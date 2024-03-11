https://ukraina.ru/20240311/1053760609.html
Алексей Самойлов оценил шансы НАТО нанести удар по РФ и развернуть масштабную морскую и наземную операцию
Алексей Самойлов оценил шансы НАТО нанести удар по РФ и развернуть масштабную морскую и наземную операцию - 11.03.2024 Украина.ру
Алексей Самойлов оценил шансы НАТО нанести удар по РФ и развернуть масштабную морскую и наземную операцию
Тренировки у НАТО проходят регулярно. Поэтому скоординированная и синхронизированная морская и воздушная операция возможна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-03-11T03:00
2024-03-11T03:00
2024-03-11T03:00
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На днях в журнале МО РФ "Военная мысль" вышел материал, в котором утверждается, что против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая начнётся с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных обстрелов.Конечно, НАТО в состоянии проводить такого рода операции, вопрос в их масштабе. Уже известно, как был потоплен крейсер "Москва", как были сбиты российские самолеты ДРЛО, как были повреждены БДК на Черном море, рассказал политолог.Во-первых, для такой операции у НАТО есть средства аэрокосмической разведки. Они в состоянии определять, где находятся критически важные объекты военной и гражданкой инфраструктуры, а также перехватывать переговоры, отметил эксперт.Также нужно учесть, что у Альянса есть дальнобойные ракеты. Причем не только те, которые всем известны (StormShadow, SCALP, Taurus). У НАТО есть на вооружении ракеты США наземного и воздушного базирования, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240307/1053736972.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, сша, алексей самойлов, нато, всу, ракеты, storm shadow , scalp
Новости, Россия, США, Алексей Самойлов, НАТО, ВСУ, ракеты, Storm Shadow , SCALP
Алексей Самойлов оценил шансы НАТО нанести удар по РФ и развернуть масштабную морскую и наземную операцию
Тренировки у НАТО проходят регулярно. Поэтому скоординированная и синхронизированная морская и воздушная операция возможна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
На днях в журнале МО РФ "Военная мысль" вышел материал, в котором утверждается, что против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая начнётся с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных обстрелов.
Конечно, НАТО в состоянии проводить такого рода операции, вопрос в их масштабе. Уже известно, как был потоплен крейсер "Москва", как были сбиты российские самолеты ДРЛО, как были повреждены БДК на Черном море, рассказал политолог.
"Тренировки у НАТО проходят регулярно. Недавно у них снова состоялись учения. Поэтому такая скоординированная и синхронизированная морская и воздушная операция возможна. У них такой опыт есть. И у них для этого есть все технические средства", - указал Самойлов.
Во-первых, для такой операции у НАТО есть средства аэрокосмической разведки. Они в состоянии определять, где находятся критически важные объекты военной и гражданкой инфраструктуры, а также перехватывать переговоры, отметил эксперт.
Также нужно учесть, что у Альянса есть дальнобойные ракеты. Причем не только те, которые всем известны (StormShadow, SCALP, Taurus). У НАТО есть на вооружении ракеты США наземного и воздушного базирования, заключил собеседник издания.