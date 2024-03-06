https://ukraina.ru/20240306/1053728267.html

Виноделы РФ призвали власти установить квоту для российского вина до 50%

Виноделы РФ призвали власти установить квоту для российского вина до 50% - 06.03.2024 Украина.ру

Виноделы РФ призвали власти установить квоту для российского вина до 50%

Исполнительный секретарь Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников сообщил, что виноделы РФ обратились к властям с просьбой установить квоту в 20% для российского вина в магазинах с дальнейшим её увеличением и 50% – для ресторанов и кафе

2024-03-06T00:09

2024-03-06T00:09

2024-03-06T00:09

новости

россия

игристое вино

виноделие

производство

импортозамещение

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Соответствующие изменения могут произойти уже 1 сентября. Таким образом, виноделы России просят усилить меры по защите российского рынка. Помимо этого, в Ассоциации призывают установить квоту и для кафе — иметь в винной карте "с 1 сентября 2024 года не менее 50% наименований вина, игристого вина, креплёного вина, произведённых на территории РФ". Уточняется, что такие отечественные напитки также должны быть впредь представлены в начале списков.

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новости, россия, игристое вино, виноделие, производство, импортозамещение