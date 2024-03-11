"Украина сама не стоит на ногах": Орбан рассказал, как завершить конфликт - 11.03.2024 Украина.ру
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"Украина сама не стоит на ногах": Орбан рассказал, как завершить конфликт
"Украина сама не стоит на ногах": Орбан рассказал, как завершить конфликт - 11.03.2024 Украина.ру
"Украина сама не стоит на ногах": Орбан рассказал, как завершить конфликт
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1 рассказал, как можно завершить украинский конфликт
2024-03-11T09:05
2024-03-11T09:05
новости
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виктор орбан
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"Очевидно, что Украина сама не стоит на ногах. Если американцы не дадут оружие и деньги, а за ними европейцы, то война закончится. Если американцы не дают денег, то европейцы не способны сами финансировать эту войну, тогда ей конец. (Экс-президент США Дональд) Трамп сейчас не президент, но его партия препятствует, когда демократы хотят отправить деньги на войну. Трамп сказал, что если он вернется, то он не будет это предпринимать, ни копейки (не выделит - ред.). И тогда эта война закончится", - указал Орбан.В пятницу вечером Трамп принял Орбана в своем имении Мар-а-Лаго. Переговоры длились около часа, после них последовали ужин и концерт. В пресс-службе экс-президента отмечали, что Трамп и Орбан "обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации".В этом же интервью Орбан призвал страны Европы выделять деньги на развитие армии и вооружение, потому что США не станут вместо европейцев оплачивать их счета за безопасность.По его словам, "это большое бремя" и Венгрии самой тяжело доставать деньги на модернизацию армии, однако с началом конфликта на Украине стало понятно, что "прошло время", когда из бюджета можно было выделять на оборону небольшие объемы.
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новости, венгрия, сша, украина, виктор орбан, дональд трамп
Новости, Венгрия, США, Украина, Виктор Орбан, Дональд Трамп

"Украина сама не стоит на ногах": Орбан рассказал, как завершить конфликт

09:05 11.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1 рассказал, как можно завершить украинский конфликт
"Очевидно, что Украина сама не стоит на ногах. Если американцы не дадут оружие и деньги, а за ними европейцы, то война закончится. Если американцы не дают денег, то европейцы не способны сами финансировать эту войну, тогда ей конец. (Экс-президент США Дональд) Трамп сейчас не президент, но его партия препятствует, когда демократы хотят отправить деньги на войну. Трамп сказал, что если он вернется, то он не будет это предпринимать, ни копейки (не выделит - ред.). И тогда эта война закончится", - указал Орбан.
В пятницу вечером Трамп принял Орбана в своем имении Мар-а-Лаго. Переговоры длились около часа, после них последовали ужин и концерт.
В пресс-службе экс-президента отмечали, что Трамп и Орбан "обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации".
В этом же интервью Орбан призвал страны Европы выделять деньги на развитие армии и вооружение, потому что США не станут вместо европейцев оплачивать их счета за безопасность.
"Надо располагать собственной армией, своей техникой и быть готовыми защитить родину или внести свой вклад в общий военный потенциал в альянсе", - заявил Орбан.
По его словам, "это большое бремя" и Венгрии самой тяжело доставать деньги на модернизацию армии, однако с началом конфликта на Украине стало понятно, что "прошло время", когда из бюджета можно было выделять на оборону небольшие объемы.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
3 марта, 17:02
Глава МИД Венгрии призвал Киев поспешить с мирными переговорамиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 3 марта в эфире радио Kossuth предупредил, что чем позже начнутся переговоры по мирному урегулированию на Украине, тем хуже будет для Киева
 
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