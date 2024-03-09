https://ukraina.ru/20240309/1053779216.html

1943: батальон Людвика Свободы в боях за Харьков

1943: батальон Людвика Свободы в боях за Харьков - 09.03.2024 Украина.ру

1943: батальон Людвика Свободы в боях за Харьков

Современные новости выглядят примерно так: "Чехия и Словакия поссорились из-за российско-украинской войны". А ведь 80 лет назад всё было иначе – чехи и словаки под командованием будущего президента ЧССР Людвига Свободы вместе с советскими солдатами освобождал первую столицу УССР Харьков…

2024-03-09T08:00

2024-03-09T08:00

2024-03-09T08:00

история

история

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чехословакия

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8 марта 1943 года вошло в историю Великой Отечественной войны, как день первого боя отдельного чехословацкого батальона Людвика Свободы. Это было время ожесточенного сражения за Харьков, когда его поспешное освобождение обернулось для Красной Армии настоящей трагедией.В январе 1942 года в районе города Бузулук Оренбургской области из граждан Чехословакии, которые различными путями попали на территорию СССР, формировался отдельный пехотный батальон. Возглавил его подполковник Людвик Свобода – будущий Герой Советского Союза и трижды Герой ЧССР. Солдатом австро-венгерской армии в 1915 году он попал в русский плен, содержался в Дарницком лагере для военнопленных в Киеве. Затем стал добровольцем в создаваемом российскими властями Чехословацком легионе, который планировалось бросить в бой против австрияков. После Октябрьской революции в составе Чехословацкого корпуса Свобода сражался против красных. Тогда же в феврале 1919 года он получил свое первое офицерское звание подпоручика.После возвращения через Тихий океан и Панаму на Родину, Свобода, который до войны был абсолютно гражданским человеком, продолжил военную карьеру. Несмотря на опыт боёв против Красной Армии, он стал самым горячим сторонником сотрудничества с ней перед Мюнхенским сговором.Аннексию Чехии немцами Свобода встретил в звании подполковника. Он был готов оказать вермахту сопротивление, привёл свою часть в боевую готовность, но, как и вся армия Чехословакии, был предан своим правительством. В дальнейшем уволенный из армии подполковник пытался вести подпольную антифашистскую деятельность, но был раскрыт и бежал в СССР.Осенью 1942 года, без одобрения лондонского Министерства национальной обороны правительства Чехословакии за рубежом, Свобода по собственной инициативе передал советскому командованию рапорт с просьбой об отправке 1-го батальона Чехословацкой армии на фронт. 30 января 1943 года его включили в состав 25-й гвардейской стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта. В этот же день Людвику Свободе присвоили звание полковника.Это был период, когда только что закончилась Острогожско-Россошанская операция. 40-я армия генерала Кирилла Семеновича Москаленко как раз закончила разгром 2-й Венгерской армии, во вражеской обороне зияла огромная многокилометровая брешь от Ростова до Воронежа.Чехословаки приняли участие в преследовании противника. Их эшелоном перебросили к городу Валуйки, откуда они, совершив пешком 350-километровый переход, вместе с Красной Армией ворвались на территорию УССР – началась Харьковская наступательная операция. 1 марта батальон вступил в освобождённый Харьков.Сначала советским войскам сопутствовал успех. Однако в конце февраля враг нанес несколько мощных фланговых ударов, в результате которых рвавшаяся южнее Харькова к Днепру советская группировка оказалась под угрозой окружения. В районе самого Харькова также сложилось тяжёлое положение, советские войска перешли здесь к обороне.Южнее города в районе Змиева пыталась обойти Харьков с юга, чтобы взять в клещи танковая дивизия СС "Мертвая голова", на вооружении которой были, в том числе, новейшие тяжёлые танки "Тигр". Справиться с ними можно было только в ближнем бою.2 марта из Харькова батальон Свободы перебросили чуть западнее Змиева в район села Соколово – это 25 км южнее Харькова. Здесь чехословаки должны были удерживать рубеж по реке Мжа. Проблема состояла в том, что реку пока ещё сковывал прочный лёд, поэтому форсировать её для врага особой проблемы не составило быСвобода принял решение выдвинуть в авангард на западный берег Мжи непосредственно в Соколово и оборонительные позиции перед этим селом 1-ю роту своего батальона, командовал которой надпоручик Отакар Ярош. В качестве средств усиления роте были приданы две 76-мм пушки. 