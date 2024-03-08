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Кого бросят в горнило конфликта на Украине и как прекратить все мировые войны - Ищенко
Кого бросят в горнило конфликта на Украине и как прекратить все мировые войны - Ищенко - 08.03.2024 Украина.ру
Кого бросят в горнило конфликта на Украине и как прекратить все мировые войны - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о мире во всём мире, том, чего для этого не хватает, молодёжных фестивалях и опасной границе горячего конфликта, на которой мы находимся
2024-03-08T11:24
2024-03-08T11:24
2024-03-08T11:26
видео
ростислав ищенко
россия
молдавия
гагаузия
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Также он прокомментировал противостояние Гагаузии и властей Молдавии.:0:17 – Всемирный фестиваль молодёжи;3:54 – На грани "горячей" войны;7:32 – Чего не хватает для мира; 15:40 – Горнило украинского конфликта;21:13 – Гагаузия и Молдавия.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, россия, молдавия, гагаузия, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Россия, Молдавия, Гагаузия
Кого бросят в горнило конфликта на Украине и как прекратить все мировые войны - Ищенко
11:24 08.03.2024 (обновлено: 11:26 08.03.2024)
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о мире во всём мире, том, чего для этого не хватает, молодёжных фестивалях и опасной границе горячего конфликта, на которой мы находимся
Также он прокомментировал противостояние Гагаузии и властей Молдавии.:0:17
– Всемирный фестиваль молодёжи;3:54
– На грани "горячей" войны;7:32
– Чего не хватает для мира; 15:40
– Горнило украинского конфликта;21:13
– Гагаузия и Молдавия.