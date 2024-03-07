Эксперт рассказал, когда русский десант высадится в Одессе, освободит всю Херсонщину и пойдет на Николаев
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкИспытания на право ношения голубого берета в Самарской области
Пока российские РЭБ не "ослепят" спутники "Старлинк" и не выведут из строя разведывательные спутники НАТО, самолеты-разведчики и БПЛА противника, морской десант в Одессу невозможен. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Некоторое время назад я выступал за то, чтобы провести морской десант в Одессу. Но тогда еще Черноморский флот не был заблокирован в портах Крыма и Краснодарского края. Но скрыть это невозможно. С космоса четко видно, где стоят российские корабли, рассказал политолог.
Российское командование поменяло руководство флота, но это автоматически не даст ему выйти на оперативный простор. В настоящее время мы только пытаемся уберечь оставшиеся суда, рассказал специалист.
"До тех пор, пока нашими средствами РЭБ не будет "ослеплена" спутниковая группировка "Старлинк" и не будут выведены из строя разведывательные спутники НАТО, самолеты-разведчики и БПЛА противника, морской десант в Одессу невозможен", - отметил Подлесный.
Отмечу также, что наступление ВС РФ должно сопровождаться нанесением ударов по центрам принятий решений и коммуникациям противника. Также нужно выводить из строя системы дата-центров Центробанка Украины и передающих телевизионных центров, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.
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