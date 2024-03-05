Залужный одержал бы победу на потенциальных президентских выборах на Украине – опрос
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный обошёл бы нынешнего президента страны Владимира Зеленского и одержал победу в президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее время. Это следует из результатов соцопроса "Социсома", передаёт "Политика страны"
"Согласно данным, Залужный набрал бы в первом туре 41%, Зеленский - 23,7%, Порошенко - 6,4%, Разумков – 5,6%. Во втором туре Залужный победил бы Зеленского - 67,5% против 32,5%", – приводит данные телеграм-канал.
Уточняется, что экс-главком ВСУ мог бы одержать победу и в парламентских выборах. За возможный "Блок Залужного" проголосовали бы 46,4% жителей страны. За "Блок Зеленского" свои голоса отдали бы 21,1%, за "Блок Порошенко" - 7,5%, "Блок Притулы" - 7%, "Блок Разумкова" - 6,8%.
При этом 65,4% считают, что до конца спецоперации выборы в стране проводить не стоит, и напротив, за голосование высказались более 33% опрошенных украинцев.
Отметим, что такой опрос проводится в стране не впервые. В начале декабря прошлого года группа "Рейтинг" спросила у украинцев, голосовали бы они за гипотетическую партию Валерия Залужного. Уже тогда экс-главком обгонял Зеленского почти на десять процентов.
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