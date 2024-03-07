https://ukraina.ru/20240307/1053756508.html

"Такое лечить надо": крымские политики оценили создание украинской администрации на полуострове

"Такое лечить надо": крымские политики оценили создание украинской администрации на полуострове - 07.03.2024 Украина.ру

"Такое лечить надо": крымские политики оценили создание украинской администрации на полуострове

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал дурдомом создание украинскими властями военной администрации в Крыму, передает 7 марта РИА Новости

2024-03-07T07:38

2024-03-07T07:38

2024-03-07T07:38

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"Иначе чем дурдом и идиотизм их виртуальную инициативу и не назовешь. Такое впечатление, что в украинской власти - одни фантазеры. Там засели люди, страдающие помутнением разума и деградацией. Представители их администрации, если и смогут увидеть Крым, то только из окна тюремной камеры", - заявил Шеремет.По его словам, если на Украине есть так много желающих потрудиться на благо российского Крыма, то им самое место в трудовых лагерях для военных преступников.В свою очередь заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал создание крымской военной администрации психозом."Позиция украинского Кабмина - виртуальное управление. Налицо явный психоз - грубое искажение реальности. Такое лечить надо. С таким же успехом они могут создать свои военные администрации в любой другой точке мира или даже Солнечной системы", - сыронизировал Шонус.По его мнению, подобные заявления рассчитаны на украинскую публику, чтобы и дальше внушать населению информацию о псевдонаступлениях и псевдозахватах территорий, преследуя одну цель - "усидеть на своих должностях и продолжить воровать деньги, жертвуя жизнями украинского народа".Ранее украинские СМИ сообщили, что правительство Украины одобрило проект закона о создании в Республике Крым и Севастополе военных администраций с соответствующими властными полномочиями.

https://ukraina.ru/20240302/1053663894.html

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крым, новости, украина, шеремет, госдума, кабмин