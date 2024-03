https://ukraina.ru/20240312/1053830678.html

Хроника энергетической войны. США судятся, Россия зарабатывает

Колониализм в XXI веке выгляди так: два американских нефтегазовых гиганта делят в парижском суде нефтяные ресурсы формально независимой Гайаны. Власти страны в этом споре являются лишь наблюдателями.

Американские компании начали войну за нефть на шельфе ГайаныАмериканская нефтяная компания ExxonMobil 6 марта подала иск в арбитражный суд при Международной торговой палате (International Chamber of Commerce, ICC) в Париже, чтобы сохранить за собой преимущественное право выкупа 30% доли участия в проекте разработки гигантского нефтяного блока Stabroek на морском шельфе Гайане. Ответчиком выступает ещё один американский энергетический гигант – компания Chevron.Причиной обращения в арбитраж стало объявление о сделке Chevron по приобретению ещё одной американской нефтегазовой компании – Hess, которая распоряжается 30% долей Stabroek. В ExxonMobil убеждены, что к этой сделке применимо положение соглашения участников гайанского проекта о приоритетном праве ExxonMobil и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) на выкуп доли в нефтяном месторождении.ExxonMobil – оператор проекта и владеет 45% долей Stabroek, CNOOC распоряжается 25%, Hess – 30%. Предполагается, что доля последней перейдет к Chevron в результате закрытия сделки по поглощению – именно это условие представляет особую ценность для покупателя."Мы абсолютно уверены, что в рамках контракта по проекту Stabroek у нас есть преимущественное право покупки, и мы подали в арбитраж, чтобы убедиться, что мы можем воспользоваться этим преимущественным правом. (...) Это важно, потому что мы вместе с партнерами взяли на себя огромный риск геологоразведки, финансовый риск, коммерческий риск, когда создавали это совместное предприятие. Теперь оно великолепно. Это создало большую ценность для Гайаны и партнеров. Но были риски. Поэтому мы хотим убедиться, что осознаем ценность, которую мы создали", – сказал в комментарии британскому изданию The Financial Times (FT) старший вице-президент ExxonMobil Нил Чепмен.По его словам, арбитраж такого рода обычно занимает 5-6 месяцев. "Было бы безответственно допустить, чтобы 30% объекта мирового класса, который мы помогли построить, было передано третьей стороне без рассмотрения возможности реализации наших договорных прав", – отметил Чепмен.Chevron достигла соглашения о покупке конкурирующей компании Hess за 60 млрд долларов (с учетом долга) в октябре 2023 года. Покупатель отмечал, что особую ценность в рамках сделки представляет месторождение Stabroek в Гайане и активы на сланцевом месторождении Bakken в Северной Дакоте.В случае завершения сделки Chevron может рассчитывать на добычу около 4,5 миллионов баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки, в то время как уровень ExxonMobil составит около 5 млн б.н.э. в сутки, подсчитали в аналитической компании Wood Mackenzie.Шаг ExxonMobil – это удар не только по Chevron и Hess, но и по нескольким хедж-фондам, которые поставили огромные суммы на слияние этих компаний. По подсчетам американского агентства Bloomberg, уже к концу 2023 года Millennium Management, Pentwater Capital Management, Balyasny Asset Management и другие инвестфонды приобрели почти 1/8 часть акций Hess на общую сумму более 5 млрд долларов. После объявления о том, что ExxonMobil идет в арбитраж, акции Hess упали на 2,5% на основной торговой сессии в Нью-Йорке. В свою очередь, акции Chevron на основных торгах подешевели за день на 0,8%.Для властей Гайаны без разницы, которая из компаний победит в экономическом противостоянии за природные ресурсы их страны. А поскольку все компании американские, то и для США это не столько международный, сколько внутренний спор. Гораздо опаснее для американцев противостояние Гайаны и Венесуэлы, замешанное на колониальном прошлом двух стран, ведь нефтяной блок Stabroek расположен на территории района Эссекибо, спор за который уже более 100 лет ведут Гайана и Венесуэла.А спорить есть за что: Stabroek считается вторым крупнейшим в мире районом по неразведенным запасам нефти. Его площадь составляет 26,8 тысяч квадратных километров, оценка извлекаемых ресурсов блока сначала составляла 5-6 млрд б.н.э. Ныне она повышена до 11 млрд б.н.э., сделав Гайану новой жемчужиной среди стран, где добывают нефть.Ранее консорциум во главе с ExxonMobil заявил, что к 2027 году планирует в три раза увеличить добычу нефти в Гайане – до более чем 1,2 млн баррелей нефти в сутки.