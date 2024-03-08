Кого бросят в горнило конфликта на Украине и как прекратить все мировые войны - Ищенко - 08.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240308/1053775783.html
Кого бросят в горнило конфликта на Украине и как прекратить все мировые войны - Ищенко
Кого бросят в горнило конфликта на Украине и как прекратить все мировые войны - Ищенко - 08.03.2024 Украина.ру
Кого бросят в горнило конфликта на Украине и как прекратить все мировые войны - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о мире во всём мире, том, чего для этого не хватает, молодёжных фестивалях и опасной границе горячего конфликта, на которой мы находимся
2024-03-08T11:24
2024-03-08T11:26
видео
ростислав ищенко
россия
молдавия
гагаузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/08/1053775664_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_79256aab3c3cf8576c653f37ef117b38.jpg
Также он прокомментировал противостояние Гагаузии и властей Молдавии.:0:17 – Всемирный фестиваль молодёжи;3:54 – На грани "горячей" войны;7:32 – Чего не хватает для мира; 15:40 – Горнило украинского конфликта;21:13 – Гагаузия и Молдавия.
россия
молдавия
гагаузия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/08/1053775664_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9030909bf67c238f758717bf8b1f3d72.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, ростислав ищенко, россия, молдавия, гагаузия, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Россия, Молдавия, Гагаузия

Кого бросят в горнило конфликта на Украине и как прекратить все мировые войны - Ищенко

11:24 08.03.2024 (обновлено: 11:26 08.03.2024)
 
Читать в
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о мире во всём мире, том, чего для этого не хватает, молодёжных фестивалях и опасной границе горячего конфликта, на которой мы находимся
Также он прокомментировал противостояние Гагаузии и властей Молдавии.:

0:17 – Всемирный фестиваль молодёжи;
3:54 – На грани "горячей" войны;
7:32 – Чего не хватает для мира;
15:40 – Горнило украинского конфликта;
21:13 – Гагаузия и Молдавия.
 
ВидеоРостислав ИщенкоРоссияМолдавияГагаузия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00Ростислав Ищенко рассказал, будет ли Россия пробиваться к Приднестровью
12:00“Бригады нацистов теряют свою эффективность”: эксперт о том, какая тактика морально убивает вэсэушников
11:53Министр обороны Франции объяснил слова Макрона об отправке войск на Украину
11:53Блестящий дипломатический ход: Всемирный фестиваль молодёжи-2024 показал, как Россию поддерживают в мире
11:52Военный эксперт о том, как ВС РФ сорвали провокацию французов над Чёрным морем
11:24Кого бросят в горнило конфликта на Украине и как прекратить все мировые войны - Ищенко
11:11Реставрация Великой Румынии: Ищенко о том, на какие территории Украины нацелился Бухарест
10:43Пентагон разочаровался в ВСУ из-за Авдеевки и призвал Киев готовиться к решающей битве с Россией
09:54"Я не прогнусь": Байден бросил вызов России и Путину в Конгрессе
22:58Кулеба призвал союзников прислать военных на Украину для обучения ВСУ
22:38На Украине решили как следует поздравлять женщин с 8 Марта – говорить о красоте и любви нельзя
22:11Великобритания закупит для ВСУ 10 тысяч дронов
21:45"Дамоклов меч": Украина должна пенсионерам страны 66 млрд грн
21:22Бербок напала на тех, кто не мобилизует всё для Украины – это безрассудно
21:00Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников, воевавших с начала СВО
20:39Зеленский назначил Залужного на должность посла Украины в Великобритании
20:26Средства на покупку 800 тысяч снарядов для ВСУ собраны – президент Чехии
20:04На Украине задержали 4 граждан за пророссийские взгляды
19:41Рада распустит Запорожский облсовет, депутаты которого не работали 2 года
19:14РФ ответит на вступление Швеции в НАТО усилением группировки войск – сенатор
Лента новостейМолния