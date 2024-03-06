"Надо забрать Купянск": эксперт о том, где ВС РФ могут открыть Второй фронт, чтобы загнать в цугцванг ВСУ - 06.03.2024 Украина.ру
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"Надо забрать Купянск": эксперт о том, где ВС РФ могут открыть Второй фронт, чтобы загнать в цугцванг ВСУ
"Надо забрать Купянск": эксперт о том, где ВС РФ могут открыть Второй фронт, чтобы загнать в цугцванг ВСУ - 06.03.2024 Украина.ру
"Надо забрать Купянск": эксперт о том, где ВС РФ могут открыть Второй фронт, чтобы загнать в цугцванг ВСУ
Линия соприкосновения не ограничивается ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Российские стратеги могут принять решение и попытаться проломить Сумскую область, это разорвет фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-03-06T05:10
2024-03-06T05:10
новости
всу
вс рф
россия
украина
днепр
купянск
наступление
река
оборона
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Как утверждает командование ВСУ, войскам киевского режима якобы удалось зацепиться на линии Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое — Первомайское, где находятся пруды и небольшие речки.Вопрос в том, надо ли ВС РФ сейчас продвигаться дальше на этом направлении. Мы оставим серую зону в районе этих водных препятствий и дальше не пойдем, рассказал волонтер.Будут удары по другим направлениям. Российским бойцам надо забрать Купянск, а до реки Оскол еще долго идти. Достаточно возможностей, чтобы атаковать и на направлениях ближе к морю, отметил специалист.Российские стратеги могут принять решение и попытаться проломить Сумскую область, это разорвет фронт. Если мы начнем боевые действия там, это будет тот самый Второй фронт, открытия которого так ждали в Великую отечественную войну, подчеркнул эксперт.Это заставит украинское командование распылять резервы. Командование ВСУ попадет в положение цугцванга (положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции – ред.) и будет вынуждено перебрасывать подразделения на разные направления, оголяя участки фронта, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия откроет Второй фронт, чтобы сыграть с ВСУ в шахматы и разорвать резервы Киева читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240305/1053713154.html
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новости, всу, вс рф, россия, украина, днепр, купянск, наступление, река, оборона
Новости, ВСУ, ВС РФ, Россия, Украина, Днепр, Купянск, наступление, река, оборона

"Надо забрать Купянск": эксперт о том, где ВС РФ могут открыть Второй фронт, чтобы загнать в цугцванг ВСУ

05:10 06.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ Украина танки флаг оружие бтр
ВСУ Украина танки флаг оружие бтр - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать в
Линия соприкосновения не ограничивается ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Российские стратеги могут принять решение и попытаться проломить Сумскую область, это разорвет фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Как утверждает командование ВСУ, войскам киевского режима якобы удалось зацепиться на линии Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое — Первомайское, где находятся пруды и небольшие речки.
Вопрос в том, надо ли ВС РФ сейчас продвигаться дальше на этом направлении. Мы оставим серую зону в районе этих водных препятствий и дальше не пойдем, рассказал волонтер.
Будут удары по другим направлениям. Российским бойцам надо забрать Купянск, а до реки Оскол еще долго идти. Достаточно возможностей, чтобы атаковать и на направлениях ближе к морю, отметил специалист.
"Линия соприкосновения не ограничивается ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Огромный участок линии соприкосновения тянется и по границам Белгородской, Курской, Брянской областей. Там огромный простор для действий", - указал Алехин.
Российские стратеги могут принять решение и попытаться проломить Сумскую область, это разорвет фронт. Если мы начнем боевые действия там, это будет тот самый Второй фронт, открытия которого так ждали в Великую отечественную войну, подчеркнул эксперт.
Это заставит украинское командование распылять резервы. Командование ВСУ попадет в положение цугцванга (положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции – ред.) и будет вынуждено перебрасывать подразделения на разные направления, оголяя участки фронта, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия откроет Второй фронт, чтобы сыграть с ВСУ в шахматы и разорвать резервы Киева читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Вчера, 15:44
Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления СШАИздаваемый Минобороны РФ журнал "Военная мысль" выпустил публикацию, в которой утверждается, что против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая начнётся с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных обстрелов
 
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