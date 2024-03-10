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План мира или ультиматум войны? Дмитрий Краснов о тайнах встречи Путина и Гросси, Зеленского и Эрдогана

План мира или ультиматум войны? Дмитрий Краснов о тайнах встречи Путина и Гросси, Зеленского и Эрдогана - 10.03.2024 Украина.ру

План мира или ультиматум войны? Дмитрий Краснов о тайнах встречи Путина и Гросси, Зеленского и Эрдогана

С 1999 года начался марш НАТО к границам России и он продолжается до сих пор.

2024-03-10T16:15

2024-03-10T16:15

2024-03-10T16:22

россия

украина

запад

владимир путин

эрдоган

владимир зеленский

нато

магатэ

интервью

третья мировая война

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О том, как мир оказался на грани Третьей мировой войны, зачем глава МАГАТЭ встречался с Путиным, а Зеленский с Эрдоганом, в интервью изданию Украина.ру рассказал почетный адвокат России, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов.Владимир Зеленский выступил против предложения Реджепа Эрдогана провести мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием России. Об этом украинский лидер заявил 8 марта на совместном брифинге с президентом Турции после встречи в Стамбуле.Ранее 6 марта президент России Владимир Путин после полуторалетнего перерыва встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.— Дмитрий Анатольевич, есть ли перспектива мирных переговоров после встречи Эрдогана и Зеленского?— Меньше всего надеюсь на "друга" Эрдогана. Напомню, что глава киевского режима ездил в Турцию не о мире разговаривать.Главная цель визита — переговоры с производителями оружия. Предложение же Эрдогана выглядит так: "Мы можем заработать на войне миллиарды, поэтому, может, прекратим эту войну?" Согласитесь, выглядит лицемерно.Если бы нацистский режим не уничтожил на Украине оппозицию, не выжег малейшие ростки инакомыслия, можно было бы надеяться, что здоровые силы страны могут оказать давление на клику Зеленского. В нынешней же ситуации за стол переговоров его усадят только убытки инвесторов кровопролития. И, боюсь, Эрдоган среди них.— Владимир Путин встретился в Сочи с главой МАГАТЭ Гросси. Официально они говорили о Запорожской АЭС. Что могло остаться в кулуарах? Есть мнение, что Гросси передал Путину какое-то важное послание. Может ли это быть предложение о мире или, наоборот, ультиматум о войне?— Предлагаю не уподобляться западным политикам, которые, в свою очередь, уподобились кошкам. Говорят, кошки не понимают человеческую речь, смысл слов, но чутко реагируют на интонацию.Поэтому если грозить кошке страшными карами, но делать это умильным голоском, она не станет спасаться бегством, а подойдёт тереться о ногу. И, наоборот, если грозно похвалить кошку, то она испугается, а не примет комплимент на свой счёт.В Европе давно уж сложились наследственные элиты — в истеблишменте веками крутятся представители одних и тех же фамилий, а "кошачий интеллект" передаётся со времён средневековья.Тогда дворяне в качестве системы распознавания "свой – чужой" стали использовать не нужные ни для чего другого условности. Постепенно куртуазность политеса гипертрофированно разрослась, заслонив собою смысл коммуникации, и аристократы стали больше обращать внимание на то, как сказано, а не что сказано.Со временем контент вообще потерял смысл. Элита успешно деградировала до уровня кошек.В дореволюционной России попытки угнаться в деградации за Западом не удавались: то западник, вроде бы Пётр I, был прямолинейным и требовал прямоты от других, то на трон восходили явные славянофилы, презиравшие европейский приоритет манер над смыслом.После революции изысканные околичности вообще отпали. Так что исторически сложилось, что мы говорим прямо и по делу, не скрывая смысл в кружевах галантных условностей.В результате смешно наблюдать западную реакцию, когда наш президент прямо, конкретно и открыто говорит что-то европейцам, а те впадают в задумчивость: "Гм… Что же он хотел сказать?"Сейчас, после встречи с Гросси, западные пресса и политикум снова скрупулёзно анализируют, кто к кому как повернулся на фотографии, кто, когда и насколько поднял бровь. Но прочитать стенограмму на сайте Кремля никому не придёт в голову. Кошачий уровень интеллекта не позволяет.Что было в закрытой части встречи? Конкретика, разглашение которой недопустимо. Но конкретика по тем же вопросам, которые открыто заявлены Владимиром Путиным.Я, как и подавляющее большинство россиян, доверяю своему президенту, и поэтому не допускаю мысль, что он стал бы вводить граждан России в заблуждение.— Президент России заявил, что "воссоединение народов России и Украины обязательно произойдёт… на духовном уровне… рано или поздно". Что он имел ввиду? Для кого предназначались слова?— Сейчас прогноз Путина кажется невероятным — слишком велико ожесточение. Но давайте вспомним ещё более жестокие времена.В самом начале XVII века некто Пётр Сагайдачный объявил себя гетманом "обеих сторон Днепра и всего Войска Запорожского". В 1618-м он получил от поляков булаву, бунчук, печать и флаг и тут же двинулся на Москву.Поляки рассчитывали, что запорожцы помогут захватить российский престол. А запорожцы рассчитывали устроить грабёж — это же основа их экономики. И начался кровавый рейд Сагайдачного по русским городам, описанный многими летописцами."