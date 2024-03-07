https://ukraina.ru/20240307/1053744466.html

Эксперт рассказал, когда русский десант высадится в Одессе, освободит всю Херсонщину и пойдет на Николаев

Эксперт рассказал, когда русский десант высадится в Одессе, освободит всю Херсонщину и пойдет на Николаев - 07.03.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, когда русский десант высадится в Одессе, освободит всю Херсонщину и пойдет на Николаев

Пока российские РЭБ не "ослепят" спутники "Старлинк" и не выведут из строя разведывательные спутники НАТО, самолеты-разведчики и БПЛА противника, морской десант в Одессу невозможен. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-03-07T03:50

2024-03-07T03:50

2024-03-07T03:50

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Некоторое время назад я выступал за то, чтобы провести морской десант в Одессу. Но тогда еще Черноморский флот не был заблокирован в портах Крыма и Краснодарского края. Но скрыть это невозможно. С космоса четко видно, где стоят российские корабли, рассказал политолог.Российское командование поменяло руководство флота, но это автоматически не даст ему выйти на оперативный простор. В настоящее время мы только пытаемся уберечь оставшиеся суда, рассказал специалист.Отмечу также, что наступление ВС РФ должно сопровождаться нанесением ударов по центрам принятий решений и коммуникациям противника. Также нужно выводить из строя системы дата-центров Центробанка Украины и передающих телевизионных центров, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.

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новости, вс рф, россия, украина, спутник, starlink, бпла, одесса, сво, десант, николаев