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"Вокруг Булгакова": Торгсин

"Вокруг Булгакова": Торгсин - 10.03.2024 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": Торгсин

Магазин "Торгсин" на Смоленской площади (ул. Арбат, 54/2 стр. 1) – одна из локаций, на которых происходит действие главы 28 романа "Мастер и Маргарита". Описан он как универсам, в котором всё есть, но есть это всё – за валюту. Всё это великолепие сжигается Бегемотом и Коровьевым из хулиганских побуждений

2024-03-10T09:09

2024-03-10T09:09

2024-03-10T09:09

"вокруг булгакова"

эксклюзив

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писатель

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Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами было создано в январе 1931 года и функционировало до января 1936 года. В этих магазинах продавались дефицитные (импортные в том числе) товары за золото и валюту по завышенным ценам. В более поздние времена примерно так же функционировали магазины сети "Берёзка".Формально основным контингентом покупателей Торгсинов были работающие в СССР иностранцы – в начале 1930-х их было в СССР довольно много, поскольку в рамках индустриализации в страну привлекались иностранные инженеры. Особенно много было американцев – ведь по американским проектам строились многие предприятия, а, например, Нижегородский автомобильный завод (будущий ГАЗ) был закуплен вообще целиком.Изначально в Торгсинах отоваривались только иностранцы и торговали там преимущественно антиквариатом. С 1931 года они были открыты и для советских граждан, каким-то образом получившие доступ к валюте или имевших накопленное за время Гражданской войны и НЭПа, а то и оставшееся с дореволюционных времён, золото.Ассортимент был существенно расширен. Особую роль Торгсины сыграли во время голода 1932-33 годов, когда граждане массово обменивали валюту и золото (кроме церковных ценностей – они были собственностью государства) на еду. В 1933 году продукты питания составляли 80% всех проданных в Торгсине товаров, причём на дешевую ржаную муку приходилась почти половина всех продаж. Стоит также помнить, что в СССР в 1929-35 годах действовала карточная система (не всеобщая – она охватывала максимум 40 млн человек)Формально торговля шла не за валюту или, тем более, золото, а за "торгсиновские рубли", которые получались в обмен. Сначала использовались квитанции Госбанка о переводе или размене валюты, иностранная валюта, чеки иностранных банков и травелерс-чеки Госбанка. В конце 1931 года, когда доступ в магазины получили советские граждане, появились боны – товарные ордера Торгсина (ТОТ). В феврале 1933 года вместо них ввели более защищённые от подделок товарные книжки. "Золотой рубль" Торгсина (золотые рубли в это время существовали не в виде монеты, а в виде расчётной единицы) стоил на рынке 35-40 рублей или $ 0,5.По официальным данным:"За вычетом валютной затраты на импортные товары в размере 13,8 млн рублей, чистая валютная выручка Торгсина составила 273,4 млн рублей. Привлечённая сумма золотовалютных ценностей была сопоставима с расходами на оборудование для десяти гигантов социалистической промышленности: Горьковского автозавода (43,2 млн руб), Сталинградского тракторного (35 млн руб.), Автозавода им. Сталина (27,9 млн руб.), Днепростроя (31 млн руб.), Господшипника (22,5 млн руб.), Челябинского тракторного завода (23 млн руб.), Харьковского тракторного завода (15,3 млн руб.), Магнитогорского меткомбината (44 млн руб.), Кузнецка (25,9 млн руб.) и Уралмаша (15 млн руб.)"Некоторые булгаковеды пытаются делать из этих цифр выводы. Вот, например, Василий Сидоров пишет:"Фактически народ оплатил все импортное оборудование для десяти "гигантов социалистической промышленности" (...) Как и во многих других случаях, Михаил Афанасьевич весело, задорно пишет о делах по-настоящему страшных".Странно суждение… Допустим не было бы Советской власти, что тогда? Тогда одно из двух – или бы эти заводы не были построены или они были бы построены за средства "народа", изъятые другими, столь же рыночными механизмами…Кстати, о "народе". Под "народом", с которым себя ассоциирует Сидоров, очевидно имеется в виду несчастный Андрей Фокич Соков, у которого "дома под полом двести золотых десяток" заработанных на некипячёном чае и осетрине второй свежести...Всего в систему Торгсина входило полторы тысячи магазинов, но имеется в виду того тот, который находится рядом со Смоленским рынком. Михаил Булгаков, получавший отчисления от зарубежных изданий и постановок своих произведений, имел возможность бывать и в магазине. Елена Сергеевна Булгакова писала в дневнике: "купили английскую хорошую материю по 8 рублей золотом метр. Приказчик уверял – фрачный материал. Но крахмальных сорочек – даже уж нефрачных – не было. Купили чёрные туфли, чёрные шёлковые носки".Здание на Смоленской площади было построено в 1928 году в стиле конструктивизма по проекту архитектора Вячеслава Олтаржевского на месте снесённых строений старого Смоленского рынка. Заказчиком был торговый кооператив "Московское объединение".В начале 1930-х здание было перестроено Владимиром Маятом – пятиэтажный дом был надстроен шестым этажом, а скруглённые формы, напоминавшие о модерне, были заменены на гранёные. По торцам пилонов и над входным вестибюлем были высечены крупные рубленые надписи "Универмаг Торгсин".В 1935 году Торгсин в этом помещении был закрыт и тут появился гастроном "Смоленский" – второй по значимости в Москве после Елисеевского. В жилых этажах до 1970-х годов были коммунальные квартиры, а после их расселения площади были переданы МИДу.С точки зрения романа "Мастер и Маргарита" тут интересы преимущественно два момента – хронология и сам факт появления эпизода.По хронологии очевидно, что эпизод в Торгсине не мог появиться ранее 1931 года и это действительно так – впервые глава под названием "С примусом по Москве" появляется в редакции 1932-34 годов, там Бегемот и Коровьев заходят в Торгсин у Никитских ворот.Почему в конечной версии появился Торгсин именно на Смоленской площади осталось непонятным, хотя теоретически понять можно – рядом был рынок, недалеко, в Шубинском переулке, жил Викентий Вересаев, с которым Булгаков сотрудничал при написании пьесы об Александре Пушкине.Другое дело, что, по логике, после 1936 года этот эпизод должен был исчезнуть, но он не исчез. В окончательной редакции романа Торгсин вполне себе работает после казни Генриха Ягоды в 1938 году… Причём по характеру работы очевидно, что это именно Торгсин, а не "Смоленский". Впрочем, булгаковский текст не следует привязывать к конкретным датам.Что же касается самого факта появления сцены в магазине то очевидно только то, что для Булгакова он был важен, но вот почему… Можно только предполагать, что ему не нравилась то ли сама система (очевидная несправедливость продажи товаров только тем, у кого была валюта, хотя при капитализме мы наблюдаем то же самое), то ли отдельные "винтики" этой системы (посетителей нередко обвешивали и обсчитывали при получении валюты и золота). Увы, намёков на это нет ни в воспоминаниях, ни в дневниках.

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эксклюзив, михаил булгаков, москва, мастер и маргарита, торговля, русская литература, писатель