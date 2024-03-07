https://ukraina.ru/20240307/1053754528.html

"Арматы" на Украине не будет. А что вместо нее

"Арматы" на Украине не будет. А что вместо нее - 07.03.2024 Украина.ру

"Арматы" на Украине не будет. А что вместо нее

Несколько дней назад глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что новейший танк Т-14 "Армата" вряд ли будет использоваться BC РФ по прямому назначению в ближайшее время - в зоне проведения CBO ее пока что ожидать не стоит. Возникает вопрос – а почему так?

2024-03-07T02:30

2024-03-07T02:30

2024-03-07T02:30

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Глава "Ростеха", комментируя слухи, возникшие вокруг новейшего танка, отметил, что в частях ВС РФ "Армата" присутствует, и подтвердил, что Т-14 намного превосходит существующую аналогичную боевую технику западных стран - однако этот танк слишком дорогой для того, чтобы широко его производить и применять на фронте сейчас.К сожалению, в данном вопросе Сергей Чемезов абсолютно прав. И, как бы многочисленным фанатам не хотелось бы "Армату" увидеть в действии, можно сказать, что в текущих реалиях толку от "Армат" на линии боевого соприкосновения будет откровенно немного.Почему же?Начнем с исторического экскурса. После распада Организации Варшавского Договора, а затем Советского Союза, когда стало понятно, что массового столкновения многомиллионных армий в Европе не будет, развитие военной мысли пошла по другому пути – перед государствами встали новые вызовы, мир погрузится в бесконечную череду локальных конфликтов.Основоположниками новой военной школы стали США и страны Европы. Место массовых призывных армий заняли компактные, мобильные и профессиональные (контрактные) - те, которые как нельзя лучше подходили для локальных конфликтов низкой интенсивности, а-ля "полицейская операция против партизан".По тому же пути в середине 2000-х годов двинулась и Россия - тем более, что в высших эшелонах Генштаба BC РФ как раз произошла смена поколений. Участников Великой Отечественной войны сменили те, кто обладал кардинально другим боевым опытом. Командовать стали те, кто прошел крещение огнем не на Курской дуге или Зееловских высотах - их сталь закалялась под Кандагаром и Грозным, то есть в локальных конфликтах. Именно эти командиры, знавшие все недостатки Советской Армии (и не сильно отличавшейся от нее армии России в 1990-х), при ее применении для слабого, но неуловимого оппонента, и дали старт широчайшему ряду реформ в BC РФ, с целью выстроить российскую армию по западному образцу. Тем более, что блестяще проведенная американцами "Буря в Пустыне", пусть и при тотальном техническом доминировании над иракскими войсками, создала иллюзию превосходства именно западного подхода. К сожалению, на тот момент законодателями моды в этом деле были именно США, и военные всего мира ориентировались именно на них.Именно тогда в ВС РФ прогремели столь спорные "реформы Сердюкова", целью которых была перестройка всего механизма BC РФ в ту самую компактную, мобильную и профессиональную армию. И именно тогда России жутко повезло, что эти реформы закончить не успели.Проект "Армата" - это порождение именно той эпохи, эпохи попытки превратить BC РФ в небольшую, но технологичную и хорошо обученную армию. По тем планам ВС РФ должны были постепенно отказаться от танкового парка из семи тысяч T-90, T-72 и T-80 в пользу одной, значительно более технологичной "Арматы", она же T-14. Вот только Т-14-х на тот момент только планировалось к производству... чуть более двух тысяч. При этом не следует забывать, что "Армата" - изделие куда как более сложное, дорогое и недоступное для массового производства. Оно куда более технически совершенно - что исключает полноценный ремонт в полевых условиях. Для него требуется гораздо более высокий уровень технической грамотности экипажа – учить экипаж нужно значительно дольше.Планам этим не суждено было состояться - ибо наступил 2014-й год, и стало понятно, что следует разворачивать реформы, произошедшие при Сердюкове, в обратную сторону. Армейские бригады снова стали разворачиваться в дивизии, в войсках вместо "Армат" появлялось все больше более простых в производстве модернизированных Т-72 и Т-90. Многое успели сделать, многое нет - слишком сильно в головах у генералов засел шаблон, который сформировался на основании опыта, полученного в локальных конфликтах низкой интенсивности.Как метко говорил Уинстон Черчилль: "Генералы всегда готовятся к минувшей войне".С началом проведения Специальной военной операции стало окончательно понятно, что впервые с 1945-го года в Европе разгорелся вооруженный конфликт высокой интенсивности с участием двух массовых армий, настоящая война с применением всего спектра конвенционального вооружения. А в условиях конфликта высокой интенсивности абсолютно не лишним будет обратиться к опыту наших предков-победителей, наших дедов и прадедов. Он же учит нас, что боевая техника Победы должна быть недорогой, массовой, надежной, простой в эксплуатации, освоении и ремонте.Да, намек вы понимаете правильно – одним из главных символов Победы над Третьим Рейхом стал знаменитый танк Т-34, главный трудяга Великой Отечественной войны. И он как раз был недорогим, массово производимым советской промышленностью, простым в эксплуатации и ремонте.Аналогию со Специальной военной операцией провести несложно – его аналогом выступают танки Т-72Б3 и Т-90, являющийся по сути глубокой модернизацией Т-72. Данные танки максимально унифицированы друг с другом, ибо в значительной степени состоят из одних и тех же комплектующих. Причем последнюю модификацию T-90 "Прорыв" нельзя назвать нетехнологичной – в плане технологического совершенства он не уступает ни "Абрамсам", ни "Леопардам", и в то же время таких танков мы можем произвести и производим каждый год много – в отличие от Украины и стран Запада.А аналогией "Арматы" в годы Великой Отечественной войны можно назвать данный танк:На этом фото изображен танк T-44, куда более совершенный, чем "тридцатьчетверка", можно сказать, опередивший свое время. Начали его выпускать еще в 1944-м году, однако в Великой Отечественной он участия не принял.Причина?А она довольно простая - руководство СССР постановило не выпускать их большими партиями, чтобы не было ущерба производству Т-34, техники надежной, любимой в РККА и многократно обкатанной, в которой советскими оружейниками были исправлены почти все "детские болезни".Германия в те годы пошла по другому пути – оружейники Третьего Рейха вместо массового выпуска одного боевого танка постоянно экспериментировали с "вундерваффе", стремясь создать боевую машину, технологически превосходящую советского оппонента. Это привело к выпуску целой плеяды разных "чудо-танков" - "Пантера", "Тигр", "Фердинанд", "Элефант", "Королевский тигр", монструозного вида "Маус" Ошибка немцам стоила дорого – танковые клинья РККА в 1944-м году рвали оборону Вермахта на десятках участков, и Вермахт, не обладая сопоставимым количеством танковых и механизированных частей, не имел возможности эффектно противостоять наступлению советских войск.Учитывая тот факт, что логика Специальной военной операции во многом похожа на логику развития событий в Великой Отечественной войне, следует ожидать от военного руководства России схожих решений, в том числе касательно комплектования механизированных и танковых подразделений ВС РФ.Поэтому стоит ожидать, что в ближайшее время на полях CBO "Армату" мы не увидим. Основной труд на себя возьмет техника, которая создавалась именно для применения в ходе масштабного столкновения двух массовых армий - Т-72 и его "младший брат" Т-90.

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Фёдор Громов

эксклюзив, россия, европа, сша, вермахт, ркка, ростех