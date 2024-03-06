Российская система ПВО впервые сбила авиабомбу Hammer французского производства - 06.03.2024 Украина.ру
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Российская система ПВО впервые сбила авиабомбу Hammer французского производства
Российская система ПВО впервые сбила авиабомбу Hammer французского производства - 06.03.2024 Украина.ру
Российская система ПВО впервые сбила авиабомбу Hammer французского производства
В среду, 6 марта, министерство обороны России впервые сообщило о сбитой управляемой авиабомбе Hammer французского производства. По цели успешно отработала система противовоздушной обороны
2024-03-06T16:41
2024-03-06T16:43
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Кроме того, за сутки российская армия сбила девять реактивных снарядов системы залпового огня американского производства HIMARS. В ДНР, ЛНР и Запорожской области всего уничтожено 135 беспилотников ВСУ. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено более 14 тысяч беспилотных летательных аппаратов противника, добавили в МО РФ. Ранее сообщалось, что украинская армия потеряла очередной танк Abrams на авдеевском направлении.
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новости, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, лнр, сво, новые регионы
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, ЛНР, СВО, Новые регионы

Российская система ПВО впервые сбила авиабомбу Hammer французского производства

16:41 06.03.2024 (обновлено: 16:43 06.03.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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В среду, 6 марта, министерство обороны России впервые сообщило о сбитой управляемой авиабомбе Hammer французского производства. По цели успешно отработала система противовоздушной обороны
Кроме того, за сутки российская армия сбила девять реактивных снарядов системы залпового огня американского производства HIMARS. В ДНР, ЛНР и Запорожской области всего уничтожено 135 беспилотников ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено более 14 тысяч беспилотных летательных аппаратов противника, добавили в МО РФ.
Ранее сообщалось, что украинская армия потеряла очередной танк Abrams на авдеевском направлении.
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