1943: батальон Людвика Свободы в боях за Харьков
Людвиг Свобода получает от Михаила Калинина орден Ленина за бои у Соколова
Современные новости выглядят примерно так: "Чехия и Словакия поссорились из-за российско-украинской войны". А ведь 80 лет назад всё было иначе – чехи и словаки под командованием будущего президента ЧССР Людвига Свободы вместе с советскими солдатами освобождал первую столицу УССР Харьков…
8 марта 1943 года вошло в историю Великой Отечественной войны, как день первого боя отдельного чехословацкого батальона Людвика Свободы. Это было время ожесточенного сражения за Харьков, когда его поспешное освобождение обернулось для Красной Армии настоящей трагедией.
В январе 1942 года в районе города Бузулук Оренбургской области из граждан Чехословакии, которые различными путями попали на территорию СССР, формировался отдельный пехотный батальон. Возглавил его подполковник Людвик Свобода – будущий Герой Советского Союза и трижды Герой ЧССР. Солдатом австро-венгерской армии в 1915 году он попал в русский плен, содержался в Дарницком лагере для военнопленных в Киеве. Затем стал добровольцем в создаваемом российскими властями Чехословацком легионе, который планировалось бросить в бой против австрияков. После Октябрьской революции в составе Чехословацкого корпуса Свобода сражался против красных. Тогда же в феврале 1919 года он получил свое первое офицерское звание подпоручика.
После возвращения через Тихий океан и Панаму на Родину, Свобода, который до войны был абсолютно гражданским человеком, продолжил военную карьеру. Несмотря на опыт боёв против Красной Армии, он стал самым горячим сторонником сотрудничества с ней перед Мюнхенским сговором.
Аннексию Чехии немцами Свобода встретил в звании подполковника. Он был готов оказать вермахту сопротивление, привёл свою часть в боевую готовность, но, как и вся армия Чехословакии, был предан своим правительством. В дальнейшем уволенный из армии подполковник пытался вести подпольную антифашистскую деятельность, но был раскрыт и бежал в СССР.
Осенью 1942 года, без одобрения лондонского Министерства национальной обороны правительства Чехословакии за рубежом, Свобода по собственной инициативе передал советскому командованию рапорт с просьбой об отправке 1-го батальона Чехословацкой армии на фронт. 30 января 1943 года его включили в состав 25-й гвардейской стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта. В этот же день Людвику Свободе присвоили звание полковника.
16 февраля 2023, 08:00История80 лет первому освобождению Харькова, которое обернулось тяжёлым поражением
Это был период, когда только что закончилась Острогожско-Россошанская операция. 40-я армия генерала Кирилла Семеновича Москаленко как раз закончила разгром 2-й Венгерской армии, во вражеской обороне зияла огромная многокилометровая брешь от Ростова до Воронежа.
Чехословаки приняли участие в преследовании противника. Их эшелоном перебросили к городу Валуйки, откуда они, совершив пешком 350-километровый переход, вместе с Красной Армией ворвались на территорию УССР – началась Харьковская наступательная операция. 1 марта батальон вступил в освобождённый Харьков.
Сначала советским войскам сопутствовал успех. Однако в конце февраля враг нанес несколько мощных фланговых ударов, в результате которых рвавшаяся южнее Харькова к Днепру советская группировка оказалась под угрозой окружения. В районе самого Харькова также сложилось тяжёлое положение, советские войска перешли здесь к обороне.
Южнее города в районе Змиева пыталась обойти Харьков с юга, чтобы взять в клещи танковая дивизия СС "Мертвая голова", на вооружении которой были, в том числе, новейшие тяжёлые танки "Тигр". Справиться с ними можно было только в ближнем бою.
2 марта из Харькова батальон Свободы перебросили чуть западнее Змиева в район села Соколово – это 25 км южнее Харькова. Здесь чехословаки должны были удерживать рубеж по реке Мжа. Проблема состояла в том, что реку пока ещё сковывал прочный лёд, поэтому форсировать её для врага особой проблемы не составило бы
Свобода принял решение выдвинуть в авангард на западный берег Мжи непосредственно в Соколово и оборонительные позиции перед этим селом 1-ю роту своего батальона, командовал которой надпоручик Отакар Ярош. В качестве средств усиления роте были приданы две 76-мм пушки. 10 танков Т-34 и батарея "Катюш" укрылись на восточном берегу реки, готовые поддержать роту огнем и гусеницами.
