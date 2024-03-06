ВСУ потеряли очередной танк Abrams на авдеевском направлении - 06.03.2024 Украина.ру
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ВСУ потеряли очередной танк Abrams на авдеевском направлении
ВСУ потеряли очередной танк Abrams на авдеевском направлении - 06.03.2024 Украина.ру
ВСУ потеряли очередной танк Abrams на авдеевском направлении
Российский экипаж танка Т-72 с одного выстрела уничтожил американский танк Abrams, состоящий на вооружении украинской армии. Об успехах ВС РФ в зоне спецоперации сообщили в министерстве обороны России в среду, 6 марта
2024-03-06T16:28
2024-03-06T17:06
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Уточняется, что очередной Abrams был сожжён на авдеевском направлении. Всего за сутки ВСУ не досчитались 460-ти военнослужащих, самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса "Бук", четырёх боевых машин пехоты, двух боевых бронированных машин и пяти автомобилей. Уничтожение, как сообщалось ранее "неуязвимой" западной техники ВСУ, стало уже доброй традицией. Накануне, 4 марта, российская армия сожгла третий танк Abrams в зоне СВО. В основном для этого ВС РФ используют FPV-дроны. Украинская армия получила Abrams осенью прошлого года. В распоряжение ВСУ западные партнёры передали 31 танк. Позже техника была замечена на фронте, а уже 26 февраля 2024 года сообщалось, что первый Abrams успешно поражён военнослужащими ВС РФ неподалёку от Авдеевки в ДНР.
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новости, авдеевка, вооруженные силы украины, россия, сво, всу, военная техника, запад, сша
Новости, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Россия, СВО, ВСУ, военная техника, Запад, США

ВСУ потеряли очередной танк Abrams на авдеевском направлении

16:28 06.03.2024 (обновлено: 17:06 06.03.2024)
 
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Российский экипаж танка Т-72 с одного выстрела уничтожил американский танк Abrams, состоящий на вооружении украинской армии. Об успехах ВС РФ в зоне спецоперации сообщили в министерстве обороны России в среду, 6 марта
Уточняется, что очередной Abrams был сожжён на авдеевском направлении. Всего за сутки ВСУ не досчитались 460-ти военнослужащих, самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса "Бук", четырёх боевых машин пехоты, двух боевых бронированных машин и пяти автомобилей.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", две гаубицы М119 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", – дополнили в оборонном ведомстве страны.
Уничтожение, как сообщалось ранее "неуязвимой" западной техники ВСУ, стало уже доброй традицией. Накануне, 4 марта, российская армия сожгла третий танк Abrams в зоне СВО. В основном для этого ВС РФ используют FPV-дроны.
Украинская армия получила Abrams осенью прошлого года. В распоряжение ВСУ западные партнёры передали 31 танк. Позже техника была замечена на фронте, а уже 26 февраля 2024 года сообщалось, что первый Abrams успешно поражён военнослужащими ВС РФ неподалёку от Авдеевки в ДНР.
Вчера, 22:12
Российская армия сожгла американскую РСЗО HIMARS в зоне СВОРакетная система залпового огня американского производства HIMARS уничтожена российским ракетным комплексом "Искандер". Соответствующие кадры появились в сети 5 марта, передаёт "Военное обозрение"
 
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