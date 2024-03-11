https://ukraina.ru/20240311/1053805359.html

"Полное безумие": французский политик предупредил об опасности реализации идеи ядерного зонтика ЕС

"Полное безумие": французский политик предупредил об опасности реализации идеи ядерного зонтика ЕС - 11.03.2024 Украина.ру

"Полное безумие": французский политик предупредил об опасности реализации идеи ядерного зонтика ЕС

Идея ядерного зонтика Евросоюза (ЕС) может привести к применению французского ядерного оружия другими странами, даже когда Франции не угрожает опасность. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо, передает РИА Новости

2024-03-11T07:19

2024-03-11T07:19

2024-03-11T07:33

эммануэль макрон

ес

ядерное оружие

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зарубежье

украина

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Политик напомнил о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж несет ответственность за защиту ЕС. Он указал на то, что у интересов Франции есть европейское измерение, что наделяет Париж особой ответственностью, которая, в частности, затрагивает французский потенциал сдерживания – по словам Филиппо, фактически Макрон предложил "поделиться" французским ядерным оружием.По мнению политика, "это показывает, что Макрон не руководствуется национальными интересами"."За этим также стоит давление со стороны Германии, желающей заполучить наше ядерное оружие. Давно еще они были готовы финансово инвестировать в наше ядерное оружие в обмен на то, чтобы совместно его контролировать. Отсюда же требование, которое Франция выдвигает для Германии или ЕС, чтобы они заняли место среди постоянных членов Совбеза ООН. Это идет рука об руку", - отметил он.В феврале экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону.Заместитель председателя Европейского парламента и кандидат на выборах в ЕС от правящей социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катарина Барли позже заявила в интервью Tagesspiegel, что создание собственного ядерного зонтика в ЕС взамен американскому может стать предметом дискуссии на европейском уровне. В этом же интервью Флиппо обратил внимание на то, что заявления президента Франции о возможности отправки военных на Украину увеличили число противников войны."Заслуга заявления Макрона о возможной отправке войск в том, что очень многие, у кого не было мнения по поводу конфликта на Украине, теперь говорят, что если необходимая цена такова, то мы должны прекратить вовлекаться в эту войну, это зашло слишком далеко", - сказал он.По мнению Филиппо, "французы поняли, что Украина не сможет победить". Тем временем сам Макрон не унимается: он собирается посетить Украину в ближайшие недели, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Ранее президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с французским лидером заявил, что Макрон вскоре посетит Украину.Отмечается, что в ходе телефонного разговора с Зеленским Макрон также подтвердил свое намерение продолжить усилия по созданию в краткие сроки "коалиции для глубоких ударов", а кроме того, по поддержке инициативы Чехии по боеприпасам. Зеленский и Макрон также подтвердили желание продвинуться по направлениям, определенным в ходе конференции по поддержке Украины, включая кибербезопасность, разминирование и совместное производство оружия.

https://ukraina.ru/20240310/1053798357.html

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эммануэль макрон, ес, ядерное оружие, новости, зарубежье, украина