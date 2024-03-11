https://ukraina.ru/20240311/1053805976.html

"Украина сама не стоит на ногах": Орбан рассказал, как завершить конфликт

"Украина сама не стоит на ногах": Орбан рассказал, как завершить конфликт - 11.03.2024 Украина.ру

"Украина сама не стоит на ногах": Орбан рассказал, как завершить конфликт

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1 рассказал, как можно завершить украинский конфликт

2024-03-11T09:05

2024-03-11T09:05

2024-03-11T09:05

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венгрия

сша

украина

виктор орбан

дональд трамп

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"Очевидно, что Украина сама не стоит на ногах. Если американцы не дадут оружие и деньги, а за ними европейцы, то война закончится. Если американцы не дают денег, то европейцы не способны сами финансировать эту войну, тогда ей конец. (Экс-президент США Дональд) Трамп сейчас не президент, но его партия препятствует, когда демократы хотят отправить деньги на войну. Трамп сказал, что если он вернется, то он не будет это предпринимать, ни копейки (не выделит - ред.). И тогда эта война закончится", - указал Орбан.В пятницу вечером Трамп принял Орбана в своем имении Мар-а-Лаго. Переговоры длились около часа, после них последовали ужин и концерт. В пресс-службе экс-президента отмечали, что Трамп и Орбан "обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации".В этом же интервью Орбан призвал страны Европы выделять деньги на развитие армии и вооружение, потому что США не станут вместо европейцев оплачивать их счета за безопасность.По его словам, "это большое бремя" и Венгрии самой тяжело доставать деньги на модернизацию армии, однако с началом конфликта на Украине стало понятно, что "прошло время", когда из бюджета можно было выделять на оборону небольшие объемы.

https://ukraina.ru/20240303/1053678779.html

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новости, венгрия, сша, украина, виктор орбан, дональд трамп