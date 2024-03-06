Виноделы РФ призвали власти установить квоту для российского вина до 50%
Исполнительный секретарь Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников сообщил, что виноделы РФ обратились к властям с просьбой установить квоту в 20% для российского вина в магазинах с дальнейшим её увеличением и 50% – для ресторанов и кафе
Соответствующие изменения могут произойти уже 1 сентября. Таким образом, виноделы России просят усилить меры по защите российского рынка.
"(Позицию) по установлению обязанности организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции с 1 сентября 2024 года иметь в ассортименте не менее 20% наименований вина, игристого вина, креплёного вина, произведённых на территории Российской Федерации, с увеличением в среднесрочной перспективе указанной доли до 50% в качестве целевого значения", — цитирует Плотникова РИА Новости.
Помимо этого, в Ассоциации призывают установить квоту и для кафе — иметь в винной карте "с 1 сентября 2024 года не менее 50% наименований вина, игристого вина, креплёного вина, произведённых на территории РФ".
Уточняется, что такие отечественные напитки также должны быть впредь представлены в начале списков.
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