Но и Chevron вряд ли сдастся без боя. В компании уже заявили, что если доля участия Hess в блоке Stabroek не будет включена в контракт, то сделка будет полностью аннулирована, а Hess будет вынуждена заплатить компенсацию за расторжение договора в размере 1,7 млрд долларов – а таких денег у гайанской компании просто нет. При этом в Chevron подчеркнули, что "полностью привержены сделке с Hess, уверены в своей позиции и с нетерпением ожидают закрытия сделки на ранее согласованных условиях".Стоит отметить, что Chevron на протяжении многих десятилетий добывает нефть в соседней Венесуэле. Более того, как сообщило 7 марта агентство Bloomberg, Chevron в середине февраля возобновила работы на венесуэльском месторождении Petroindependencia в поясе Ориноко, крупнейшем в мире по запасам сверхтяжелой нефти.Хотя в 2019 году Вашингтон ввёл санкции в отношении венесуэльской нефтяной отрасли, Chevron в 2022-м получила лицензию Минфина США на бурение 30 новых скважин в Венесуэле. Ожидается, что общий объем добычи трёх совместных предприятий Chevron и венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) увеличится на 35%, до 250 тысяч баррелей в сутки, что приведет к наращиванию поставок в США.Снижение поставок российских энергоносителей в ЕС компенсируется ростом их экспорта в дружественные страныРоссия в 2023 году заработала на поставках нефти, газа и угля в ряд дружественных стран почти 187 млрд долларов, что на 56 млрд долларов больше, чем в среднем экспортировала страны Европы до введения санкций. Об этом 11 марта сообщило информационное агентство РИА Новости.Агентство привело собственные расчеты на базе данных национальных статистических служб крупнейших покупателей российских углеводородов – Турции, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Малайзии и ЕС. Однако в расчёт не были включены данные по США, которые до 22 апреля 2022 года импортировали заметные объемы нефти и нефтепродуктов из России.При анализе сравнивалась средняя стоимость поставок энергоносителей в 2019-2021 годы и в 2023 году. Данные за 2022-й не учитывались из-за аномальных колебаний в стоимости импорта, как на фоне изменения цен, так и объемов поставок. Между тем, аномальный 2020 год, когда цены и объемы поставок резко падали из-за влияния пандемии COVID-19, в расчетах учитывается.Расчеты агентства показывают, что 27 стран ЕС до введения санкций закупали у России углеводородов в среднем на 102,5 млрд долларов в год, в 2023-м этот показатель составил 31,6 млрд долларов, то есть объем выпавших доходов от поставок в данные страны составил 70,9 млрд долларов. Но это с лихвой компенсируется доходами от роста экспорта в дружественные страны.Совокупные поставки российских энергоносителей только в шесть стран – Турцию, Китай, Индию, Бразилию, Индонезию и Малайзию – в 2023 году составили 186,7 млрд долларов – против 59,9 млрд долларов в среднем за 2019-2021 годы. Таким образом, Россия дополнительно заработала на этих направлениях 126,8 млрд долларов, что на 56 млрд долларов больше выпавшей прибыли от поставок в ЕС.Крупнейшим покупателем российских энергоносителей в 2023 году стал Китай, далее следуют Индия и Турция. В частности, Китай вдвое увеличил расходы на приобретение угля, газа, нефти и нефтепродуктов из России – до 94,6 млрд долларов по сравнению с 43,3 млрд долларов в 2019-2021 годах. Индия увеличила закупки российских углеводородов почти в 18 раз по сравнению со средним значением в 2019-2021 годах, до 53,7 млрд долларов.По следующим четырём странам поставки энергоносителей из России увеличились: Турция – в 2,4 раза, до 30,1 млрд долларов, Бразилия – в 24 раза, до 5,3 млрд долларов, Малайзия – в 2,8 раза, до 2 млрд долларов, Индонезия – в 5,5 раза, до 1,1 млрд долларов.Напомним, ЕС с весны 2022 года начал вводить санкции против поставок энергоносителей из России. В апреле 2022-го в рамках пятого пакета санкций ЕС ввел эмбарго на импорт российского угля, которое начало действовать с 10 августа.В июне 2022 года последовал шестой пакет с эмбарго на морские поставки российской нефти в ЕС с 5 декабря 2022-го и нефтепродуктов – с 5 февраля 2023-го. Одновременно с эмбарго ЕС начал действовать установленный Коалицией по ограничению цен (G7, ЕС и еще ряд присоединившихся стран) потолок цен на поставляемую морем российскую нефть (60 долларов за баррель) и нефтепродукты (45 долларов за баррель для дисконтируемых к нефти и 100 долларов за баррель для премиальных нефтепродуктов).США как менее зависимая от импорта российских энергоносителей страна, поступили более радикально. Эмбарго на поставки в США из России нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля вступило в силу 22 апреля 2022 года. Реальным объектом эмбарго стали нефтепродукты, а именно мазут, который американские компании импортировали из России наиболее активно. Дело в том, что добываемая в США сланцевая нефть – легкая, из которой сложно производить нефтепродукты тяжелее керосина, поэтому ее смешивают с тяжелыми сортами нефти, тёмные нефтепродукты тоже подходят.

Олег Хавич

Олег Хавич

Олег Хавич

