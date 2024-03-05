Залужный одержал бы победу на потенциальных президентских выборах на Украине – опрос - 05.03.2024 Украина.ру
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Залужный одержал бы победу на потенциальных президентских выборах на Украине – опрос
Залужный одержал бы победу на потенциальных президентских выборах на Украине – опрос - 05.03.2024 Украина.ру
Залужный одержал бы победу на потенциальных президентских выборах на Украине – опрос
Бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный обошёл бы нынешнего президента страны Владимира Зеленского и одержал победу в президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее время. Это следует из результатов соцопроса "Социсома", передаёт "Политика страны"
2024-03-05T22:32
2024-03-05T22:32
новости
выборы
украина
валерий залужный
владимир зеленский
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Уточняется, что экс-главком ВСУ мог бы одержать победу и в парламентских выборах. За возможный "Блок Залужного" проголосовали бы 46,4% жителей страны. За "Блок Зеленского" свои голоса отдали бы 21,1%, за "Блок Порошенко" - 7,5%, "Блок Притулы" - 7%, "Блок Разумкова" - 6,8%. При этом 65,4% считают, что до конца спецоперации выборы в стране проводить не стоит, и напротив, за голосование высказались более 33% опрошенных украинцев. Отметим, что такой опрос проводится в стране не впервые. В начале декабря прошлого года группа "Рейтинг" спросила у украинцев, голосовали бы они за гипотетическую партию Валерия Залужного. Уже тогда экс-главком обгонял Зеленского почти на десять процентов.
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новости, выборы, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сво
Новости, выборы, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СВО

Залужный одержал бы победу на потенциальных президентских выборах на Украине – опрос

22:32 05.03.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный обошёл бы нынешнего президента страны Владимира Зеленского и одержал победу в президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее время. Это следует из результатов соцопроса "Социсома", передаёт "Политика страны"
"Согласно данным, Залужный набрал бы в первом туре 41%, Зеленский - 23,7%, Порошенко - 6,4%, Разумков – 5,6%. Во втором туре Залужный победил бы Зеленского - 67,5% против 32,5%", – приводит данные телеграм-канал.
Уточняется, что экс-главком ВСУ мог бы одержать победу и в парламентских выборах. За возможный "Блок Залужного" проголосовали бы 46,4% жителей страны. За "Блок Зеленского" свои голоса отдали бы 21,1%, за "Блок Порошенко" - 7,5%, "Блок Притулы" - 7%, "Блок Разумкова" - 6,8%.
При этом 65,4% считают, что до конца спецоперации выборы в стране проводить не стоит, и напротив, за голосование высказались более 33% опрошенных украинцев.
Отметим, что такой опрос проводится в стране не впервые. В начале декабря прошлого года группа "Рейтинг" спросила у украинцев, голосовали бы они за гипотетическую партию Валерия Залужного. Уже тогда экс-главком обгонял Зеленского почти на десять процентов.
Зеленский ВСУ камуфляж Донецкая область АТО
23 февраля, 03:50
Возня вокруг Залужного: эксперт рассказал, как поплыл моральных дух ВСУ и затрещало кресло под ЗеленскимСнятие с должности Залужного, которому предшествовала возня вокруг его фигуры – это однозначный удар по боевому духу ВСУ. Украинский фронт зашатался, а после него зашатался и режим Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
 
НовостивыборыУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСВО
 
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Заголовок открываемого материала
22:32Залужный одержал бы победу на потенциальных президентских выборах на Украине – опрос
22:12Российская армия сожгла американскую РСЗО HIMARS в зоне СВО
21:49В разведке РФ рассказали от кого зависит будущее Украины
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20:56Посол РФ оценил возможность прямого вооружённого столкновения РФ с НАТО
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