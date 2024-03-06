Виноделы РФ призвали власти установить квоту для российского вина до 50% - 06.03.2024 Украина.ру
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Виноделы РФ призвали власти установить квоту для российского вина до 50%
Виноделы РФ призвали власти установить квоту для российского вина до 50% - 06.03.2024 Украина.ру
Виноделы РФ призвали власти установить квоту для российского вина до 50%
Исполнительный секретарь Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников сообщил, что виноделы РФ обратились к властям с просьбой установить квоту в 20% для российского вина в магазинах с дальнейшим её увеличением и 50% – для ресторанов и кафе
2024-03-06T00:09
2024-03-06T00:09
новости
россия
игристое вино
виноделие
производство
импортозамещение
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Соответствующие изменения могут произойти уже 1 сентября. Таким образом, виноделы России просят усилить меры по защите российского рынка. Помимо этого, в Ассоциации призывают установить квоту и для кафе — иметь в винной карте "с 1 сентября 2024 года не менее 50% наименований вина, игристого вина, креплёного вина, произведённых на территории РФ". Уточняется, что такие отечественные напитки также должны быть впредь представлены в начале списков.
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новости, россия, игристое вино, виноделие, производство, импортозамещение
Новости, Россия, игристое вино, виноделие, производство, импортозамещение

Виноделы РФ призвали власти установить квоту для российского вина до 50%

00:09 06.03.2024
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкПосетители за столиком в одном из кафе Таллина.
Посетители за столиком в одном из кафе Таллина. - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Артем Житенев
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Исполнительный секретарь Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников сообщил, что виноделы РФ обратились к властям с просьбой установить квоту в 20% для российского вина в магазинах с дальнейшим её увеличением и 50% – для ресторанов и кафе
Соответствующие изменения могут произойти уже 1 сентября. Таким образом, виноделы России просят усилить меры по защите российского рынка.

"(Позицию) по установлению обязанности организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции с 1 сентября 2024 года иметь в ассортименте не менее 20% наименований вина, игристого вина, креплёного вина, произведённых на территории Российской Федерации, с увеличением в среднесрочной перспективе указанной доли до 50% в качестве целевого значения", — цитирует Плотникова РИА Новости.

Помимо этого, в Ассоциации призывают установить квоту и для кафе — иметь в винной карте "с 1 сентября 2024 года не менее 50% наименований вина, игристого вина, креплёного вина, произведённых на территории РФ".
Уточняется, что такие отечественные напитки также должны быть впредь представлены в начале списков.
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Военный эксперт рассказал, что надо сделать для импортозамещенияРоссия оказалась в чрезвычайных обстоятельствах, когда невозможно решение задачи импортозамещения без национализации стратегических отраслей экономики. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
 
НовостиРоссияигристое виновиноделиепроизводствоимпортозамещение
 
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