А пришёл он, пан Сагадачной, со черкасы и многую кровь християнскую пролил, много православных християн и з женами и з детьми посек неповинно, и храмы Божия осквернил и разорил и домы все християнские пограбил и многих жен и детей в плен поимал".Из-под Москвы, где запорожцы полякам так и не помогли, Сагайдачный возвращался другой дорогой продолжая резню, грабёж и опустошение. В понятиях сегодняшнего дня его рейд является ни чем иным, как геноцидом, усугубленным тактикой выжженой земли.После таких событий, казалось бы, дружба с черкасами — так тогда называли жителей южноукраинских земель — и "запорогами" была невозможна на века, как минимум.Но не прошло и десяти лет, как малороссы начали бежать в Россию от притеснений поляков. Селились они в тех же городах, которые недавно сжигали орды Сагайдачного, а Москва дала наказ воеводам "к черкасам имети бережение и ласку". Людей спасали от геноцида, не спрашивая, участвовал ли кто их них сам в недавнем геноциде.Сагайдачные, петлюры, бандеры, зеленские приходят и уходят, а великороссы и малороссы остаются одним народом. Так что президент абсолютно прав: сбросив морок неонацизма и бандеровщины, украинский народ рано или поздно снова вернётся в лоно славянского единства.— Со стороны Запада все больше звучит намеков о войне с Россией. Как мы оказались на пороге Третьей мировой? Какие события и силы привели к этому?— "Ничего личного, только бизнес". Марксисты утверждают, что не короли и президенты определяют ход истории, но конкретные интересы отдельных групп людей. Каждый на своём месте хочет жить лучше здесь и сейчас.Ежечасно принимаемые решения и предпринимаемые действия закручиваются в вихри противоречий, соединяются в ручейки совпадающих интересов и, слившись все вместе, образуют единую реку исторических событий.Вот, западные политики требуют от бизнеса срочно выдать горы новых вооружений. Но промышленность — не супермаркет с товарами на складе, каждое изделие нужно создать, а для этого создать станки.Увеличить выпуск — значит, инвестировать в развитие производства, весьма специфического, пригодного только для войны. И, если война завтра прекратится, бизнес, вложившийся в модернизацию и расширение, понесёт убытки.Бизнес требует гарантий спроса на свою продукцию. Но спрос обеспечивается только расширением кровопролития, только разрастанием войны. И политики ищут, как и где спрос. Россия? Ближний Восток? Тихоокеанский регион? Африка?Вот и получается, что вроде бы никто не хочет Третьей мировой, никто не думает о судьбах человечества, все озабочены своими мелкотравчатыми, сиюминутными интересами — но результат отдельных решений и действий несёт нас в пропасть.— В своем недавнем выступлении Владимир Путин напомнил, что Запад спровоцировал конфликты на Украине и в других частях света (Ближнем Востоке, Африке). Как считаете: происходящее в мире сейчас — это пик событий? Что спровоцировало разлом глобального мира именно сейчас?— Любая провокация призвана вызвать ответные действия. Если на провокацию не поддались, то всё во взаимоотношениях сторон остаётся по-старому, ничего не меняется. Давайте же посмотрим на действия Запада.С 1999 года начался марш НАТО к границам России и он продолжается до сих пор. Русофобские проявления в ближнем зарубежье начались тогда же и достигли апофеоза в антироссийском перевороте на Украине.Затем — гражданская война на Донбассе. После — "Минск", и вместо выполнения одноимённых соглашений вдоль границ Донецкой и Луганской республик была создана обширная военная инфраструктура. ЦРУ построило вблизи России свои 12 разведывательно-диверсионных баз. Была перестроена и вооружена по стандартам НАТО украинская армия.Это не провокация — это постоянное нарастание угрозы. Это военное давление. Наступательная операция. И, если бы не противодействие России, она бы закончилась полным уничтожением нашей страны.Если говорить о разломе, то сломана, в первую очередь, стратегия Запада. Победоносный марш, длившийся десятилетиями, впервые встретил твёрдое сопротивление. И, к сожалению, это не пик событий — слишком велики западные инвестиции и ожидания профитов от них.Запад не остановится, пока ущерб от продолжения конфликта не станет для него сопоставимым с ожидаемыми прибылями и потому неприемлемым.— Какое будущее можно спрогнозировать для нас , исходя из заявлений отдельных западников о возможном вводе войск НАТО на Украину?— Франция одна из первых заговорила о прямом вторжении [на Украину]. Дискурс подхватили прибалтийские лимитрофы, ястребы в США. Тема дискутируется в немецком политикуме.Финская пресса дошла до того, что уже пишет о том, как свежеиспечённый президент Финляндии доезжает на натовских танках до Кремля — с улыбкой во всё лицо.Оптимизма ни заявления западных политиков, ни внутренняя экономическая логика конфликта, о которой я говорил, не прибавляют. Но Россия не впервые оказывается в центре хищнических интересов.Как показала история, сломить русский народ пока не удавалось. Надеюсь, и в этот раз агрессоры уймутся — после того, как встретят достойный ответ.

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Анна Черкасова

россия, украина, запад, владимир путин, эрдоган, владимир зеленский, нато, магатэ, интервью, третья мировая война, геополитика, переговоры, геноцид