"Надо забрать Купянск": эксперт о том, где ВС РФ могут открыть Второй фронт, чтобы загнать в цугцванг ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ Украина танки флаг оружие бтр
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Линия соприкосновения не ограничивается ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Российские стратеги могут принять решение и попытаться проломить Сумскую область, это разорвет фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Как утверждает командование ВСУ, войскам киевского режима якобы удалось зацепиться на линии Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое — Первомайское, где находятся пруды и небольшие речки.
Вопрос в том, надо ли ВС РФ сейчас продвигаться дальше на этом направлении. Мы оставим серую зону в районе этих водных препятствий и дальше не пойдем, рассказал волонтер.
Будут удары по другим направлениям. Российским бойцам надо забрать Купянск, а до реки Оскол еще долго идти. Достаточно возможностей, чтобы атаковать и на направлениях ближе к морю, отметил специалист.
"Линия соприкосновения не ограничивается ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Огромный участок линии соприкосновения тянется и по границам Белгородской, Курской, Брянской областей. Там огромный простор для действий", - указал Алехин.
Российские стратеги могут принять решение и попытаться проломить Сумскую область, это разорвет фронт. Если мы начнем боевые действия там, это будет тот самый Второй фронт, открытия которого так ждали в Великую отечественную войну, подчеркнул эксперт.
Это заставит украинское командование распылять резервы. Командование ВСУ попадет в положение цугцванга (положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции – ред.) и будет вынуждено перебрасывать подразделения на разные направления, оголяя участки фронта, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия откроет Второй фронт, чтобы сыграть с ВСУ в шахматы и разорвать резервы Киева читайте на сайте Украина.ру.
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