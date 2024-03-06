ВСУ потеряли очередной танк Abrams на авдеевском направлении
16:28 06.03.2024 (обновлено: 17:06 06.03.2024)
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© Public domain
Российский экипаж танка Т-72 с одного выстрела уничтожил американский танк Abrams, состоящий на вооружении украинской армии. Об успехах ВС РФ в зоне спецоперации сообщили в министерстве обороны России в среду, 6 марта
Уточняется, что очередной Abrams был сожжён на авдеевском направлении. Всего за сутки ВСУ не досчитались 460-ти военнослужащих, самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса "Бук", четырёх боевых машин пехоты, двух боевых бронированных машин и пяти автомобилей.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", две гаубицы М119 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", – дополнили в оборонном ведомстве страны.
Уничтожение, как сообщалось ранее "неуязвимой" западной техники ВСУ, стало уже доброй традицией. Накануне, 4 марта, российская армия сожгла третий танк Abrams в зоне СВО. В основном для этого ВС РФ используют FPV-дроны.
Украинская армия получила Abrams осенью прошлого года. В распоряжение ВСУ западные партнёры передали 31 танк. Позже техника была замечена на фронте, а уже 26 февраля 2024 года сообщалось, что первый Abrams успешно поражён военнослужащими ВС РФ неподалёку от Авдеевки в ДНР.