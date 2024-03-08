https://ukraina.ru/20240308/1053779810.html

От равноправия к обязанности умирать. Что для современной Украины Международный женский день

От равноправия к обязанности умирать. Что для современной Украины Международный женский день - 08.03.2024 Украина.ру

От равноправия к обязанности умирать. Что для современной Украины Международный женский день

Международный женский день 8 марта на Украине после Майдана стал одним из маркеров, определяющих закоренелых националистов. Для них он – пережиток советского прошлого, праздник, объединяющий украинцев с россиянами.

2024-03-08T15:21

2024-03-08T15:21

2024-03-08T15:21

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Одним из аргументов против праздника является утверждение, что в США его не отмечают, словно на этом государстве свет клином сошелся.При этом обычно упускается тот факт, что предпосылкой создания Международного женского дня стала дата 8 марта 1857 года, когда работницы фабрик в Нью-Йорке вышли на демонстрацию, с требованием получать равную оплату труда с мужчинами, а также снизить рабочий день хотя бы до 10 часов.Украинские СМИ, включая, агентство УНИАН, на этой неделе пытаются в своих материалах дискредитировать праздник с помощью измышлений о его связи с проституцией.Не прижившаяся альтернатива 8 мартаВ феврале прошлого года в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ) по установлению украинских праздников. Он предлагает в перечне праздничных и нерабочих дней вместо 8 марта – Международного женского дня – установить празднование 25 февраля Дня украинской женщины. Проще говоря, международному дню хотели придать националистический характер с акцентом на национальной принадлежности женщины.Правда, дату 25 февраля выбрали не совсем удачно. Праздник хотели приурочить ко дню рождения поэтессы Леси Украинки, убежденной интернационалистки и переводчицы работ Маркса и Энгельса.В пояснительной записке к законопроекту об отмене празднования депутаты обосновывают свое предложение тем, что Международный женский день "установлен оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин". Следует подчеркнуть, что речь идет о празднике, который с 1975 был официально введен ООН.Президент Украинской ассоциации исследователей женской истории Оксана Кись считает, губительной инициативу введения Дня украинской женщины как альтернативы 8 марта, которую представляют в контексте "евроатлантического вектора развития государства"."Это похоже на то, будто мы пытаемся что-то отдельное построить, решая вопрос какой-то отдельно взятой украинской женщины, противопоставляя ее всему миру. Это ложный путь", - отмечает исследовательница.Не понимает идею введения праздника исключительно украинской женщины и феминистка Виктория Карпа. "У меня много вопросов: кто такая украинская женщина, что именно этот день будет отмечать, какие вопросы будут подниматься и для кого он - для этнических украинок, для гражданок или для всех женщин, которые находятся в Украине?", - задает вопросы Виктория Карпа.Как отмечают 8 марта на УкраинеОднако пока официального решения об отмене Международного женского дня на Украине нет, так как законопроект имеет статус "прорабатывается в комитете". Тем не менее, все праздничные дни во время военного положения считаются рабочими днями. Частные компании свой график могут определять сами, поэтому в эту пятницу многие из них на свое усмотрения устроили выходной, а традиционное поздравление женщин-работниц организовали в четверг 7 марта.Все супермаркеты и торговые центры накануне 8 марта украшают витрины и торговые залы праздничными инсталляциями, пытаясь стимулировать продажи конфет, цветов, ювелирных изделий, косметики и шампанского. Коммерческие заведения, конечно, стараются не упускать ни один праздник, каков бы у него ни был подтекст.Уже с начала текущей недели улицы городов заполонили цветочницы, выращивающие тюльпаны, нарциссы и крокусы специально к этому дню, различными стимуляторами подгоняя их цветение. Основными их покупателями сейчас на Украине тоже преимущественно являются сами женщины.Националисток это крайне возмущает. "Можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и то, как девушки хотят равноправия и выходной 8 марта", - с негодованием пишет одесская националистка Алена Шоломей. Тем не менее, перекрестки городов буквально утопают в разноцветье тюльпанов, как бы назло националистам, для которых каждый день – траур, а праздновать они намерены только гипотетическую победу над Россией.Украинка без права выбораТему равноправия на Украине уже десять лет искажают и интерпретируют в угоду западным кредиторам. Либеральные феминистские организации, финансируемые западными фондами, вполне благосклонно смотрят на сокращение пособий матерям-одиночкам, отмену декретного отпуска и прочих льгот, которые по идее должны были несколько уравнять возможности женщины и матери с мужчинами. Нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова в свое время даже прославилась откровенно фашистским заявлением, утверждая, что у малообеспеченных матерей все равно рождаются "дети низкого качества".Власти Украины также приняли законопроект, отменяющий запрет на применение труда женщин на физически тяжелых работах и вредных производствах, что подавалось, как "равноправие". Отменили запрет привлекать женщин к поднятию и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы. По той же причине отменили Конвенцию Международной организации труда о применении труда женщин на подземных работах в шахтах, которую в свое время продвигали именно женские организации. Особое рвение в этом направлении проявляет нардеп от партии "Голос" Инна Совсун, представитель так называемых "соросят". Недавно она предлагала ввести всеобщую мобилизацию также для женщин, якобы, ради равноправия. "У нас в Конституции написано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Не написано, что только мужчины или женщины. Для мужчин прописана обязательная служба, но обязанность защищать государство у нас записана для всех", - утверждает Совсун.Саму ее возле линии фронта никто не видел, но она мечтает загнать туда других женщин. В этом случае оставшиеся без призора дети, видимо, должны будут либо нищенствовать, либо пополнять рынки "живого товара".Депутат Евгений Шевченко считает, что подобные идеи приходят в голову таким депутатам, как Совсун, так как сами они – временщики. "Пусть первая идет она, потом все ее родственники, потом дальние родственники, потом друзья, подруги, потом все, кто поддерживает ее … ну и хватит. Как у них в голове вообще формируются такие мысли? Я вам отвечу как - они никогда не работали на народ Украины, они никогда не работали на благо страны, они свою жизнь здесь ничего не видели и не видят! Они здесь выполняют временное задание! Таких, я называю "временщики" и их очень много у власти, к сожалению", - комментировал депутат предложение Совсун мобилизовать на фронт всех женщин.В целом же такой либеральный подход с помощью словесных манипуляций из самой идеи равноправия со временем убирает понятие "право". Женщина становится обязанной. Обязанной умереть в окопе даже не по своему выбору, а по приказу. Обязанной умереть, надорвавшись при разгрузке бетонных блоков, потому что таков приказ начальства, а нормы закона или профсоюзы ее уже не защитят. Обязана смотреть, когда ее дети голодают, потому что они у нее якобы все равно "некачественные". И даже цветы на 8 марта – это "пережиток оккупационного режима", которого ее следует лишить.

https://ukraina.ru/20240308/1053779482.html

https://ukraina.ru/20240308/1053776909.html

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украина, сша, нью-йорк, леся украинка, карл маркс, галина третьякова, верховная рада, оон, слуга народа