Алексей Самойлов оценил шансы НАТО нанести удар по РФ и развернуть масштабную морскую и наземную операцию - 11.03.2024 Украина.ру
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Алексей Самойлов оценил шансы НАТО нанести удар по РФ и развернуть масштабную морскую и наземную операцию
Алексей Самойлов оценил шансы НАТО нанести удар по РФ и развернуть масштабную морскую и наземную операцию - 11.03.2024 Украина.ру
Алексей Самойлов оценил шансы НАТО нанести удар по РФ и развернуть масштабную морскую и наземную операцию
Тренировки у НАТО проходят регулярно. Поэтому скоординированная и синхронизированная морская и воздушная операция возможна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-03-11T03:00
2024-03-11T03:00
новости
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На днях в журнале МО РФ "Военная мысль" вышел материал, в котором утверждается, что против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая начнётся с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных обстрелов.Конечно, НАТО в состоянии проводить такого рода операции, вопрос в их масштабе. Уже известно, как был потоплен крейсер "Москва", как были сбиты российские самолеты ДРЛО, как были повреждены БДК на Черном море, рассказал политолог.Во-первых, для такой операции у НАТО есть средства аэрокосмической разведки. Они в состоянии определять, где находятся критически важные объекты военной и гражданкой инфраструктуры, а также перехватывать переговоры, отметил эксперт.Также нужно учесть, что у Альянса есть дальнобойные ракеты. Причем не только те, которые всем известны (StormShadow, SCALP, Taurus). У НАТО есть на вооружении ракеты США наземного и воздушного базирования, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, алексей самойлов, нато, всу, ракеты, storm shadow , scalp
Новости, Россия, США, Алексей Самойлов, НАТО, ВСУ, ракеты, Storm Shadow , SCALP

Алексей Самойлов оценил шансы НАТО нанести удар по РФ и развернуть масштабную морскую и наземную операцию

03:00 11.03.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости
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Тренировки у НАТО проходят регулярно. Поэтому скоординированная и синхронизированная морская и воздушная операция возможна. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
На днях в журнале МО РФ "Военная мысль" вышел материал, в котором утверждается, что против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая начнётся с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных обстрелов.
Конечно, НАТО в состоянии проводить такого рода операции, вопрос в их масштабе. Уже известно, как был потоплен крейсер "Москва", как были сбиты российские самолеты ДРЛО, как были повреждены БДК на Черном море, рассказал политолог.
"Тренировки у НАТО проходят регулярно. Недавно у них снова состоялись учения. Поэтому такая скоординированная и синхронизированная морская и воздушная операция возможна. У них такой опыт есть. И у них для этого есть все технические средства", - указал Самойлов.
Во-первых, для такой операции у НАТО есть средства аэрокосмической разведки. Они в состоянии определять, где находятся критически важные объекты военной и гражданкой инфраструктуры, а также перехватывать переговоры, отметил эксперт.
Также нужно учесть, что у Альянса есть дальнобойные ракеты. Причем не только те, которые всем известны (StormShadow, SCALP, Taurus). У НАТО есть на вооружении ракеты США наземного и воздушного базирования, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
7 марта, 05:50
Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и КупянсковКиевский режим сможет продлить свою агонию до ноября. Пока же России надо внимательно следить за тем, сумеет ли Запад отправить на Украину новые партии оружия или послать войска под чужим флагом
 
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