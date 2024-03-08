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Кого бросят в горнило конфликта на Украине и как прекратить все мировые войны - Ищенко

Кого бросят в горнило конфликта на Украине и как прекратить все мировые войны - Ищенко - 08.03.2024 Украина.ру

Кого бросят в горнило конфликта на Украине и как прекратить все мировые войны - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о мире во всём мире, том, чего для этого не хватает, молодёжных фестивалях и опасной границе горячего конфликта, на которой мы находимся

2024-03-08T11:24

2024-03-08T11:24

2024-03-08T11:26

видео

ростислав ищенко

россия

молдавия

гагаузия

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Также он прокомментировал противостояние Гагаузии и властей Молдавии.:0:17 – Всемирный фестиваль молодёжи;3:54 – На грани "горячей" войны;7:32 – Чего не хватает для мира; 15:40 – Горнило украинского конфликта;21:13 – Гагаузия и Молдавия.

россия

молдавия

гагаузия

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