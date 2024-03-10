https://ukraina.ru/20240310/1053799311.html

Какое будущее у Зеленского и у самой Украины. Украинские эксперты отчаянно ищут выход

Какое будущее у Зеленского и у самой Украины. Украинские эксперты отчаянно ищут выход - 10.03.2024 Украина.ру

Какое будущее у Зеленского и у самой Украины. Украинские эксперты отчаянно ищут выход

В украинском экспертном сообществе думают над тем, каковы будут результаты президентских выборов, когда такие выборы могут состояться и все ли потенциальные кандидаты до них доживут. Или же никаких выборов не будет, и вместо них страну ждет махновщина?

2024-03-10T16:03

2024-03-10T16:03

2024-03-10T16:03

эксклюзив

украина

россия

британия

владимир зеленский

портников

валерий залужный

верховный суд

вооруженные силы украины

сбу

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Обсуждают рост рейтинга бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, которому ныне предлагают отправиться послом Украины в Британию. Напомним, по результатам опроса, проведенного центром социальных и маркетинговых исследований "Socis", Залужный выиграл бы президентские выборы, обойдя Зеленского — в том случае, если бы такие выборы состоялись в ближайшее время.Более того, гипотетический "блок Залужного" обошел бы "блок Зеленского" и на парламентских выборах.При этом 65,4% респондентов считают, что до конца конфликта выборы в стране проводить не стоит, противоположного мнения придерживаются более 33% опрошенных.Но пока продолжается конфликт, рейтинги не имеют значения, в стране "нет политической ситуации, потому что нет электоральной ситуации", считает украинский политический обозреватель Виталий Портников."То, как будут выглядеть выборы президента Украины, зависит от того, когда эти выборы вообще состоятся, через сколько лет, и какими результатами закончится война. Мы же с вами только в начале процесса", - заявил политобозреватель в эфире одного из каналов.Он добавил, что нельзя сейчас сказать, кто будет участником выборов. По мнению Портникова, Зеленского вполне могут до тех пор ликвидировать. Политобозреватель полагает, что усилия к этому приложит Россия - "потому что уничтожить президента Украины, чтобы создать определенную ситуацию хаоса и нелегитимности власти может быть важной задачей российских вооруженных сил и российских спецслужб, они будут эту задачу выполнять".Портников добавил, что это может касаться не только Зеленского, но и других деятелей, "которые, с точки зрения россиян, могут пользоваться популярностью у украинских граждан".Поэтому список потенциальных претендентов составить сейчас невозможно, как невозможно предсказать, кто из них доживет до конца войны и когда наступит этот конец, считает эксперт.Портников подчеркнул, что, по его мнению, "нужно настраиваться на долговременный процесс выживания в многолетней сложной тяжелой войне — и это все, что нужно делать гражданам Украины в 20-х годах XXI столетия, о повестке дня 30-х годов поговорим потом".Пока идет всего лишь третий год войны, кто знает, сколько лет она еще продлится, какие территории охватит, сказал политобозреватель. По его словам, "это только первые капли дождя, дождь еще не начался".А вот прославившийся рекламой "целительных" пирамидок украинский журналист Дмитрий Гордон (объявлен иноагентом в РФ) нахваливает Зеленского, считает, что президент — любимец публики, что сам Шекспир был бы счастлив изобразить судьбу этого человека, вообще, про Зеленского будут еще снимать художественные фильмы, в которых "хорошо бы, он сам себя сыграл".По мнению Гордона, высказанном в интервью журналистке Наташе Влащенко, рейтинг Зеленского падал до войны, а вот с началом конфликта, в который тот якобы не верил, он показал "личный героизм", не сбежал из Киева, чем и "спас Украину".Спас или погубил — это вопрос. Уже скоро на Украине грядут большие перемены, считает известный своим историческим оптимизмом экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Об этом он сказал в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ), комментируя иск лидера движения "Другая Украина" Виктора Медведчука о восстановлении его украинского гражданства."Он чует, что уже для Зеленского жареным запахло, что поменяется все. Что… он вернется. И будет реабилитирован. Все, заканчивается "зеленая шарманка". Потому что никто не хочет принимать в этом участия", - заявил эксперт.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, Верховный суд Украины рассматривает исковое заявление Виктора Медведчука, который требует вернуть ему украинское гражданство, депутатский мандат и отменить введенные против него санкции. СБУ ходатайствовала о закрытии дела, но Верховный суд ходатайство отклонил.Соскин продолжил: денег у киевского режима нет, оружия нет - "все, заканчивается зеленая серенада"."И, будучи очень опытным человеком, который еще, представляешь, был адвокатом у Стуса и Литвина, ну конечно, он (Медведчук — Ред.) знает, что уже все заканчивается. Он чует, плюс, ему же дают материалы...", - считает политолог. По его мнению, относительно Зеленского только один вопрос: "куда он поедет, на Доминикану или в Гаити?".По мнению экс-советника Кучмы, нынешний режим подпишет себе окончательный приговор, когда будет подписан закон об усилении мобилизации, после этого - "начнется махновщина".А пока власть больше всего боится женских бунтов, считает покинувшая страну известная украинская журналистка и ведущая Диана Панченко. Об этом она сказала 8 марта в интервью белорусскому информационному агентству БелТА."Если бы вы спросили у меня, чего больше всего боится украинская власть, я абсолютно ответственно вам говорю — она больше всего боится женщин, женских так называемых бунтов, женщин, которые смогли бы объединиться, женщин, которые сейчас отправили на войну своих сыновей, мужей, смогли бы объединиться против этой власти", - сказала она.Диана Панченко добавила, что уже сейчас на Украине происходят стычки с сотрудниками ТЦК, люди спрашивают — а за что мы воюем? За светлое будущее Зеленского и его детей, за депутатов, которые жируют? Она обратилась к украинским женщинам с призывом не отправлять своих мужей на войну.Панченко пояснила, почему согласилась дать интервью белорусскому агентству — потому, что она очень не хотела бы, чтобы Белоруссия повторила путь Украины. Она посоветовала гражданам Белоруссии сохранять бдительность — вероятно, они недооценивают опасность."Вот эта грань между спокойной и процветающей страной и страной, которая катится в пропасть, эта грань очень тонкая. И, к сожалению, в сегодняшнюю эпоху постправды и век информационных технологий очень легко в эту бездну упасть", - сказала она.О том, как это падение начиналось на Украине, Диана Панченко рассказала в своей книге "Неизбежное", только что вышедшей в свет. В книге собрано много фактов, о которых предпочитали не вспоминать и не говорить. А помнить о том, как разрушали страну, необходимо. По словам автора, для белорусов эта книга может стать путеводителем - "как не надо делать".

https://ukraina.ru/20240310/1053795886.html

https://ukraina.ru/20240310/1053786150.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, британия, владимир зеленский, портников, валерий залужный, верховный суд, вооруженные силы украины, сбу