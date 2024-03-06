https://ukraina.ru/20240306/1053727952.html

"Надо забрать Купянск": эксперт о том, где ВС РФ могут открыть Второй фронт, чтобы загнать в цугцванг ВСУ

"Надо забрать Купянск": эксперт о том, где ВС РФ могут открыть Второй фронт, чтобы загнать в цугцванг ВСУ - 06.03.2024 Украина.ру

"Надо забрать Купянск": эксперт о том, где ВС РФ могут открыть Второй фронт, чтобы загнать в цугцванг ВСУ

Линия соприкосновения не ограничивается ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Российские стратеги могут принять решение и попытаться проломить Сумскую область, это разорвет фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2024-03-06T05:10

2024-03-06T05:10

2024-03-06T05:10

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Как утверждает командование ВСУ, войскам киевского режима якобы удалось зацепиться на линии Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое — Первомайское, где находятся пруды и небольшие речки.Вопрос в том, надо ли ВС РФ сейчас продвигаться дальше на этом направлении. Мы оставим серую зону в районе этих водных препятствий и дальше не пойдем, рассказал волонтер.Будут удары по другим направлениям. Российским бойцам надо забрать Купянск, а до реки Оскол еще долго идти. Достаточно возможностей, чтобы атаковать и на направлениях ближе к морю, отметил специалист.Российские стратеги могут принять решение и попытаться проломить Сумскую область, это разорвет фронт. Если мы начнем боевые действия там, это будет тот самый Второй фронт, открытия которого так ждали в Великую отечественную войну, подчеркнул эксперт.Это заставит украинское командование распылять резервы. Командование ВСУ попадет в положение цугцванга (положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции – ред.) и будет вынуждено перебрасывать подразделения на разные направления, оголяя участки фронта, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия откроет Второй фронт, чтобы сыграть с ВСУ в шахматы и разорвать резервы Киева читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240305/1053713154.html

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