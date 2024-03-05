https://ukraina.ru/20240305/1053726560.html

Залужный одержал бы победу на потенциальных президентских выборах на Украине – опрос

Залужный одержал бы победу на потенциальных президентских выборах на Украине – опрос - 05.03.2024 Украина.ру

Залужный одержал бы победу на потенциальных президентских выборах на Украине – опрос

Бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный обошёл бы нынешнего президента страны Владимира Зеленского и одержал победу в президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее время. Это следует из результатов соцопроса "Социсома", передаёт "Политика страны"

2024-03-05T22:32

2024-03-05T22:32

2024-03-05T22:32

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Уточняется, что экс-главком ВСУ мог бы одержать победу и в парламентских выборах. За возможный "Блок Залужного" проголосовали бы 46,4% жителей страны. За "Блок Зеленского" свои голоса отдали бы 21,1%, за "Блок Порошенко" - 7,5%, "Блок Притулы" - 7%, "Блок Разумкова" - 6,8%. При этом 65,4% считают, что до конца спецоперации выборы в стране проводить не стоит, и напротив, за голосование высказались более 33% опрошенных украинцев. Отметим, что такой опрос проводится в стране не впервые. В начале декабря прошлого года группа "Рейтинг" спросила у украинцев, голосовали бы они за гипотетическую партию Валерия Залужного. Уже тогда экс-главком обгонял Зеленского почти на десять процентов.

https://ukraina.ru/20240223/1053482573.html

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новости, выборы, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сво