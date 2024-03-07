https://ukraina.ru/20240307/1053735298.html

"Мы уже воюем с НАТО": политолог назвал четыре страны в Европе, которые сейчас напрямую угрожают России

"Мы уже воюем с НАТО": политолог назвал четыре страны в Европе, которые сейчас напрямую угрожают России - 07.03.2024 Украина.ру

"Мы уже воюем с НАТО": политолог назвал четыре страны в Европе, которые сейчас напрямую угрожают России

Непосредственная угроза для России сейчас исходит с территории Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. В таких обстоятельствах РФ может задействовать 51 статью Устава ООН о праве на самооборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-03-07T04:30

2024-03-07T04:30

2024-03-07T04:30

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Утечка совещания офицеров бундесвера показала, что Запад по-прежнему рассуждает следующим образом: "Давайте повоюем с Россией, но так, чтобы она не узнала, что мы с ней воюем". Это выглядит как бред, но такое в политике иногда случается, рассказал политолог.Непосредственная угроза для России сейчас исходит с территории Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Венгрия напрямую оружие Украине не поставляет, но она выступает в качестве транзитера, отметил специалист.МИД РФ на уровне ООН мог бы показать всему мировой общественности, что мы уже воюем с НАТО, и в сложившихся обстоятельствах Москва может задействовать 51 статью Устава ООН о праве на самооборону. Это бы развязало нам руки в применении всех средств для защиты собственной территории, сообщил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240306/1053723341.html

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