10 танков Т-34 и батарея "Катюш" укрылись на восточном берегу реки, готовые поддержать роту огнем и гусеницами.6 марта к Соколову выехала вражеская разведка, её перебили. 8 марта позиции 1-й роты атаковали основные силы врага. В 13:30 на неё двинулись сразу 14 вражеских танков и мотопехота, однако огонь по врагу открыли реактивные минометы, и он отступил. Осколки рвавшихся "эрэсов" не могли причинить вред экипажу танков, но они выводили их строя ходовую часть машин, выкашивали пехоту.Три танка, после отступления вражеских сил, остались стоять в поле. Чехословаки подумали, что они уничтожены, а их экипажи или погибли, или отошли, но это была вражеская уловка. Немецкие танкисты оставались в своих машинах – они затаились, докладывая по рациям своему командованию обстановку и засекая огневые точки неопытных чехословаков.В 15:30 началась новая атака, теперь танков было в разы больше. Неожиданно "ожили" подбитые танки, которые уничтожили несколько раскрытых ранее их экипажами огневых точек – погибло одно орудие, ещё один станковый пулемет враг захватил.Но рота в панику не ударилась, а продолжала сражаться. По бортам прорвавшихся танков, по их гусеницам и кормовым бронелистам заработали противотанковые ружья, полетели гранаты. Но врагов было больше, они были опытнее и лучше вооружены, и постепенно занимали все новые и новые опорные пункты чехословаков. Пять часов в Соколово длился бой за сельскую церковь.Рядовой Войтех Черны подбил одной гранатой танк, а второй повредил несколько бронеавтомобилей и убил 20 немецких солдат. Этот бой он, кстати, пережил, был произведен в подпоручики и возглавил 1-ю роту батальона, так как ее командир Отакар Ярош погиб. Надпоручик бросился под танк со связкой гранат и подорвал его – он первым из сражавшихся в Красной Армии солдат иностранных государств стал Героем Советского Союза. Всего рота Яроша и средства её поддержки подбили в том бою 19 вражеских танков и 6 бронетранспортеров.Что касается Черны, он потом в ноябре того же года отличился при освобождении Киева, за что был награжден Орденом Славы III степени, и Белой Церкви – орденом Красной Звезды.Но тогда 8 марта 1943 года к 19:00, когда уже начало смеркаться, положение у роты сложилось отчаянное, она была почти полностью уничтожена. 86 человек погибли, еще 114 человек было ранено, 20 попало в плен – немцы их перебили. Были уничтожены обе пушки и потеряны 7 противотанковых ружей из 8-ми.Полковник Свобода решил бросить на помощь роте "тридцатьчетверки", но первая же провалилась под лёд – оказалось, что пока батальон занимал на берегу реки оборону, лед подтаял, и речка для танков стала непроходимой. С одной стороны – это облегчало батальону выполнение его задачи по удержанию своего рубежа. С другой, поддержать свою передовую роту Свобода теперь танками не мог, и он приказал 1-й роте отходить на восточный берег реки. Тяжелораненых тут же отправили в госпиталь в Харьков.Следующая неделя прошла в попытках врага форсировать реку, которые батальон неизменно отражал. Места скопления вражеских войск перед атаками своевременно поражались советской артиллерией и "катюшами".Но 15 марта немцы заняли Харьков, были захвачены раненые в боях и лежавшие на излечении в госпитале чешские и словацкие солдаты. Многие из них были врагом уничтожены, кто-то попал в плен.Над батальоном, как и над всей 40-й армией нависла опасность окружения – Свободой был получен приказ отходить на восток. Фронт пришел в движение, но вскоре замер, образовав в районе Курска так называемую Курскую дугу, сражению на которой предстояло окончательно перевесить чашу весов войны на советскую сторону.

https://ukraina.ru/20230216/1043551957.html

https://ukraina.ru/20230823/1048862686.html

https://ukraina.ru/20200513/1027676661.html

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история, история ссср, великая отечественная война, 1943, харьков, чехословакия