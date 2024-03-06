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Российская система ПВО впервые сбила авиабомбу Hammer французского производства

Российская система ПВО впервые сбила авиабомбу Hammer французского производства - 06.03.2024 Украина.ру

Российская система ПВО впервые сбила авиабомбу Hammer французского производства

В среду, 6 марта, министерство обороны России впервые сообщило о сбитой управляемой авиабомбе Hammer французского производства. По цели успешно отработала система противовоздушной обороны

2024-03-06T16:41

2024-03-06T16:41

2024-03-06T16:43

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Кроме того, за сутки российская армия сбила девять реактивных снарядов системы залпового огня американского производства HIMARS. В ДНР, ЛНР и Запорожской области всего уничтожено 135 беспилотников ВСУ. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено более 14 тысяч беспилотных летательных аппаратов противника, добавили в МО РФ. Ранее сообщалось, что украинская армия потеряла очередной танк Abrams на авдеевском направлении.

https://ukraina.ru/20231219/1052230712.html

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новости, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, лнр, сво, новые регионы