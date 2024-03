https://ukraina.ru/20240312/1053830439.html

Без рабочих, без техники, без денег. Сможет ли Зеленский построить 2000 километров фортификаций

В понедельник 11 марта, Владимир Зеленский сообщил, что премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался на заседании ставки об успехах в строительстве укреплений. По его словам, задача состоит в том, чтобы построить три защитные полосы длиной в 2000 километров

Его заявление можно считать своеобразным ответом на недавние скандалы, связанные с отсутствием укреплений там, где они должны были быть давно построены. Западные СМИ и инструкторы постоянно твердят Киеву, что тот должен строить оборонительные рубежи. "Копать, копать, копать": Украина вступает в новую фазу войны — окопную", – с таким заголовком вышла на днях статья в The Wall Street Journal.Главред издания "Цензор" Юрий Бутусов в начале марта сообщал, что нарытые укрепления достаточно примитивные. "Вся оборона – это то, что успела выкопать пехота своими лопатами, и какие-то деревца, которые пехота сама себе срубила для перекрытия в соседней посадке", – сообщал Бутусов. В итоге, по его словам, растет количество потерь. По его мнению, министр обороны боится перед Зеленским поднимать вопрос строительства укреплений, поскольку на них требуется много денег. Темпы строительства Бутусов также оценивал, как мизерные.Тогда же, в начале марта, и американская New York Times, изучив спутниковые снимки, оценила украинские фортификации в районе Авдеевки, как достаточно слабые. При этом американские журналисты выражали недоумение, поскольку Украина имела достаточно времени для строительства фортификаций в этом районе, а соответствующее обещание Зеленский давал еще в ноябре. Сейчас же украинским военным приходится наспех рыть укрепления под огнем.Telegram-канал 93 бригады ВСУ "Холодный яр" сообщил 11 марта, что фортификации не строили из-за "наступательных настроений". В результате переходить к обороне ВСУ не с чем. "Вместо этого у нас сплошной встречный бой, а не оборона. Все удержание позиций строится исключительно за счет переброски подкреплений, которые не бесконечны. Снаружи такая тактика действительно создает впечатление устойчивой обороны, но на самом деле... А на самом деле потери выше, чем во время контрнаступа", – пишет telegram-канал.Майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетман считает, что ВСУ в ближайшее время придется отступать в западном направлении. "Есть предчувствие, что фронт будет двигаться на запад, потому что фортификации не готовы", – говорит Гетман в интервью телеканалу "Эспрессо".Еще в феврале нардеп Марьяна Безуглая писала, что ни в Северодонецке, ни в Лисичанске, ни в Бахмуте, ни в Авдеевке якобы почти не было укреплений, хотя на бумаге они были. По ее словам, в Бахмуте доты поставили на "западном въезде в город, чтобы начальство видело", хотя россияне в тот момент наступали с востока.Опальный депутат Александр Дубинский 6 марта сообщал, что укрепления только начали строить в Сумской области, хотя должны были начать больше года назад. "Читаю новость в том, что в приграничном Сумском регионе, который в последнее время регулярно обстреливается из всех видов оружия, начали строить фортификации – у меня волосы встают дыбом. Президент заявил о том, что дал указание строить укрепления 1 февраля 2023 года (не четвертого, а третьего года). То есть все это время фортификации строились только в эфире телемарафона", – пишет Дубинский.Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников недавно также рассказывал в интервью "Зеркалу недели", что инженерные сооружения – слабое место Украины. "У нас никогда инженерка не была сильной стороной из-за отсутствия достаточного количества техники и неидеальной системы подготовки специалистов", – говорит Мирошников. Именно поэтому, по его словам, на некоторых участках до сих имеются лишь окопы по грудь, хотя есть и хорошо укрепленные участки.Зеленский не впервые анонсирует строительство фортификаций. По сути, как и до СВО, он вновь повторяет прежние обещания, как бы освежая их в памяти аудитории. В конце ноября агентство Reuters уже сообщало, что Зеленский анонсировал строительство сети "мощных фортификаций" вдоль всей границы и линии боевого столкновения.Для сравнения: линию Мажино французы строили не под огнем, а еще в мирное время. Линию в 400 километров строили 12 лет, хотя в 1940 году она им все равно не помогла. Финны свою линию Маннергейма длиной 130 километров строили почти 20 лет, а прорвали ее советские войска за несколько месяцев. Хотя, конечно, нужно делать поправку на технологии того времени.Однако Зеленский хочет построить 2000 километров за несколько недель или месяцев в условиях дефицита рабочих рук из-за тотальной мобилизации. РФ могла привлечь рабочие руки, обладая большим потенциалом, не говоря уже о возможности привлекать на строительство трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. У Киева таких ресурсов нет. Украинские частные строительные компании старательно прячут своих рабочих, откупаются от военкомов и не желают рисковать строительной техникой вблизи ЛБС.Британская The Sun 11 марта писала о злоключениях танков "Челленджер" на Украине. Британские журналисты также сообщили в статье, что из-за нехватки солдат на фронте "обученные танкисты были сняты со своих машин, чтобы рыть траншеи для пехоты".Одесский анархист Вячеслав Азаров подозревает, что Зеленский будет строить новую "стену Яценюка". "Зеленский рассказал о строительстве трех оборонительных линий общей протяженностью 2000 км. Однако президент не уточнил, из каких источников финансируются эти работы, и если за такие укрепления платят союзники, необходимо, чтобы они контролировали затраты и качество работ. Ведь украинцы еще не забыли, что где-то в глубине, никому не мешая, тихо осыпается и ржавеет "Европейский вал" Яценюка, который съел миллиарды грн бюджета по ценам прошлого десятилетия", – пишет Азаров.И если бывший главком Валерий Залужный в прошлом году просил у Запада роботов для контрнаступления, то теперь украинские военнослужащие просят роботов для строительства укреплений. "У нас нет запчастей. Нам нужны машины поменьше, которые менее заметны и которые легче спрятать под кронами деревьев. Нужны отбойные молотки, грузовики с крановыми стрелами, колесные машины, которые могут быстро передвигаться и прятаться от беспилотников, и роботы, способные транспортировать строительные материалы на передовую, чтобы не рисковать жизнями", – жаловался на днях украинский военный по имени Андрей французским журналистам из Le Monde.На основе всех прежних отчетов Зеленского о начале строительства укреплений можно предположить, что через пару месяцев он об этом вновь объявит, а затем снова, по мере движения линии фронта к западу. На практике же основную роль "укреплений" будет играть пушечное мясо, которое обходится дешевле, чем полноценные фортификации.

