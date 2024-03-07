"Мы уже воюем с НАТО": политолог назвал четыре страны в Европе, которые сейчас напрямую угрожают России
© AP / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие
© AP / Vadim Ghirda
Непосредственная угроза для России сейчас исходит с территории Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. В таких обстоятельствах РФ может задействовать 51 статью Устава ООН о праве на самооборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Утечка совещания офицеров бундесвера показала, что Запад по-прежнему рассуждает следующим образом: "Давайте повоюем с Россией, но так, чтобы она не узнала, что мы с ней воюем". Это выглядит как бред, но такое в политике иногда случается, рассказал политолог.
Непосредственная угроза для России сейчас исходит с территории Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Венгрия напрямую оружие Украине не поставляет, но она выступает в качестве транзитера, отметил специалист.
"Словакия уже поставила Киеву все, что могла. Румыния предоставляет свои базы, чтобы оттуда взлетали самолеты и БПЛА-разведчики (там находятся их командные пункты). Польша — это вообще страна, которая и сама оружие поставляет, и выступает в качестве транзитера", - отметил Подлесный.
МИД РФ на уровне ООН мог бы показать всему мировой общественности, что мы уже воюем с НАТО, и в сложившихся обстоятельствах Москва может задействовать 51 статью Устава ООН о праве на самооборону. Это бы развязало нам руки в применении всех средств для защиты собственной территории, сообщил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.
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