23 августа 2023, 08:00ИсторияТретье наступление на Харьков: 80 лет освобождению первой столицы УССРБелгородско-Харьковская операция августа 1943 года действительно была третьей попыткой освобождения города. Первая была предпринята в 1942 году и закончилась разгромом советских войск. Весной 1943 года город был освобождён и потом оставлен. Сейчас же вопрос стоит о четвёртой битве за Харьков, который надо освобождать от наследников III Рейха
6 марта к Соколову выехала вражеская разведка, её перебили. 8 марта позиции 1-й роты атаковали основные силы врага. В 13:30 на неё двинулись сразу 14 вражеских танков и мотопехота, однако огонь по врагу открыли реактивные минометы, и он отступил. Осколки рвавшихся "эрэсов" не могли причинить вред экипажу танков, но они выводили их строя ходовую часть машин, выкашивали пехоту.
Три танка, после отступления вражеских сил, остались стоять в поле. Чехословаки подумали, что они уничтожены, а их экипажи или погибли, или отошли, но это была вражеская уловка. Немецкие танкисты оставались в своих машинах – они затаились, докладывая по рациям своему командованию обстановку и засекая огневые точки неопытных чехословаков.
В 15:30 началась новая атака, теперь танков было в разы больше. Неожиданно "ожили" подбитые танки, которые уничтожили несколько раскрытых ранее их экипажами огневых точек – погибло одно орудие, ещё один станковый пулемет враг захватил.
Но рота в панику не ударилась, а продолжала сражаться. По бортам прорвавшихся танков, по их гусеницам и кормовым бронелистам заработали противотанковые ружья, полетели гранаты. Но врагов было больше, они были опытнее и лучше вооружены, и постепенно занимали все новые и новые опорные пункты чехословаков. Пять часов в Соколово длился бой за сельскую церковь.
Рядовой Войтех Черны подбил одной гранатой танк, а второй повредил несколько бронеавтомобилей и убил 20 немецких солдат. Этот бой он, кстати, пережил, был произведен в подпоручики и возглавил 1-ю роту батальона, так как ее командир Отакар Ярош погиб. Надпоручик бросился под танк со связкой гранат и подорвал его – он первым из сражавшихся в Красной Армии солдат иностранных государств стал Героем Советского Союза. Всего рота Яроша и средства её поддержки подбили в том бою 19 вражеских танков и 6 бронетранспортеров.
Что касается Черны, он потом в ноябре того же года отличился при освобождении Киева, за что был награжден Орденом Славы III степени, и Белой Церкви – орденом Красной Звезды.
13 мая 2020, 02:00Последний бой Великой Отечественной: Как украинские партизаны в Чехии с эсэсовцами воевалиОтгремел победный салют 9 мая 1945 года, отрадовались фронтовики, отрадовался весь народ необъятного СССР. А где-то ещё продолжались бои, ещё гибли солдаты. Последнее сражение Великой Отечественной официально закончилось 12 мая, а реально 13-го, потому что даже после капитуляции своего командования отдельные отряды эсэсовцев ещё сопротивлялись
Но тогда 8 марта 1943 года к 19:00, когда уже начало смеркаться, положение у роты сложилось отчаянное, она была почти полностью уничтожена. 86 человек погибли, еще 114 человек было ранено, 20 попало в плен – немцы их перебили. Были уничтожены обе пушки и потеряны 7 противотанковых ружей из 8-ми.
Полковник Свобода решил бросить на помощь роте "тридцатьчетверки", но первая же провалилась под лёд – оказалось, что пока батальон занимал на берегу реки оборону, лед подтаял, и речка для танков стала непроходимой. С одной стороны – это облегчало батальону выполнение его задачи по удержанию своего рубежа. С другой, поддержать свою передовую роту Свобода теперь танками не мог, и он приказал 1-й роте отходить на восточный берег реки. Тяжелораненых тут же отправили в госпиталь в Харьков.
Следующая неделя прошла в попытках врага форсировать реку, которые батальон неизменно отражал. Места скопления вражеских войск перед атаками своевременно поражались советской артиллерией и "катюшами".
Но 15 марта немцы заняли Харьков, были захвачены раненые в боях и лежавшие на излечении в госпитале чешские и словацкие солдаты. Многие из них были врагом уничтожены, кто-то попал в плен.
Над батальоном, как и над всей 40-й армией нависла опасность окружения – Свободой был получен приказ отходить на восток. Фронт пришел в движение, но вскоре замер, образовав в районе Курска так называемую Курскую дугу, сражению на которой предстояло окончательно перевесить чашу весов войны на советскую сторону.