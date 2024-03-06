https://ukraina.ru/20240306/1053743916.html

ВСУ потеряли очередной танк Abrams на авдеевском направлении

ВСУ потеряли очередной танк Abrams на авдеевском направлении - 06.03.2024 Украина.ру

ВСУ потеряли очередной танк Abrams на авдеевском направлении

Российский экипаж танка Т-72 с одного выстрела уничтожил американский танк Abrams, состоящий на вооружении украинской армии. Об успехах ВС РФ в зоне спецоперации сообщили в министерстве обороны России в среду, 6 марта

2024-03-06T16:28

2024-03-06T16:28

2024-03-06T17:06

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Уточняется, что очередной Abrams был сожжён на авдеевском направлении. Всего за сутки ВСУ не досчитались 460-ти военнослужащих, самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса "Бук", четырёх боевых машин пехоты, двух боевых бронированных машин и пяти автомобилей. Уничтожение, как сообщалось ранее "неуязвимой" западной техники ВСУ, стало уже доброй традицией. Накануне, 4 марта, российская армия сожгла третий танк Abrams в зоне СВО. В основном для этого ВС РФ используют FPV-дроны. Украинская армия получила Abrams осенью прошлого года. В распоряжение ВСУ западные партнёры передали 31 танк. Позже техника была замечена на фронте, а уже 26 февраля 2024 года сообщалось, что первый Abrams успешно поражён военнослужащими ВС РФ неподалёку от Авдеевки в ДНР.

https://ukraina.ru/20240305/1053726441.html

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новости, авдеевка, вооруженные силы украины, россия, сво, всу, военная техника, запад, сша