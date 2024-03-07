Эксперт рассказал, когда русский десант высадится в Одессе, освободит всю Херсонщину и пойдет на Николаев - 07.03.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, когда русский десант высадится в Одессе, освободит всю Херсонщину и пойдет на Николаев
Эксперт рассказал, когда русский десант высадится в Одессе, освободит всю Херсонщину и пойдет на Николаев - 07.03.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, когда русский десант высадится в Одессе, освободит всю Херсонщину и пойдет на Николаев
Пока российские РЭБ не "ослепят" спутники "Старлинк" и не выведут из строя разведывательные спутники НАТО, самолеты-разведчики и БПЛА противника, морской десант в Одессу невозможен. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-03-07T03:50
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Некоторое время назад я выступал за то, чтобы провести морской десант в Одессу. Но тогда еще Черноморский флот не был заблокирован в портах Крыма и Краснодарского края. Но скрыть это невозможно. С космоса четко видно, где стоят российские корабли, рассказал политолог.Российское командование поменяло руководство флота, но это автоматически не даст ему выйти на оперативный простор. В настоящее время мы только пытаемся уберечь оставшиеся суда, рассказал специалист.Отмечу также, что наступление ВС РФ должно сопровождаться нанесением ударов по центрам принятий решений и коммуникациям противника. Также нужно выводить из строя системы дата-центров Центробанка Украины и передающих телевизионных центров, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240306/1053733839.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, россия, украина, спутник, starlink, бпла, одесса, сво, десант, николаев
Новости, ВС РФ, Россия, Украина, спутник, Starlink, БПЛА, Одесса, СВО, десант, Николаев

Эксперт рассказал, когда русский десант высадится в Одессе, освободит всю Херсонщину и пойдет на Николаев

03:50 07.03.2024
 
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© РИА Новости . Николай Хижняк
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Пока российские РЭБ не "ослепят" спутники "Старлинк" и не выведут из строя разведывательные спутники НАТО, самолеты-разведчики и БПЛА противника, морской десант в Одессу невозможен. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Некоторое время назад я выступал за то, чтобы провести морской десант в Одессу. Но тогда еще Черноморский флот не был заблокирован в портах Крыма и Краснодарского края. Но скрыть это невозможно. С космоса четко видно, где стоят российские корабли, рассказал политолог.
Российское командование поменяло руководство флота, но это автоматически не даст ему выйти на оперативный простор. В настоящее время мы только пытаемся уберечь оставшиеся суда, рассказал специалист.
"До тех пор, пока нашими средствами РЭБ не будет "ослеплена" спутниковая группировка "Старлинк" и не будут выведены из строя разведывательные спутники НАТО, самолеты-разведчики и БПЛА противника, морской десант в Одессу невозможен", - отметил Подлесный.
Отмечу также, что наступление ВС РФ должно сопровождаться нанесением ударов по центрам принятий решений и коммуникациям противника. Также нужно выводить из строя системы дата-центров Центробанка Украины и передающих телевизионных центров, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Вчера, 12:03
Владимир Васильев: Если весной Трамп обгонит Байдена, Белый дом бросит войска НАТО на войну с РоссиейДональд Трамп одержал победу в республиканских праймериз по итогам супервторника в США, когда голосование за выдвижение кандидатов на выборы президента страна шло в 15 штатах. По итогам праймериз у демократов предсказуемо победил Джо Байден, у которого не было конкурентов
 
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