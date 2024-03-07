https://ukraina.ru/20240307/1053753281.html

"Человек с одной извилиной": генерал-майор ФСБ рассказал о вырождении политической элиты Запада

"Человек с одной извилиной": генерал-майор ФСБ рассказал о вырождении политической элиты Запада - 07.03.2024 Украина.ру

"Человек с одной извилиной": генерал-майор ФСБ рассказал о вырождении политической элиты Запада

Сейчас идет серьёзное вырождение политической элиты Запада. Европейские лидеры понимают, что их судьбы будут связаны с потерями, которые войска НАТО понесут в случае захода на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов

2024-03-07T03:30

2024-03-07T03:30

2024-03-07T03:30

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Европейцы привыкли жить в своем благополучном мире, в котором нет проблем. Но возможно им придется отправлять своих военнослужащих "на убой" на Украину, при этом совершенно не оправданно, рассказал генерал-майор.Решение о вводе сил на Украину принимает руководство страны. И европейские лидеры прекрасно понимают, что их судьбы будут связаны с потерями, которые войска НАТО понесут в случае захода на Украину, добавил он.Почему тогда там будут западные, а не российские или белорусские миротворцы? На это они сначала должны спросить разрешение у России. Потому что эти силы будут восприниматься ВС РФ как вооружённый контингент, которому ждет такая же участь, как и ВСУ, отметил Михайлов.При этом Столтенберг вообще оказался заложником ситуации, когда США требуют от европейских стран определённых условий для выполнения своих функций в рамках НАТО. Но мало кто готов отдавать на оборонные нужды блока 2% ВВП, кроме Литвы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Михайлов: Если НАТО зайдет на Украину, даже под видом миротворцев, Россия превратит их в фарш читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240306/1053723804.html

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