываясь от помощи Украине, продолжают демонстрировать усталость от нее, которая выливается, увы, в нежелание поддерживать Киев. Например, участвовать в СВО войсками НАТО, с идеей чего вот уже несколько дней носится по Европе президент Франции Эмманюэль Макрон.Но кроме прибалтийских государств и Польши эту идею никто не поддержал. Даже генсек НАТО Йенс Столтенберг, который вообще окатил Зеленского ушатом ледяной воды, когда обозначил параметры предстоящей "победы Украины над Путиным".Если в Киеве городские сумасшедшие в погонах и в телеэфирах по-прежнему хотят парада в шароварах на Красной площади, то Столтенберг уже заявил, что победа Украины в СВО будет заключаться в том, что Украина вообще сохранит свою независимость. Да-да, так и сказал: мы должны сесть и договориться о решении, при котором Украина будет признана независимой страной. По словам генсека Альянса, президент Путин начал эту войну, и он может закончить ее сегодня, а вот у Украины нет возможности что-либо решать самостоятельно.Нет успехов и на немецком направлении. Хотя российский сенатор Алексей Пушков и уверен, что "немецкий бундестаг хочет продолжения войны", потому что "там истово молятся на некий новый фактор, который враз перевернет ход военных действий в пользу Украины, – на американские F-16, на немецкие ракеты Taurus или на худой конец на британские Storm Shadow, или на несколько батальонов саперов, которых пошлют на Украину французы с прибалтами", но реальная картина для Украины далека от идеальной. Канцлер Германии Олаф Шольц еще раз подтвердил, что не пошлет ракеты Taurus в Украину. Более, Германия негативно относится даже к идее поставок указанных ракет по так называемому круговому обмену с Великобританией. Это когда Taurus пойдут в Британию, а оттуда Украине – британские ракеты Storm Shadow. Германия пока не хочет связываться с Россией и подвергать себя опасности столкновения с русскими. В Берлине хорошо понят, кто трижды его брал…Ну и наконец, отрезвляющие на многих "ястребов" действуют подсчеты ученого Петра Турчина, который заявил Financial Times, что с "математической точностью" Россия победит на Украине. А также подсчеты телеканала CNN, который на днях сообщил, что Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа для ВСУ. Ученый Турин также отметил, что сейчас у Москвы больше возможностей для производства вооружений. Потому что внешнее давление объединило Россию, и стимулировало работу ВПК и в стране выросло промышленное производство. В отличие от США, где еще пока раскачиваются. А война-то идет.Третий фактор -- чисто военный. И тактический, и стратегический. По мнению и украинских, и зарубежных специалистов, ВСУ нужно любой ценой сбить наступательный вал российских войск, который продолжается после падения Авдеевки. Нужно это для того, чтобы украинская сторона стабилизировала фронт и получила время для завершения строительства обороны по линии Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое.Спецы так и отмечают: ВСУ контратакуют уже две недели, не считаясь с потерями в живой силе и технике. Скорее всего, они стремятся улучшить тактическое положение на ряде участков и одновременно выиграть время для подготовки более стабильной оборонительной линии в тылу, которая, к слову, до сих пор не готова и, вероятно, не будет готова на протяжении следующих четырёх-десяти недель.И тут главный фактор -- время, которого у ВСУ нет. И они стараются компенсировать его новыми "мясными контратаками". Разведка уже отметила, что украинские механизированные бригады и силы теробороны на этом направлении сжигаются по запорожскому сценарию. И, например, в 23-ю, 47-ю и некоторые другие бригады ВСУ вливаются маршевые батальоны с ходу, сразу по прибытию на фронт. И это способствует относительному поддержанию боеготовности соединений, но одновременно свидетельствует о высоком уровне безвозвратных потерь среди слабо обученных и подготовленных украинских солдат.Есть и такой момент, уже заметный во время боев. Изменилась номенклатура военной техники, используемой ВСУ: количество советской техники снизилось, тогда как растет число иностранных образцов. Россияне зафиксировали уничтожение таких редких образцов, как PzH 2000, Zuzana 2, Archer и "Богдана". И это говорит, что с одной стороны, практически уничтожены старые, еще советские и постсоветские запасы ВСУ.С другой – участие в боях новой западной техники свидетельствует о том, что ее берегли для лучших времен, но сейчас, для стабилизации фронта и получения временного люфта, её вынуждены "убивать" на контратаках. Это в чистом виде сжигание резервов, ранее тщательно оберегаемых для других целей. И если все пойдет так, как сейчас, то вскоре у ВСУ не будет ни времени, ни целей, ни техники для их достижения.Важен и такой фактор, как заметная смена поколений и ротация в высшем и среднем командовании ВСУ, выучка и опыт которого не могут не влиять и на уровень потерь ВСУ, и на общее положение дел на фронте. Все обратили внимание на то, что, например, "элитная" 47-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) сменила уже пятерых комбригов (Александр Сак, Александр Павлий, Валерий Маркус, Виталий Аверин, Дмитрий Рюмшин), и сейчас ею командует шестой – Ян Яцишин.И свидетельствовать эта кадровая чехарда может о разном. И о том, что в ВСУ наметилась нехватка опытных кадров. И о том, что идет замена старых командиров на новых, которые более готовы к новым видам неконвенциональной войны, коей является СВО, и которые умеют воевать на новой западной технике. И, увы, о том, что Зеленский может менять командование ВСУ по чисто политическим мотивам – зачищая армию от сторонников бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.Это сложный комплекс факторов. Но в любом случае все они не могут не влиять на дееспособность ВСУ и на планы режима Зеленского в этой войне. И телеграм-каналы, специализирующиеся на военной тематике, уже прогнозируют: если ВСУ потеряют критическое количество ресурсов (а все предпосылки для этого уже имеются), то это может подтолкнуть российские войска СВО к началу операции по выходу на рубеж Краматорск — Славянск — Константиновка уже в этом году. Что, со своей стороны, не может не вызвать еще большую ожесточенность сопротивления обреченного на поражение неонацистского режима Зеленского.И, конечно же, это вызовет и ожесточение западных кураторов Украины. Например, глава ЦРУ Билл Бернс уже угрожает разбомбить Крым. По его мнению, "новый пакет помощи США Киеву при одобрении Конгрессом обеспечит для Украины возможность "проникающих ударов по Крыму".А все вместе это свидетельствует, что курс России и ее президента на безоговорочную победу в СВО, которая должна заключаться в достижении поставленных целей (обеспечения безопасности, демилитаризации и денацификации) альтернативы не имеет. Но реализовать его будет трудно – враг не собирается сдаваться, потому что вслед за поражением ему придется отвечать за все совершенные преступления.* Запрещённая в России террористическая организация

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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сво, украина, россия, нато, дрг, терроризм, эксклюзив, владимир скачко